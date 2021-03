L'Oroscopo del giorno 11 marzo toglie il velo alla classifica di giovedì, come sempre valida per l'intero parco zodiacale. Disponibili allo stesso tempo la seconda parte delle previsioni astrologiche del giorno, nel contesto relative agli ultimi sei segni da Bilancia a Pesci. In risalto l'andamento previsto dalle stelle nei riguardi dei settori dedicati all'amore e al Lavoro.

Parlando di periodo fortunato, in primo piano spicca uno dei segni di Acqua: curiosi di sapere qual è? Ebbene, l'arrivo della Luna in Pesci favorirà senz'altro quest'ultimo, sia in campo sentimentale che nel settore lavorativo: meritatissima la prima posizione in classifica, ossia quella della 'top del giorno'.

Ottimo giovedì anche per altri due simboli astrali: Sagittario e Aquario, entrambi considerati in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 11 marzo

Bilancia: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza positivo, non senza però piccole incombenze. Diciamo che a livello interpersonale potrebbero esserci situazioni che richiederanno una presa di posizione decisa. In amore dice il saggio: "chi si accontenta, gode!". Questo per dire che i sentimenti, l'eros e la passione in generale saranno un po' ridimensionate questo giovedì. In coppia, il rapporto sarà privo di punti oscuri ma non in grado di offrire momenti esaltanti: fate pure qualche strappo alla regola, senza accantonare il buonsenso.

Single, vi presenterete più attivi e vitali ad eventuali nuovi incontri, grazie all'atteggiamento mentale positivo che avete conquistato in questi giorni. Nel lavoro, siete riusciti a trovare il modo giusto per farvi rispettare e questo è molto gratificante ed importante per voi.

Scorpione: ★★. Giovedì poco entusiasmante in linea generale. Tuttavia, se preso con una certa intelligenza, non sarà difficile da portare a discreto.

In amore, sarà la persona a cui tenete di più a consolarvi in questa giornata 'no'. Dunque, lasciatevi coccolare dal partner senza apporre ostacoli: allontanarlo da voi solo perché non sarete dell'umore giusto, non è una buona scusa. Single, ansie e nervosismi vi metteranno in agitazione, questo è poco ma sicuro: cercate di rilassarvi nel modo migliore, soprattutto in serata.

Evitate (se possibile) di pensare a quella situazione che sapete. Nel lavoro, potreste sentirvi meno lucidi del solito, ma saprete compensare con una maggiore dose di attenzione. Evitate ogni battibecco con i colleghi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 marzo al Sagittario indica che partirà già di suo splendidamente bene questa parte della settimana. Dunque, in prospettiva per tanti nativi un efficacissimo periodo da sfruttare al meglio. In amore soprattutto, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questa giornata. Gli astri invitano a lasciarsi andare alla vostra insaziabile voglia di coccole: il partner vi verrà incontro con piacere. Single, ascoltate il vostro istinto, troverete di certo le parole giuste per confessare i vostri sentimenti a chi vi fa battere il cuore.

Nel lavoro infine, state viaggiando speditamente verso la piena realizzazione dell’obiettivo che vi eravate prefissati: cercate però di non allentare la presa.

Oroscopo e stelle di giovedì 11 marzo

Capricorno: ★★★★. La giornata di giovedì, secondo l'oroscopo del giorno, è stata valutata almeno sulla carta come positiva. In alcuni casi al limite della sufficienza, ma mai assolutamente penalizzante. Parlando di sentimenti, l'Astrologia quotidiana prevede in amore tanta pazienza da investire nel rapporto. Ultimamente, siete stati molto lunatici e spesso musoni. Se il partner vi sembrasse un po’ freddo, non accusatelo ma fate pure una sana e sincera autocritica. Single, vi sentirete particolarmente in forma, pertanto cercate di sfruttare il momento per divertirvi, magari (potendo) uscendo con gli amici del cuore.

In programma l'arrivo di una nuova fiamma! Il lavoro invece andrà abbastanza a gonfie vele: sarete concentrati e attivi ed i risultati saranno buoni. In arrivo opportunità per chi è in cerca di occupazione.

Aquario: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà a massima positività. Secondo le previsioni astrali del giorno, per quanto riguarda l'amore, un affettuoso scambio dialettico porterà nella coppia sensualità, poesia e tanta buona allegria. Questo sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati, soprattutto darà molta spinta a quelli appena nati. Lasciate che la fantasia prenda il sopravvento e liberate l’immaginazione. Single, la persona su cui avete incentrato l’attenzione di sicuro accetterà i vostri inviti ricambiando con gioiosa disponibilità.

Dai, fatelo adesso o mai più... Riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore ad un animaletto, no? Sarebbe dolcissimo coccolare un gattino o un cagnolino. Nel lavoro intanto, si presenteranno occasioni di guadagno: afferratele senza esitare!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo di giovedì 11 marzo prevede molto promettente il periodo per tanti di voi nativi. La Luna nel segno senz'altro porterà grosse opportunità in amore, sfruttabili sia da chi è già in coppia che dai cuori ancora solitari. Secondo le previsioni del giorno, le stelle, per quanto riguarda i sentimenti, stimoleranno e movimenteranno non solo questa ma anche le vostre prossime giornate: saranno uniche, divertenti e ricche di emozioni inaspettate. Single, potrebbe arrivare un invito da parte di una persona che vi corteggia da tempo: cercate di "conoscerla bene" prima di fare passi affrettati, ok?

Nel lavoro, invece, potrete portare a termine qualcosa di veramente appagante, ma ad una condizione: dovrete fare attenzione alle cose che appaiono scontate, che in realtà non lo sono affatto.

Classifica 11 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 marzo è servita. Come da solita prassi, anche in questo contesto troverete ad attendervi la posizione in scaletta relativa a tutti e dodici i segni dello zodiaco. In primissimo piano Pesci, segno super-favorito dalla Luna. Molto generoso il periodo anche per Gemelli e Vergine, alla pari con i già annunciati Sagittario e Aquario. Come saranno le stelle per i restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme passando direttamente alla scaletta predestinata a tale scopo.

Le stelline di giovedì 11 marzo: