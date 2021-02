L'oroscopo del 26 febbraio metterà in luce i punti di forza di ogni segno zodiacale. Tutti dovranno affrontare delle difficoltà, ma ci sarà chi lo farà con forza e determinazione. Osservando il cielo di domani, sarà possibile notare le seguenti posizioni planetarie:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Leone

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli sull'Oroscopo del 26 febbraio 2021.

Oroscopo di venerdì 26 febbraio: i segni più sfortunati

Leone (12° posto): sarete talmente stanchi da non riuscire a concentrarvi su niente. Avrete voglia di espandere i vostri orizzonti, ma vi sentirete bloccati e incapaci di adattarvi alle diverse situazioni.

Sarà fondamentale vivere una quotidianità più produttiva, composta da pasti regolare e da un adeguato riposo notturno. Altrimenti, non riuscirete a recuperare l'energie.

Bilancia (11° posto): non avrete voglia di aprirvi con nessuno perché temerete di essere giudicati ingiustamente. Cercherete di evitare tutte le domande più scomode e, anche con amici e famiglia, sarete piuttosto distaccati. Questo comportamento, però, potrebbe essere controproducente perché non vi consentirà di esprimere i vostri sentimenti e di trovare soluzioni valide.

Cancro (10° posto): nonostante il vostro impegno, non riuscirete ad allontanare la tristezza. Avrete bisogno di qualcuno su cui contare, ma avrete paura di abbattere le vostre barriere. Dovrete riflettere attentamente su voi stessi e su vostre desideri prima di decidere cosa fare.

Verso le ultime ore della giornata, un piccolo cambiamento inizierà ad emergere.

Pesci (9° posto): la vostra determinazione non basterà ad abbattere gli ostacoli della giornata. Dovrete confrontarvi con situazioni poco congeniali al vostro percorso di vita. Desidererete qualcosa di impossibile e questo potrebbe farvi molto male. Sarà necessario prendervi cura della vostra emotività e dare maggior peso ai sentimenti altrui.

I segni al centro della classifica

Gemelli (8° posto): ci saranno dei miglioramenti rispetto alla giornata precedente, ma avrete bisogno ancora di un po' di tempo per ritrovare il giusto equilibrio. Il legame con il partner diventerà più saldo e vi consentirà di allentare un po' la tensione. Sul posto di lavoro, vivrete nuove esperienze, forse vi metteranno un po' in difficoltà, ma sarete felici di di potervi confrontare con voi stessi e con gli altri.

Vergine (7° posto): vi sentirete messi sotto pressione dalla famiglia e dal partner. Vi verrà richiesto un forte sforzo mentale ed emotivo, ma voi non sarete pronti a sacrificarvi totalmente. Nella lista delle vostre priorità, il benessere personale, infatti, sarà al primo posto. L'oroscopo di domani consiglia di non perdervi in discussioni inutili e di affrontare direttamente l'argomento.

Acquario (6° posto): vi sentirete un po' destabilizzati a causa di questo periodo. Alti e bassi non vi lasceranno tregua, ma vi consentiranno di sviluppare un ottimo spirito d'adattamento. In amore, vi troverete in disaccordo con il partner su diverse questioni, ma saranno cose banali e facilmente risolvibili. Fondamentale sarà la collaborazione di entrambi e l'eliminazione di inutili prese di posizioni.

Scorpione (5° posto): avrete qualche piccola difficoltà nel relazionarvi con il partner. Vi renderete conto che le vostre aspirazioni saranno diverse e poco compatibili con loro. Ricercherete in altre persone la sicurezza che non riuscirete a trovare nella persona amata. Attenzione, però, a non farvi prendere dallo sconforto perché una mente poco lucida potrebbe spingervi a cadere in errore.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di venerdì 26 febbraio

Ariete (4° posto): manterrete un buon controllo con voi stessi, ma tenderete a distrarvi più facilmente. Le questioni romantiche vi porteranno lontano con la fantasia e vi spingeranno a trascurare un po' gli impegni lavorativi. Per fortuna, nel corso della giornata, riuscirete a riprendervi e a dare il giusto spazio a tutto.

Un incontro inaspettato vi infonderà nuova determinazione.

Capricorno (3° posto): finalmente, vi sentirete di nuovo voi stessi. Vi renderete conto di poter sfruttare tutto il vostro potenziale, se solo lo vorrete. Dovrete confrontarvi con situazioni difficili a livello lavorativo, ma non vi tirerete indietro. Non temerete i "no" altrui dato che farete di tutto per trasformarli in dei "si". La situazione sentimentale rimarrà stabile, ma necessiterà presto di nuovi sviluppi.

Toro (2° posto): sarete totalmente irresistibili. Il partner, e non solo, non riuscirà a stare lontano da voi. Sprigionerete un fascino indiscutibile, ma dovrete riuscire a usarlo nel modo giusto. Se riuscirete a sfruttare tutte le risorse che avrete a disposizione, avrete modo di ottenere risultati importanti.

Sul posto di lavoro, vi sentirete sicuri di voi stessi e del vostro bagaglio culturale e personale.

Sagittario (1° posto): avrete modo di mettere in pratica tutto ciò che avete appreso fino a questo momento. Avrete numerose occasioni per emergere, sia come lavoratori che come persone. Sarà fondamentale non dare peso all'invidia degli altri e continuare a percorrere la vostra strada. La dolcezza del partner renderà la vostra giornata ancora più magica e memorabile.