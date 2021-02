L'oroscopo di venerdì 5 febbraio stupirà tutti con la sua imprevedibilità. Nella volta celeste sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario, mentre Marte e Urano saranno in Toro. Infine Luna, Nettuno e Plutone si troveranno rispettivamente in Scorpione, Pesci e Capricorno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 5 febbraio. I profili riguarderanno tutti e 12 i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 5 febbraio: Toro brusco, novità per Cancro

Ariete: la situazione, in ambito sentimentale, prenderà una svolta inaspettata.

Avrete la sensazione di essere rinchiusi dentro a una gabbia e non vorrete parlarne con il partner perché avrete paura di ferirlo, ma non potrete rimandare a lungo questa conversazione. Una persona speciale potrebbe donarvi un prezioso suggerimento, anche se non sarà risolutivo.

Toro: avrete dei modi molto bruschi e farete fatica a mettervi nei panni degli altri. Sarete troppo concentrati su voi stessi per tenere in considerazione i sentimenti di famiglia e amici. Il partner, inoltre, avrà bisogno di affrontare con voi una conversazione molto importante. Le decisioni che prenderete potrebbero modificare il corso della vostra vita sentimentale.

Gemelli: avrete una visione poco chiara dell'amicizia. Cercherete di trarre il meglio dai consigli altrui, ma non avrete voglia di offrire una spalla su cui piangere.

Vi sentirete talmente travolti dagli impegni quotidiani da non avere tempo per altro. L'oroscopo consiglia di eliminare le mansioni non necessarie. Avrete bisogno di prendervi una pausa e di riposare per qualche ora.

Cancro: avrete bisogno di spezzare la routine quotidiana. Con l'aiuto della persona amata introdurrete degli elementi di novità. Vi sentirete forti e in pace con voi stessi, ma attenzione a non peccare di superbia.

Una sicurezza eccessiva, infatti, potrebbe spingervi a compiere degli errori. Sul posto di lavoro non avrete molta voglia d'interagire con i colleghi a causa di alcuni battibecchi.

Previsioni zodiacali di domani 5 febbraio: spirito pratico per Vergine, Scorpione concentrato sul lavoro

Leone: non potrete agire in solitudine. Avrete bisogno dell'appoggio dei vostri affetti più cari, perché non sarete immuni alle difficoltà emotive.

Per fortuna non impiegherete molto a recuperare il controllo di voi stessi. Amerete mettervi alla prova e non ci sarà niente in grado di abbattere la vostra determinazione. Sul posto di lavoro i guadagni potrebbero non essere quelli sperati, ma la situazione migliorerà.

Vergine: preferirete concentrarvi sulle questioni pratiche, più che su quelle emotive. Avrete molte cose da gestire e vi farete trascinare dagli impegni quotidiani. Il partner potrebbe sentirsi trascurato ed escluso dalla vostra vita. L'oroscopo consiglia di condividere con lui la giornata, basteranno pochi momenti per fargli capire quanto sia importante per voi.

Bilancia: temerete che nessuno sia in grado di capirvi. Vi chiuderete in voi stessi e starete lontani anche dal partner.

Questo atteggiamento allarmerà le persone care, che si precipiteranno in vostro aiuto. L'oroscopo di domani consiglia di utilizzare un'agenda per stilare la lista dei vostri impegni. Tutto assumerà un aspetto più chiaro e riuscirete a gestire più facilmente le vostre mansioni.

Scorpione: l'amore occuperà un ruolo secondario in questa giornata. Sarete troppo concentrati sul lavoro e il raggiungimento del successo. Il vostro desiderio sarà quello di progredire velocemente, in modo da costruire tutto ciò che vorrete. Attenzione, però, a non bruciare le tappe. Un ritmo troppo rapido, infatti, potrebbe avere conseguenze spiacevoli.

Suggerimenti dalle stelle del 5 febbraio: Sagittario innamorato, riflessione per Pesci

Sagittario: avrete occhi solo per il partner.

L'attrazione nei suoi confronti diventerà irresistibile e cercherete di fare di tutto per renderlo felice. Vivrete una giornata positiva, all'insegna dell'amore, dell'affetto e del rispetto reciproco. Qualcuno potrebbe manifestare una leggera forma d'invidia verso di voi, ma vi farete scivolare le cose addosso, perché nessuno potrà togliervi la felicità.

Capricorno: in questo 5 febbraio il nervosismo la farà da padrone. Farete fatica a tenere lo stress sotto controllo e passerete da un'attività all'altra. Avrete la sensazione di non riuscire a concludere niente e di trascurare qualcosa d'importante. L'oroscopo di domani suggerisce di non farvi travolgere dall'ansia. Nel giro di poco tempo riuscirete a trovare la giusta direzione.

Acquario: l'inizio di un nuovo lavoro sarà più difficile del previsto.

Dovrete gestire molte mansioni e, in alcune occasioni, vi sentirete sopraffatti. In ogni caso avrete tutte le capacità per spiccare, dovrete solo darvi qualche giorno di tempo. All'improvviso vedrete che sboccerete come un fiore sotto i primi raggi primaverili. La famiglia sarà fiera di voi e vi darà tutto il supporto necessario.

Pesci: avrete bisogno di dedicare un po' di tempo a voi stessi. Ci saranno delle questioni che vorrete risolvere, ma non saprete da che parte cominciare. L'oroscopo di domani consiglia di agire rispettando voi stessi. Nel caso ne sentiate la necessità, potrebbe essere d'aiuto parlare con la vostra famiglia. All'inizio, forse, rimarrà un po' perplessa, ma poi sarà pronta a dare il suo contributo.