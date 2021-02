Nonostante sia trascorso qualche giorno da San Valentino, le attenzioni romantiche e i sentimenti amorosi saranno ancora nell'aria. Cupido scaglierà la sua freccia, ma solo alcuni segni zodiacali verranno colpiti dal fuoco del vero amore. L'oroscopo del 16 febbraio avrà in serbo tante emozioni e novità, ma per avere un quadro dettagliato sarà necessario osservare le diverse posizioni planetarie. In particolare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno saranno in Acquario

Luna si troverà in Ariete

Marte e Urano rimarranno in Toro

Nettuno sarà in Pesci

Plutone sarà in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli dell'Oroscopo di martedì 16 febbraio, soprattutto quelli riguardanti l'amore e il lavoro.

Oroscopo del 16 febbraio: i segni meno fortunati

Pesci (12°posto): nonostante il vostro impegno, finirete, nuovamente, in fondo alla classifica. Tutti questi alti e bassi vi causeranno dei problemi a livello relazionale, ma nulla sarà irrisolvibile. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse e provare a modificare le strategie adottate. Sicuramente, dei piccoli cambiamenti favoriranno risultati diversi. Non sarà il momento giusto per iniziare una nuova storia romantica.

Bilancia (11°posto): la fortuna, purtroppo, non sarà dalla vostra parte e spererete solo che questa giornata passi in fretta. Le difficoltà lavorative saranno un vero ostacolo per voi perché rischieranno di danneggiare la vostra autostima. Avrete bisogno di ricevere complimenti e parole gentile dalle persone che vi circonderanno.

L'oroscopo consiglia, però, fare affidamento soprattutto su voi stessi.

Vergine (10° posto): non sarà una giornata facile per voi. Dovrete scontrarvi con una questione molto importante e rischierete di sfogare le vostre frustrazioni sulle persone care. Cercherete, in tutti i modi, di mettere fine alla vostra sofferenza, ma non lo farete nel modo giusto.

Ignorerete i consigli e incolperete gli altri dei vostri insuccessi. L'oroscopo di domani consiglia di trovare una valvola di sfogo efficace, in modo da salvaguardare i rapporti amicali e sentimentali.

Gemelli (9°posto): non prenderete bene le critiche. Tenderete ad avere sempre l'ultima parola e perderete la pazienza molto facilmente. Avrete bisogno di confidarvi con una persona sincera, ma gentile nei modi.

Con un pizzico di tenerezza, avrete modo di ritrovare il giusto equilibrio emotivo. L'oroscopo consiglia di non trascurare amici e partner, ma di sfruttare questo momento di difficoltà per una crescita personale.

I segni zodiacali al centro della classifica

Leone (8°posto): vi sentirete sminuiti da una persona a voi molto cara. Proverete a parlarle, ma le differenze caratteriali non vi renderanno il compito facile. Sarà importante non farvi prendere dal panico e dalla rabbia. Una parola sbagliata, infatti, potrebbe compromettere i vostri legami. L'intervento di una terza persona non sarà consigliabile, perché non far altro che peggiorare le cose.

Sagittario (7°posto): vi renderete conto di dover trascorrere più tempo con la persona amata. I malcontenti del partner infatti, potrebbero causare qualche problema al rapporto di coppia.

Sarà importante condividere momenti di felicità e di serenità, ma senza trascurare le questioni da risolvere. In famiglia, l'atmosfera sarà caratterizzata da alti e bassi, soprattutto a causa di alcune decisioni che prenderete.

Toro (6°posto): tenderete a non ascoltare molto le parole del prossimo. Sarete più concentrati sui vostri obiettivi e sui vostri desideri. Questo atteggiamento potrebbe avere delle ripercussioni, soprattutto nel rapporto romantico. Per fortuna, il partner cercherà di comprendervi e di venirvi incontro. L'oroscopo consiglia di riflettere attentamente prima di agire: sarà meglio prevenire che curare.

Acquario (5°posto): il partner sarà un po' troppo esigente nei vostri confronti. Avanzerà richieste che non vorrete soddisfare e, per questo, potrebbero scoppiare delle discussioni.

Proverete a mantenere la calma e a trovare dei compromessi che possano appianare la situazione. Sarà importante confrontarvi con i vostri amici perché potreste ricevere consigli preziosi da chi ha già vissuto simili esperienze.

I segni più fortunati secondo le previsioni zodiacali del 16 febbraio

Cancro (4°posto): sentirete il bisogno di prendervi cura dei vostri cari. Non lascerete niente al caso, perché non vorrete spiacevoli sorprese. Proverete ad apparire indifferenti davanti ad alcune questioni, ma non riuscirete a nascondere, del tutto, le vostre reazioni. Sarà importante accettare le emozioni e dare loro un giusto significato. Amici e famiglia saranno pronti a starvi vicino in ogni momento della giornata.

Scorpione (3°posto): non vorrete essere più travolti da ansie e inutili preoccupazioni.

Mirerete a una vita più serena, caratterizzata dall'amore e dall'amicizia. Il partner vi supporterà in questo e, fin da subito, apparirà partecipe e collaborativo. Le sue attenzioni vi riempiranno il cuore di gioia e vi aiuteranno a superare la giornata lavorativa. Forse, non realizzerete tutti gli obiettivi prefissati, ma sarete fieri di voi.

Ariete (2°posto): sarete caratterizzati da un'energia non indifferente. Vi sentirete pronti ad affrontare il mondo a testa alta e non porrete limiti al vostro orgoglio. Il giudizio altrui non vi spaventerà, ma ci terrete a fare bella figura davanti alle persone amate. Non avrete molto tempo per pensare al rapporto di coppia perché le questioni lavorative vi terranno molto impegnati. Potrebbero esserci delle importanti novità in vista.

Capricorno (1°posto): vi sentirete sicuri di voi stessi e non permettere a nessuno di ferire la vostra autostima. Riuscirete a conciliare tutti gli aspetti della vostra vita e a regolare le diverse emozioni che proverete. L'amore per il partner avrà un ruolo centrale in questa giornata, perché vi consentirà di affrontare tutto con il sorriso. Inoltre, le parole di una persona speciale potrebbero sorprendervi.