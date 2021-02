L'oroscopo di mercoledì 9 febbraio sarà caratterizzati da alti e bassi. Ogni segno zodiacale potrà esprimere il potenziale interiore, ma non tutti riusciranno a sfruttarlo al meglio. Per avere un'idea più chiara di come i pianeti influenzeranno l'aspetto sentimentale, emotivo e lavorativo, sarà importate osservare la mappa celeste di domani.

Dal punto di vista delle posizioni astrali, sarà possibile notare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna e Plutone in Capricorno

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Di seguito, i profili zodiacali e la classifica della giornata del 9 febbraio 2021.

Oroscopo del 9 febbraio: segni meno fortunati

Vergine (12°posto): secondo l'Oroscopo di domani, cadrete in picchiata in fondo alla classifica. Dovrete affrontare delle sfide che vi metteranno a dura prova e che comporteranno una grande pressione interiore. La mancanza di sonno e il bisogno di una pausa peggioreranno la situazione. Per fortuna, amici e parenti non vi lasceranno soli.

Capricorno (11°posto): non sarete pronti a scendere a compromessi. Sarete talmente concentrati sui vostri obiettivi da sottovalutare l'importanza delle parole. Alcuni vostri atteggiamenti potrebbero ferire le persone che vi saranno accanto. Non lo farete consapevolmente, ma sarà necessario correre ai ripari per recuperare i rapporti.

Scorpione (10°posto): i problemi sentimentali incideranno negativamente sulla giornata di domani.

Farete fatica a interagire con il vostro partner e a comprendere le sue necessità. Vi sentirete un po' trascurati, ma non vorrete far trapelare le vostre emozioni. In realtà, l'unico modo per risolvere la cosa sarà lasciarsi andare a un dialogo aperto e sincero.

Toro (9°posto): rispetto al giorno precedente, vi sentirete più sereni e potrete tornare a gestire i vostri impegni.

Metterete a frutto ogni risorsa a vostra disposizione per riuscire a emergere nel contesto lavorativo. Però, prima di essere notati, dovrete fare ancora molta strada. Il partner sarà un po' scostante nella relazione di coppia.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio: i segni al centro della classifica

Ariete (8°posto): sarà difficile, per voi, concentrarvi su una sola cosa alla volta.

Avrete talmente tante idee, da mettere troppa carne al fuoco. Portare a termine qualcosa comporterà un impegno davvero molto grande. L'oroscopo consiglia di stilare una lista delle vostre priorità. Una buona organizzazione vi semplificherà la giornata.

Acquario (7°posto): la giornata non inizierà nel migliore dei modi, ma con il passare delle ore le cose si sistemeranno. Vi sentirete più forti e produttivi. Il rapporto amoroso sarà caratterizzato da qualche piccolo imprevisto, però, il legame con il partner non vacillerà neanche per un istante. Qualcosa inizierà a cambiare in positivo dal punto di vista lavorativo.

Cancro (6°posto): non vi farete sconfiggere dalle avversità, anche se la giornata non vi darà tutte le opportunità desiderate. Punterete molto sul rapporto di coppia e sul feeling che vi legherà al partner.

Vivrete momenti romantici, che vi metteranno di buon umore. Anche dal punto di vista delle amicizie tutto andrà per il meglio: potreste incontrare qualcuno che non sentivate da tempo.

Bilancia (5°posto): gli impegni quotidiani vi renderanno un po' instabili dal punto di vista emotivo. Avrete talmente tante cose da fare da non riuscire a concentrarvi sui vostri hobby. Con una migliore gestione del tempo, però, avrete modo di ritagliare dei piccoli momenti solo per voi. Il partner, inoltre, vi supporterà in ogni istante della giornata.

Sul podio: i segni più fortunati secondo l'oroscopo del 9 febbraio

Leone (4°posto): non importa quanto dovrete lottare per raggiungere i vostri obiettivi, sarete pronti a farlo. Coglierete l'occasione per sfidare voi stessi e per mettervi alla prova.

La giornata di domani rappresenterà un nuovo inizio, che vi consentirà di lasciarvi alle spalle tutti gli avvenimenti che vi hanno fatto soffrire nel passato.

Sagittario (3°posto): le persone che vi saranno attorno apprezzeranno la vostra perspicacia e vi chiederanno numerosi consigli riguardo alle loro questioni sentimentali. Non vi considererete degli esperti nel campo, ma sarete pronti ad aiutare e a porgere la vostra mano. Una sorpresa speciale potrebbe rallegrare questo 9 febbraio.

Pesci (2°posto): lascerete viaggiare la fantasia senza alcun ostacolo. Amerete tutte quelle attività che vi consentiranno di allontanarvi dalla realtà quotidiana e di fuggire in un mondo alternativo. La lettura e la scrittura, per esempio, saranno gli hobby perfetti per voi.

In amore, sarete disponibili a instaurare conversazioni produttive con il partner.

Gemelli (1°posto): il primo posto sul podio sarà tutto per voi. Sarete fieri del vostro lavoro e delle vostre amicizie. Non avrete alcun problema a interagire con gli altri, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sarete aperti a nuove esperienze, ma la routine rappresenterà un elemento di ordine e conforto. Un'occasione importante potrebbe rivoluzionare la giornata.