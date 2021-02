L'oroscopo del fine settimana che va dal 27 al 28 febbraio prevede una bella Luna piena nel segno zodiacale della Vergine, piuttosto discreta in amore, anche se dovrà vedersela con Venere in opposizione, mentre per Gemelli ci saranno dei cambiamenti piacevoli sul fronte lavorativo. Un po’ sotto pressione i nativi Sagittario, che dovranno agire con cautela, mentre Leone potrà godersi finalmente un periodo fatto di sentimenti ed emozioni insieme alla propria anima gemella. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 27 al 28 febbraio 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: questo fine settimana potrebbe non convincervi appieno a causa della Luna opposta.

Venere inoltre non sarà più così favorevole, e in amore fareste meglio a non stressare troppo il partner. Situazione piuttosto stabile in ambito lavorativo, anche se le distrazioni non saranno affatto concesse. Voto - 6

Toro: ottimo cielo da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e in amore avrete modo di far tornare il romanticismo tra voi e il partner. In ambito lavorativo faticherete ancora un po’ a mantenere il passo rispetto ai vostri colleghi. Voto - 7+

Gemelli: arriveranno piccoli cambiamenti sul posto di lavoro, ma piuttosto graditi da parte vostra secondo l'oroscopo del fine settimana, merito anche di Giove e Mercurio favorevoli. In amore la vostra relazione di coppia sarà molto altalenante, tant'è che dovreste cercare di cambiare questa situazione poco favorevole.

Voto - 7-

Cancro: avrete modo di essere contenti della vostra relazione di coppia nel prossimo fine settimana, con la Luna e Venere che rimetteranno in moto la vostra voglia di amare, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro affronterete questo periodo a cuor leggero, e con un certo ottimismo. Voto - 8

Leone: finalmente un fine settimana che in amore vi darà delle soddisfazioni, dopo un periodo poco convincente.

Godetevelo dunque fino alla fine insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno ancora grandi soddisfazioni, ma in questo weekend cercherete di non pensare ai problemi. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale solamente discreta per voi nativi del segno in questo fine settimana. Ci sarà la Luna piena in congiunzione, che in amore ammortizzerà questa Venere opposta.

Ciò nonostante sappiate che presto dovrete fare i conti con una relazione instabile, dunque meglio non nascondere niente al partner. Qualche soddisfazione continuerà ad arrivare in campo professionale, soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7-

Bilancia: sfera sentimentale non così romantica e piena di passione, ma almeno non mancherà il dialogo tra voi e il partner, segno che la vostra relazione è stabile. Non preoccupatevi dunque se per una volta non sarete così affiatati. In ambito lavorativo sarete in grado di aggirare al meglio anche il più difficile degli imprevisti. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo del fine settimana ottimo dal punto di vista sentimentale, con un cielo piuttosto favorevole, utile per riportare in alto l'intesa tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno ancora grandi risultati, anche un po’ di creatività in più da parte vostra non guasterebbe. Voto - 7+

Sagittario: sarete sotto pressione in questo weekend secondo l'oroscopo. In ambito professionale i vostri progetti non sembrano ottenere i risultati sperati, per quanto buoni possano essere. In amore la Luna e Venere negativi non saranno di certo una bella notizia per il vostro rapporto, dunque meglio non irritare troppo il partner. Voto - 6

Capricorno: un fine settimana particolarmente romantico grazie a delle stelle positive nei vostri confronti. In amore non avrete più voglia di rimanere chiusi e farete di tutto per aprirvi a nuove avventure se siete single, o lasciarvi andare insieme al partner qualora siete già impegnati.

Discreto il settore professionale, con un forte impegno da parte vostra utile per svolgere alla perfezione i vostri incarichi. Voto - 8,5

Acquario: relazione di coppia discreta in questo weekend secondo l'oroscopo. Non avrete più stelle come Venere a sostenervi, ma nessuno influenzerà negativamente il vostro rapporto, dunque godetevi questo periodo così come verrà. Nel lavoro le opportunità non mancheranno e voi dovrete saperle sfruttare fino in fondo. Voto - 7,5

Pesci: se da una parte Venere sarà favorevole, dall'altra avrete la Luna opposta nel prossimo weekend. In amore dunque non aspettatevi un affiatamento alle stelle, ma nelle prossime giornate potrete ben sperare. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete abbastanza impegno nelle vostre mansioni da ottenere risultati tutto sommato soddisfacenti.

Voto - 7+