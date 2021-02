La seconda settimana del mese di febbraio sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dell'8 febbraio 2021 per tutti i segni, con lavoro e amore assoluti protagonisti.

Ariete: in amore l'inizio della settimana partirà in modo nervoso visto che la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi e pensarla diversamente.

Toro: per i sentimenti momento positivo per il single del segno. Per chi invece ha una storia avviata potrebbero esserci dei momenti di crisi. Nel lavoro le nuove contrattazioni dovranno essere valutate con attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione, vi sentite per questo motivo più forti.

Nel lavoro i nuovi progetti devono essere portati avanti.

Cancro: in amore con la Luna in opposizione non mancheranno alcune difficoltà nella coppia. Le tensioni del passato potrebbero tornare. A livello lavorativo vi sentite più stanchi e affaticati.

Leone: a livello amoroso è un momento favorevole anche se per alcune coppie rimangono dei problemi da superare. Attenzione a un eccessivo stress. Nel lavoro grazie a questa giornata potrete superare dei momenti di tensione.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale con la Luna positiva si potrà affrontare un discorso importante. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare drasticamente ma al momento non è possibile.

Previsioni e oroscopo dell'8 febbraio 2021: la giornata

Bilancia: in amore, se avete iniziato da poco una nuova storia non siate troppo pensierosi.

Attenzione però ad alcuni momenti di nervosismo che vivrete nelle prossime ore. Nel lavoro meglio evitare di fare troppe cose, il momento vi richiede maggiore riposo.

Scorpione: per i sentimenti, se avete vissuto una crisi da tempo questo è il momento di affrontare tutto con calma. A livello lavorativo siete alla ricerca di un incremento dal punto di vista economico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo importante per i sentimenti visto che i nuovi incontri sono favoriti. Evitate solo di ripensare troppo al passato. Nel lavoro Venere in buon aspetto aiuta a mettere a posto alcune questioni.

Capricorno: a livello amoroso la Luna è nel vostro segno e queste saranno giornate importanti per capire come comportarsi in alcune situazioni.

Nel lavoro c'è voglia di recuperare e di fare di più.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale momento favorevole in amore. Vi sentite più sereni e forti. Nel lavoro i nuovi progetti sono favoriti, evitate però solo di azzardare troppo.

Pesci: in amore situazione astrologica che aiuta. Giove nel segno aiuta. Nel lavoro evitate di fare troppo visto che ci sarà anche la possibilità di sbagliare maggiormente.