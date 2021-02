L'oroscopo di lunedì 8 febbraio evidenzierà un momento di rinascita e mutabilità. Per avere un quadro completo di come gli astri influenzeranno l'ambito sentimentale, lavorativo e personale sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. Ecco in evidenza le posizioni principali:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna e Plutone in Capricorno

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Di seguito i dettagli dell'Oroscopo di domani 8 febbraio, con la classifica giornaliera dei 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Ultimi in classifica: i segni meno fortunati dell'8 febbraio

Toro (12°posto): la fortuna, almeno per il momento, vi volterà le spalle.

Avrete la sensazione di essere spinti in un vortice senza ritorno, ma potrete fare qualcosa per migliorare la situazione. Aggrapparvi ai vostri punti fermi vi aiuterà a trovare un po' di sollievo. Il lavoro sarà caratterizzato da un andamento altalenante, soprattutto a causa di alcune incomprensioni. L'unico modo per fare chiarezza sarà affrontare l'argomento senza remore. In amore, il partner avrà qualcosa di molto importante da chiedervi.

Cancro (11°posto): non sarà piacevole precipitare verso il fondo della classifica, soprattutto perché questo sarà collegato ad alcuni eventi poco piacevoli. Dal punto di vista sociale, farete fatica a relazionarvi serenamente con gli altri. Avrete paura di essere giudicati e questo farà innalzare delle barriere indistruttibili.

L'amore, di conseguenza, ne risentirà e anche sul posto di lavoro le interazioni diventeranno più fredde. Per superare i vostri timori, dovrete far ricorso a tutto il vostro coraggio e tornare a brillare.

Ariete (10°posto): vi sentirete a disagio davanti all'invadenza altrui. Proverete a controllare le vostre reazioni, ma non riuscirete ad evitare di rispondere bruscamente.

Non vi sembrerà di aver commesso qualcosa di grave, ma qualcuno potrebbe risentirsi. Le previsioni astrologiche evidenziano la necessità di essere maggiormente diplomatici. La famiglia sarà un punto di riferimento importante, ma non potrete esimervi da un rapporto di collaborazione. Se non darete il vostro contributo, l'armonia in casa potrebbe guastarsi.

Vergine (9°posto): farete fatica a mantenere alta l'attenzione. Amerete dedicarvi a più cose contemporaneamente, ma vi renderete conto di non riuscire a portarle a termine. Sarà una rivelazione di grande impatto emotivo, soprattutto perché, nelle vostre menti, avevate un progetto ben preciso su cui lavorare. L'oroscopo consiglia di non rinunciare ai vostri sogni, sarà sufficiente lavorare su una migliore organizzazione. Fare ordine tra i vostri pensieri, potrebbe ripercuotersi, positivamente, anche sul lato pratico.

Oroscopo dell'8 febbraio e i segni zodiacali al centro della classifica

Acquario (8°posto): tenderete a essere un po' scostanti in ambito sentimentale. I sentimenti per il partner saranno intensi, ma non riuscirete a esprimerli nel modo giusto.

Le preoccupazioni quotidiane, soprattutto quelle legate al lavoro, vi allontaneranno dalle attività più piacevoli e vi spingeranno verso un'atmosfera di tensione e paura. Forse, non sarà il momento giusto per annullare queste sensazione, ma potrete impegnarvi per renderle più gestibili. Per farlo, dovrete fare un passo avanti verso i vostri desideri.

Capricorno (7°posto): la vostra determinazione si scontrerà contro le difficoltà del momento. Avrete bisogno di prendervi una pausa dalle crudeltà sociali, ma non perderete le speranze. Vi circonderete di persone affidabili, che possano trasmettervi amore e positività. Darete alla sincerità e alla lealtà un valore insostituibile. Sul posto di lavoro, non avrete paura di esporre diverse iniziative.

Forse, non saranno tutte accolte con entusiasmo, ma sarà impossibile non notare la grinta che ci metterete.

Leone (6°posto): sarà il momento giusto per reinventarvi. Dovrete raccogliere le idee e provare a far spiccare le vostre capacità. Il vostro buon umore potrebbe venire oscurato da un evento imprevisto, ma non permetterete alla tristezza di controllarvi. Il partner sarà pronto a starvi accanto in ogni momento della giornata e la sua sola presenza vi trasmetterà una sensazione di fiducia e coraggio. Inoltre, la compagnia di un animale domestico potrebbe migliorare moltissimo la situazione e ridarvi la grida necessaria.

Scorpione (5°posto): la giornata sarà per lo più positiva, ma alcune situazioni tenderanno a spegnere l'entusiasmo. Metterete al primo posto il partner e l'amore nei suo confronti.

Cercherete di condividere esperienze divertenti, che possano farvi crescere come coppia e come persone distinte. Forse, avrete bisogno di un consiglio prezioso da parte di un amico importante. Se lo chiederete a cuore aperto, sicuramente non tarderà ad arrivare. Inoltre, avrete un buon controllo delle vostre emozioni.

Sul podio: l'oroscopo dell'8 febbraio individua i quattro segni più fortunati

Bilancia (4°posto): rispetto al giorno precedente, avrete qualche difficoltà in più, ma il vostro entusiasmo continuerà a risplendere. Sarà un lunedì allegro e rilassante. Avrete modo di confrontarvi con persone diverse e di instaurare nuovi rapporti d'amicizia. Forse, dovrete impegnarvi un po' per gestire le relazioni con i vostri colleghi di lavoro, ma alla fine tutto andrà per il meglio.

Non sarà il momento giusto per intraprendere una nuova relazione amorosa, ma poco importerà: sarete felicissimi nella vostra condizione di libertà.

Gemelli (3°posto): conquisterete il terzo posto grazie alla vostra determinazione. I sogni non saranno più qualcosa da rinchiudere nel cassetto, ma potrete trasformarli in realtà. Si presenteranno delle opportunità ghiotte, che potrebbero migliorare la vostra situazione economica. Attenzione, però, a non prendere la decisione sbagliata. Prima di fare qualunque cosa, sarà necessario analizzare ogni aspetto. In amore, sarete sereni e ricchi di emozioni. Il partner non potrà essere più fiero di voi.

Sagittario (2°posto): sarete stabili nella classifica. Anche nella giornata dell'8 febbraio, riuscirete a mantenere il secondo posto.

Vi concentrerete molto sul lavoro e sul rapporto con i vostri colleghi. Tutti proveranno un'innata attrazione nei vostri confronti perché saprete sempre dire la cosa giusta al momento giusto. Le vostre spiccati doti comunicative vi faciliteranno anche in ambito sentimentale. Il partner amerà ascoltarvi e partecipare ai discorsi che condividerete. Attenzione, però, a non infrangere le promesse.

Pesci (1°posto): non guadagnerete il primo posto per le relazioni che instaurerete con gli altri, ma per la vostra capacità di gestire le diverse situazioni. Sarete padroni di voi stessi, in ogni ambito della giornata. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno, ma sarete abili ad evitare litigi dannosi. Il partner potrebbe avere una sorpresa da dedicarvi, ma dovrete creare l'atmosfera giusta.

Inoltre, intraprenderete un percorso di crescita personale, che vi spingerà a migliorarvi e a porvi nuovi obiettivi.