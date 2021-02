L'oroscopo della giornata di martedì 16 febbraio prevede tanto buonumore per i nativi sotto il segno dei Gemelli, forti di una configurazione astrale ottima, mentre Sagittario si sentirà piuttosto fortunato, grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete. Marte resta ancora dalla parte del Toro, che in questo periodo cercherà di metterci tutto il suo impegno per ottenere un po’ di serenità, mentre Leone riuscirà ad apparire più sereno agli occhi degli altri. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 16 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 16 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: cielo piuttosto sereno per voi nativi del segno, merito in particolare della Luna in congiunzione.

In amore adorerete un sacco la vostra anima gemella, per quello che fa per voi, ma soprattutto per come vi ama. Se siete single vi piacerà avere tante attenzioni da parte degli altri. Nel lavoro vi concentrerete sulle cose che contano davvero,e andrete dritti al sodo con i vostri progetti. Voto - 8,5

Toro: oroscopo di martedì che vedrà ancora una volta il pianeta Marte, nel vostro segno, darvi abbastanza energie per cercare di ottenere buoni risultati. Nel lavoro, infatti, sarete più determinati del solito, cercando di reagire ad alcuni rendimenti poco soddisfacenti. In amore da domani ci sarà la Luna a sostenervi, permettendovi di respirare un po’. Se siete single sarete più ottimisti del solito. Voto - 6,5

Gemelli: importanti emozioni nell'aria per voi cuori solitari secondo l'oroscopo della giornata di martedì 15 febbraio.

Se avete una relazione stabile il vostro buonumore sarà contagioso e renderà felice anche il partner. Buon rendimento anche in ambito professionale, con Giove e Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario: grazie a questi ultimi tutto andrà per il verso giusto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Cancro: Luna in quadratura che potrebbe rappresentare un ostacolo in questa giornata, secondo l'oroscopo.

Da domani la situazione migliorerà, ciò nonostante meglio non essere troppo testardi, in particolare nei confronti del partner. Se siete single non è questo il momento di prendersi dei rischi. Nel lavoro, invece, osare un po’ di più potrebbe permettervi di ottenere risultati migliori, ma in ogni caso meglio essere abbastanza prudenti. Voto - 7-

Leone: se siete impegnati in una relazione da tanto tempo, potrebbe essere arrivato il momento di prendere delle scelte e la Luna in buon aspetto potrebbe darvi preziosi consigli.

Se siete single sentirete la necessità di confidarvi con qualcuno, chiedendo la sua approvazione. Nel lavoro, invece, sarete un po’ più sereni del solito, con la mente abbastanza lucida da saper prendere decisioni ponderate. Voto - 7-

Vergine: Luna in opposizione che non sarà di certo di buon auspicio, almeno non in questa giornata. Previsti miglioramenti già a partire da domani, in particolare in amore. Ciò nonostante meglio non essere scontrosi con il partner. Se siete single potreste essere penalizzati da un po’ di malumore. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza energie da portare a termine ciò che vi chiederanno, ma niente di più. Voto - 6+

Bilancia: novità importanti per quanto riguarda il settore professionale. Antenne drizzate dunque, perché potrebbero rivelarsi di grande aiuto.

In amore se vi siete sentiti allontanati nell'ultimo periodo, ci penserà Venere dal segno dell'Acquario a farvi riavvicinare a chi amate e a rendere i rapporti più semplici da gestire. Tutto ciò se siete single oppure felicemente impegnati. Voto - 8

Scorpione: giornata che sembra durissima con questo cielo e domani non sarà sicuramente meglio. In amore meglio correre ai ripari, perché il rischio di causare litigi è alto. Se siete single avrete troppi pensieri per la testa per pensare all'amore. Per quanto riguarda il lavoro, il bisogno di reagire e di ottenere buoni risultati si farà sentire, ma le difficoltà non saranno poche. Voto - 5,5

Sagittario: per quanto riguarda il settore professionale, questo cielo vi permetterà di decidere per bene cosa ci sarà da fare.

Secondo l'oroscopo del 16 febbraio, in ambito sentimentale vi sentirete piuttosto fortunati e con la Luna in ottimo aspetto sarà facile creare un'ottima intesa di coppia, soprattutto per i nati nella seconda decade. I single avranno modo di recuperare un San Valentino non andato proprio al meglio. Voto - 8,5

Capricorno: riuscirete a gestire le vostre mansioni in maniera molto efficiente. Marte nel segno del Toro sarà di grande aiuto e i colleghi riusciranno a notare il vostro spirito d'iniziativa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, forse la Luna in quadratura potrebbe essere un po’ fastidiosa per il vostro rapporto, dunque meglio fare attenzione. Se siete single la fretta non sarà vostra consigliera. Voto - 7-

Acquario: la giornata si aprirà con tanto ottimismo da parte vostra, merito non solo dei tanti pianeti in congiunzione al vostro cielo, ma anche della Luna in buon aspetto dal segno dell'Ariete.

La vostra relazione di coppia procederà senza intoppi e vi sentirete particolarmente felici di avere un partner che vi ama così tanto. Se siete single potreste rivalutare alcune potenziali relazioni. Molto bene anche nel settore professionale, grazie anche a quel pizzico di adrenalina che darà un tocco di classe alle vostre mansioni. Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale un po’ povera per voi nativi del segno, ma nel complesso discreta per vivere una buona giornata. In amore voi single metterete in mostra la parte migliore di voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione fissa vi sentirete piuttosto vicini al partner e l'affiatamento tra di voi non potrà che beneficiarne. In ambito professionale lavorare ad alcuni progetti sarà piuttosto appagante, anche per riuscire a fare un po’ d'esperienza.

Voto - 7,5