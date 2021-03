L'oroscopo di mercoledì 10 marzo si concentrerà sull'intensità dei sentimenti. Le emozioni sono una parte fondamentale degli esseri umani e tutti i segni zodiacali avranno modo di confrontarsi con esse. Per avere un quadro definito dell'influenza astrale sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. Tra le posizioni planetarie principali sarà possibile notare:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 10 marzo, con la conseguente classifica zodiacale.

Oroscopo di mercoledì 10 marzo: i segni meno fortunati

Vergine (12° posto): toccherete il fondo della classifica e non sarà una bella situazione, ma da adesso in poi potrete solo risalire. Questa giornata sarà caratterizzata da dubbi e confusioni. Avrete bisogno del consiglio di un amico fidato, ma sarete restii a mostrarvi vulnerabili. Per fortuna, avrete accanto qualcuno che saprà supportarvi emotivamente.

Leone (11° posto): dal punto di vista fisico, non vi sentirete al top. Avrete dei piccoli problemi di salute che dovrete gestire con alcune accortezze. Sarà fondamentale non chiedere troppo al vostro corpo e stabilire, nuovamente gli obiettivi da raggiungere. Per fortuna, nei prossimi giorni, la situazione migliorerà e vi sentirete meno vulnerabili.

Cancro (10° posto): non avrete il coraggio di guardare in faccia la realtà. Preferirete chiudervi nel vostro guscio e attendere che, spontaneamente, si verifichino dei cambiamenti. Il vostro umore sarà altalenante, ma verso le ore serali subirà dei miglioramenti. Potrebbe esservi d'aiuto mettervi in contatto con degli amici e rivelare loro le vostre preoccupazioni.

Scorpione (9° posto): la paura per il futuro non vi permetterà di affrontare serenamente la giornata. Ignorerete il presente per concentrarvi sugli eventi che dovranno ancora accadere. Questo limiterà la vostra produttività e vi renderà meno reattivi davanti alle diverse situazioni lavorative. Il partner cercherà di spronarvi, ma sarà un momento che dovrete superare da soli.

I segni zodiacali al centro della classifica

Bilancia (8° posto): prenderete le critiche altrui un po' troppo seriamente. Sarete permalosi e risponderete a tono, anche quando non ce ne sarà bisogno. Per migliorare questo aspetto caratteriale sarà necessario lavorare sull'autostima e sulla sicurezza personale. Nel giro di poco tempo, riuscirete a fare molti passi avanti. Attenzione a non ferire gli amici.

Ariete (7° posto): vi sembrerà di non avere alcuna possibilità di miglioramento, a livello lavorativo. Darete il massimo, ma non verrete ricompensati. L'oroscopo consiglia di cambiare strategia d'attacco: se vi concentrerete più sul contesto generale e meno sui dettagli, potreste avere delle belle sorprese. In amore, tutto andrà bene e il partner sarà al vostro fianco.

Gemelli (6° posto): l'amore tornerà a sorridervi, soprattutto grazie alla collaborazione che ci sarà nel rapporto di coppia. Cercherete di non alzare inutili polveroni e di ascoltare, con attenzione, il partner. Un po' più complessa sarà la situazione lavorativa. Sentirete di non aver ancora trovato la vostra strada e di dover continuare a cercare.

Pesci (5° posto): la routine quotidiana vi metterà a dura prova. Cercherete di movimentare il tutto tramite i vostri hobby preferiti. La fantasia sarà un'arma insostituibile, perché vi consentirà di inventare sempre qualcosa di nuovo. Se riuscirete a coinvolgere il partner, tutto sarà ancora più divertente. In famiglia sarete degli ottimi ascoltatori.

I segni più fortunati secondo le previsioni zodiacali del 10 marzo

Capricorno (4° posto): rispetto alla giornata precedente, passerete dalle stalle alle stelle. La vostra determinazione vi consentirà di affrontare tutte le sfide della giornata, con forza e spirito d'iniziativa. Le cose sul lavoro inizieranno a migliorare e vi sentirete fieri di voi stessi. In amore, sarà necessario trovare dei compromessi.

Toro (3° posto): il vostro cuore verrà rapito dalla persona amata. Cercherete di trascorrere insieme più tempo possibile e non permetterete a nessuno di mettere in discussione la vostra storia d'amore. Sul lavoro, tutto andrà per il meglio e le vostre idee verranno apprezzate dalla maggior parte dei vostri colleghi. Attenzione a non essere troppo impulsivi.

Sagittario (2° posto): sarete propensi a lanciarvi in nuove avventure. Non abbandonerete la prudenza, ma cercherete di non farvi bloccare da inutili paure. Cupido sarà dalla vostra parte e vi sorriderà per tutta la giornata. Vi sentirete molti vicini al partner e insieme condividerete dei momenti di grande gioia. Anche in amicizia, tutto andrà per il verso giusto.

Acquario (1° posto): il vostro obiettivo sarà quello di essere circondati dagli affetti più cari. Avrete, per tutti, una parola gentile e cercherete di evitare i litigi perché saprete che non porteranno a niente di buono. Il lavoro inizierà a migliorare grazie al vostro impegno. Ben presto, raggiungerete nuove tappe e avrete modo di crescere come persone.