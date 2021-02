L'oroscopo del 7 febbraio si concentrerà sull'intensità dei sentimenti. Sarà tempo di riflessioni profonde e di mosse audaci. Per avere un quadro chiaro di come gli astri incideranno sulla vita quotidiana di ciascuno di noi, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. Sarà possibile notare:

Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario

Luna in Sagittario

Marte e Urano in Toro

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 7 febbraio. I profili riguarderanno tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 7 febbraio: i segni meno fortunati

Acquario (12°posto): farete fatica ad adattarvi ai cambiamenti che dovrete affrontare. Non sarà una giornata di relax, soprattutto per colpa delle discussioni con il partner. Ci saranno molte cose da risolvere, ma non potrete bruciare le tappe. Dovrete capire come fare per riportare l'armonia all'interno della vita di coppia. Un consiglio inaspettato potrebbe rivelarsi di grande aiuto.

Scorpione (11°posto): non sarete contenti della vostra routine quotidiana. Vorreste prendervi del tempo per allontanarvi da tutto, ma al momento non potrete farlo. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Dare spazio alle passioni potrebbe rivelarsi la mossa più giusta. Il partner, per quanto possibile, cercherà di tirarvi su di morale.

Gemelli (10°posto): vorreste ottenere di più da voi stessi, ma sarete costretti ad adattarvi alle circostanze. Si tratterà di un momento di stasi, dove non riuscirete a occuparvi delle vostre passioni. Ben presto, però, qualcosa potrebbe rivoluzionare la vostra percezione. L'oroscopo di domani consiglia di essere pazienti e di non farvi prendere da panico.

La ruota della fortuna gira per tutti.

Capricorno (9°posto): ci sarà un piccolo miglioramento rispetto al giorno precedente, ma ancora dovrete lottare per conquistare la felicità desiderata. Il partner sarà una figura insostituibile per voi. Gli dimostrerete tutto l'affetto di cui sarete capaci, ma le sue richieste potrebbero essere eccessive. Prendervi una piccola pausa dagli impegni quotidiani, vi aiuterà a riflettere.

Previsioni zodiacali e suggerimenti dalle stelle di domani 7 febbraio: i segni al centro della classifica

Cancro (8°posto): la fortuna non sarà dalla vostra parte, ma cercherete di non arrendervi davanti ai dispetti della sorte. I sentimenti ricopriranno un ruolo fondamentale, soprattutto quelli verso la vostra famiglia. Il partner avrà qualcosa da ridire sui vostri atteggiamenti. Vi troverà un po' distanti e poco collaborativi. Starà a voi tranquillizzarlo sulle vostre vere sensazioni.

Toro (7°posto): sarete totalmente concentrati sulla nuova settimana. Non sentirete il bisogno di prendervi un momento per riposare, perchè vorrete solo inseguire i vostri obiettivi. Saranno ambiziosi e basati sul raggiungimento del successo, ma alcuni imprevisti potrebbero rallentare il vostro percorso.

L'oroscopo consiglia di non arrendervi e di godere anche del tempo presente.

Vergine (6°posto): ci sarà un grande miglioramento rispetto al giorno precedente. Finalmente, vi sentirete pronti a riprendere in mano le redine della vostra vita. Ci saranno ancora alcune questioni da risolvere, ma la situazione vi apparirà più chiara. Sarà il momento giusto per mettere in campo soluzioni stravaganti e alternative: non ve ne pentirete!

Ariete (5°posto): l'amore di coppia risulterà alquanto instabile. Sarete certi dei vostri sentimenti, ma noterete qualcosa di diverso nella persona amata. Arrivare a un compromesso non sarà facile, ma se aprirete il vostro cuore, tutto sarà possibile. Non escludete la famiglia da questa situazione: potrebbe avere dei consigli preziosi da donarvi.

Attenzione a non confidarvi con persone sleali e meschine.

Astrologia del 7 febbraio: i segni più fortunati

Pesci (4°posto): vi sentirete travolti da una calma inconsueta. Finalmente, potrete affermare di essere padroni dei vostri sentimenti. Il rapporto con il partner non subirà alcuna battuta d'arresto e inizierete a pensare di intraprendere un percorso di crescita personale. Le malelingue saranno sempre in agguato, ma saprete come affrontarle a testa alta.

Leone (3°posto): sarete talmente legati al vostro lavoro, da non accettare neanche la più piccola battuta d'arresto. Sarà il momento giusto per cambiare le carte in tavola e per revisionare il vostro operato. Potreste scoprire qualcosa di significativo, che vi fornirà nuovi spunti per migliorare.

Il partner vi donerà il suo cuore, ma non sarà invadente o soffocante.

Sagittario (2°posto): finalmente, potrete lasciarvi le difficoltà alle spalle e dedicare tempo alla vostra felicità. Il lavoro e l'amore andranno a gonfie vele. Saprete come comportarvi in ogni situazione ed eventuali imprevisti costituiranno solo una sfida da vincere. Il partner potrebbe essere intimorito dalle sue emozioni, però, voi saprete prenderlo per il verso giusto e lo aiuterete ad aprirsi.

Bilancia (1°posto): sarà una giornata bellissima e produttiva. Vi sentirete pronti a conquistare il mondo. Le vostre idee potrebbero cambiare, in meglio, la situazione lavorativa e aiutare persone in difficoltà. Qualcuno di speciale noterà il vostro buon carattere e cercherà di avvicinarsi.

Starà a voi decidere se accettare le sue avance o se rifiutarle.