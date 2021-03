Cosa prevede l’Oroscopo di domani per la giornata di venerdì 12 marzo? Partiamo segnalando i molteplici aspetti astrali che incideranno in queste 24 ore. Sole e Luna in Pesci promettono approfondimenti introspettivi e confronti, Marte in Gemelli movimenterà le ore della giornate mentre Giove in Acquario porterà movimento e azione. Alla vigilia del novilunio, in tanti dovranno fare i conti con delle questioni personali. C'è chi sarà affamato, chi inarrestabile e chi avrà un sacco di sprint. Scopriamo, in seguito, le previsioni degli astri per questa giornata.

Previsioni astrologiche 12 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Ci sono delle giornate in cui la concentrazione fa cilecca, ed ecco che questo venerdì sarà proprio così. Avrete la testa tra le nuvole e vi sentirete un po' persi e confusi. Le stelle dicono che andrà molto meglio da sabato, perciò portate tanta pazienza e aspettate.

Toro - Giornata così così, specialmente al mattino quando la sveglia disturberà il vostro sonno. Ultimamente siete stati "catturati" dall'apatia e dalle vostre paure. La vita, però, ha ancora qualcosa da dirvi. Dunque, anziché starvene in trincea, uscite e datevi da fare. Avrete molta fame.

Gemelli - Avere Marte nel segno significa avere forza e coraggio. In giornata disporrete di un grosso vantaggio energetico e questo garantirà degli ottimi risultati in qualsiasi attività.

Sarete inarrestabili e soprattutto invincibili, niente e nessuno riuscirà a mettervi il bastone tra le ruote!

Cancro - L’Oroscopo dice che da qualche tempo siete in cerca di novità o stimoli differenti. Ed ecco che questo venerdì farà al caso vostro dato che arriverà una grossa scossa. Con la Luna in un segno d'acqua, avrete modo di trarre vantaggi da questa giornata.

Nel lavoro o in casa, avrete delle urgenze da sbrigare, ma non trascurate il fitness e la lettura.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In questa giornata, l'oroscopo rivela che sarete introspettivi e frenetici. Non è facile tenere il passo con i tempi che corrono, si può dire che c'è molto terreno da recuperare. Cercate di non sprofondare nello scoramento e fatevi forza.

In giornata avrete modo di esporre le vostre ragioni in modo diplomatico e convincete.

Vergine - Chi lavora si sente preoccupato e stressato per il futuro. In queste 24 ore vi porrete un sacco di domande, ma cercate di fare del vostro meglio per non pensare alle cose che vi preoccupano. Presto o tardi giungeranno delle richieste che vi consentiranno di compiere dei passi in avanti, dovete solamente credere nelle vostre capacità.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 12 marzo invitano ad andare avanti anche se la voglia sarà pochissima. Non dovrete lasciarvi sfuggire una certa occasione d'oro che potrebbe manifestarsi proprio in queste 24 ore. Chi è in coppia potrebbe anche avere una serata incandescenze.

Scorpione - Qualcosa vi stressa e lo farà ancora di più in queste 24 ore che precedono il fine settimana.

Forse l'amore non va come sperato oppure dei programmi sono sfumati. Comunque sia, avete bisogno di trovare un nuovo scopo nella vita, perciò sfruttate questa giornata per fare i conti con la vostra mente.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Nella vita occorre saper stringere i denti ed andare avanti anche e soprattutto quando le cose si complicano. Questo è un periodo molto difficile, ma niente dura in eterno. Dunque, portate pazienza e attendete che passi anche questa tempesta. Giornata perfetta per riordinare casa/ufficio e per fare il bucato. Una scampagnata nel verde vi restituirà l'entusiasmo smarrito.

Capricorno - In questo periodo carico di ansia e chiusure, avete bisogno di tenere duro per non sclerare. Un buon libro saprà illuminarvi la mente e magari riuscirà anche a mostrarvi la via da percorrere.

Se proprio sentite di essere al limite della sopportazione, allora non esitate a chiedere aiuto ad un professionista o ad una persona comprensiva.

Acquario - Giove, Mercurio e Saturno nel vostro campo promettono un mix di ottimismo, maturità e voglia di avanzare nei progetti o nella carriera. Attualmente c'è qualcosa che bolle in pentola, le stelle parlano di lavori in corso. Sarete pieni di sprint e giovialità. Avrete delle idee insolite e questo potrebbe tornarvi utile. Possibili uscite, non si escludono sguardi di fuoco per i single.

Pesci - Per voi si prospetta una giornata speciale e ricca di emozioni. Avrete un gran cielo astrale con Sole, Luna, Venere e Nettuno dalla vostra parte. Via libera alle grandi imprese e avventure. I limiti esistono per essere superati, perciò allargate gli orizzonti attraverso lo studio e la ricerca.

Soldi in entrata e in uscita, ci sarà del movimento finanziario! Preparatevi ad un weekend con la Luna Nuova.