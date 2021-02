L'Oroscopo del 23 febbraio presenterà delle novità importanti per tutti i segni zodiacali. In particolare, ci saranno dei cambiamenti di tipo relazionale molto evidenti. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare le seguenti posizioni planetarie:

Sole e Nettuno in Pesci

Luna in Cancro

Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Scopriamo nel dettaglio gli elementi che caratterizzeranno l'oroscopo di domani 23 febbraio e la classifica quotidiana.

I segni più sfortunati secondo l'oroscopo del 23 febbraio

Sagittario (12°posto): vi sembrerà di essere entrati in un loop sfortunato perché anche questo 23 febbraio non avrà sorprese da rivelarvi.

Vi dedicherete alla cura della casa, alla gestione del lavoro e al proseguimento della relazione sentimentale, ma non brillerete in nulla. Vi sentirete poco stimolati dal mondo esterno e non saprete come dare una svolta a questa situazione.

Ariete (11° posto): non sarà la fortuna a voltarvi le spalle, ma sarete voi a non cogliere alcune opportunità che vi verranno offerte. Non contemplerete la pigrizia, ma avrete bisogno di recuperare le forze. I recenti stress, infatti, hanno causato una frattura profonda nel vostro cuore. Solo l'amore del partner e della famiglia saranno in grado di sanarla. Se userete le parole nel modo giusto, potreste avere una seconda occasione.

Capricorno (10° posto): non vi sentirete pronti ad affrontare le difficoltà della giornata.

Vorreste trarre forza dalle persone che vi saranno accanto, ma ci sarà chi vi ferirà molto. Il controllo delle emozioni sarà fondamentale per non rovinare, ulteriormente, i rapporti. Un cambio di prospettiva, sicuramente, vi potrà far bene, ma attenzione a non allontanarvi troppo dagli obiettivi prefissati.

Toro (9° posto): non avrete paura di esprimere le vostre opinioni, ma tenderete a farlo in un modo un po' troppo impulsivo.

Non darete sufficienti spiegazioni e questo potrebbe creare confusione nelle persone che vi saranno accanto. Sarà molto facile fraintendere le vostre parole e quindi l'oroscopo di domani consiglia di riflettere prima di dire qualsiasi cosa. Non sarà una costrizione, ma una risorsa.

I segni al centro della classifica

Vergine (8° posto): nonostante il vostro carattere determinato, tenderete a buttarvi giù troppo facilmente.

Davanti alle delusioni, non riuscirete ad affilare gli artigli, ma preferirete riflettere sulla vostra sofferenza. Un modo per ritrovare il coraggio potrebbe essere quello di distrarvi e di allontanare la mente dai cattivi pensieri. Sicuramente, vi sentirete molto meglio con voi stessi.

Bilancia (7° posto): la fiamma dell'amore sarà viva nel vostro cuore e non si spegnerà neanche davanti ad alcuni atteggiamenti del partner. Continuerete a sperare in una svolta nel vostro rapporto sentimentale, ma dovrete anche essere realisti. Illudervi, infatti, non vi porterà a niente di buono. Se vi guarderete intorno, scoprirete che ci sarà un'altra persona interessata a voi.

Cancro (6° posto): sarete un po' troppo avventati nelle scelte che farete, ma questo non sarà necessariamente un male.

L'importante sarà non sprecare tutto il lavoro fatto fino ad ora. La relazione con il partner vi darà tante soddisfazioni dal punto di vista personale. Vi sentirete soddisfatti e fieri del feeling che siete riusciti a creare nel tempo. Un incontro inaspettato vi sorprenderà.

Leone (5° posto): potrebbe essere un nuovo inizio per voi, ma dovrete fare attenzione a non perdere tempo. Forse, verrete distratti da attività secondarie, che non aggiungeranno nulla al vostro percorso lavorativo e personale. L'oroscopo consiglia di usare meno i social e di concentrarvi sul raggiungimento dei vostri obiettivi. La stanchezza si farà sentire, ma se persevererete tutto andrà per il meglio.

L'oroscopo del 23/03: i segni più fortunati

Scorpione (4° posto): il partner cercherà di venirvi incontro in tutti i modi possibili e di farsi perdonare le sue ultime mancanze.

Anche se continuerete a portare avanti le vostre idee, vi sentirete molto più sicuri e riuscirete ad affrontare la giornata al meglio. Amerete chiacchierare con gli amici e scambiarvi opinioni su esperienze di vita quotidiana. Attenzione a non rivelare un segreto importante.

Gemelli (3° posto): avrete un sogno da realizzare e non sarete disposti a fermarvi fino a quando non l'avrete fatto. Cercherete di trarre il meglio dalle vostre qualità, anche se potrebbero esserci alcune situazioni sul posto di lavoro che vi faranno vacillare. Particolari sentimenti vi spingeranno verso una determinata persona. Sarete voi i primi a rimanere sorpresi.

Acquario (2° posto): anche se non sarete al primo posto della classifica, potrete essere soddisfatti di voi stessi.

La fortuna asseconderà ogni momento della giornata e vi farà splendere come delle stelle. Gli amici saranno felici di trascorrere del tempo insieme e di confrontarvi con voi. Ci saranno ottime novità anche dal punto di vista amoroso.

Pesci (1° posto): sarete molto empatici nei confronti del prossimo. Vi farete travolgere dall'emozioni più disparate, ma questo sarà un punto a vostro favore. Attirerete opportunità positive e verrete considerati degni di fiducia. Sul posto di lavoro, sarete affidabili e pronti a mettervi sempre in gioco. Se non vi lascerete prendere dal panico, potreste riuscire a risolvere una situazione molto complessa.