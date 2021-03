L'oroscopo di lunedì 22 marzo si concentrerà sul fondamentale ruolo delle emozioni. Sarà una giornata ricca di cambiamenti e di possibilità, ma non tutti sapranno sfruttarle nel modo giusto. Ci sarà chi avrà bisogno di più tempo per fare la sua mossa.

Tra gli aspetti planetari principali, spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Mercurio

Mercurio in quadratura a Marte

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Scorpione e Capricorno saranno totalmente concentrati sul loro successo lavorativo, mentre la Vergine preferirà mettere fine ad alcune discussioni.

Il segno dei Gemelli sarà emotivamente vicino al partner e quello del Sagittario metterà al primo posto la crescita personale.

Di seguito, tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 22 marzo. I profili riguarderanno i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domani 22 marzo: istinto per Ariete, Toro fantasioso

Ariete: l'istinto sarà una componente importante di questa giornata. In più occasioni, infatti, dovrete affidarvi a esso, ma questo costituirà un punto a vostro favore. Sarete mossi da una forte passione interiore, che riguarderà sia l'ambito lavorativo che quello emotivo. La vostra energia verrà percepita anche all'esterno e non potrà essere fermata troppo facilmente. Il rapporto con i vostri amici sarà sereno e stimolante, ma attenzione a chi fingerà di essere qualcuno di diverso.

Toro: avrete voglia di dedicarvi a tutte quelle attività che riescano a stimolare fantasia e capacità creative. Vi dedicherete alla scrittura, al disegno e soprattutto alla cucina. Adorerete creare nuove ricette e osservare i sorrisi comparire sui volti altrui. Forse, avrete bisogno di allontanarvi dalla realtà circostante, almeno per un po'. Lo stress eccessivo, infatti, ha fatto scattare qualcosa in voi che potrebbe portare a conseguenze negative.

La persona amata non si tirerà indietro e vi rimarrà accanto.

Gemelli: il partner avrà il dominio assoluto sul vostro cuore. Non riuscirete a pensare ad altro che non sia la vostra storia d'amore. Vi rivelerete saggi e collaborativi, cercherete di aiutare la persona amata ad affrontare un brutto momento e le darete tutto il supporto possibile. Non vi abbandonerete a parole eccessivamente romantiche, ma i vostri gesti non potranno essere fraintesi in nessun modo.

Sul lavoro, tenderete a svolgere le mansioni necessarie, senza eccedere.

Cancro: non sarà una giornata molto fortunata, soprattutto perché non riuscirete a dedicarvi ai vostri obiettivi. Avrete così tanti impegni da portare a termine che tutto il resto passerà in secondo piano. Anche il partner noterà questo cambiamento, ma cercherà di non farvelo pesare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenervi tutto dentro e di scegliere una persona degna di fiducia. Parlare con qualcuno vi permetterà di vedere le cose sotto un'altra prospettiva.

Oroscopo di lunedì 22 marzo: Bilancia bene sul lavoro, Scorpione responsabile

Leone: avrete bisogno di vivere in un clima positivo, senza litigi o inutili fraintendimenti. Purtroppo ci sarà chi, con la sua negatività, non vi permetterà di essere davvero voi stessi.

Dovrete prendere la situazione in mano e cercare di ignorare tutto ciò che potrebbe esservi d'ostacolo. Risate, giochi e divertimenti saranno degli elementi indispensabili. Se riuscirete ad allentare la tensione, potrete relazionarvi in modo più sereno con gli altri e tornare a lavorare sui vostri progetti.

Vergine: sarà il momento giusto per cambiare alcuni elementi della vostra routine quotidiana. Avrete bisogno di vivere in un clima più sereno e stimolante. L'oroscopo consiglia di abbandonare i rancori del passato e di concentrarvi solo sul presente e sul futuro. Un modo per riappacificarvi con la vostra famiglia potrebbe essere quello di organizzare qualcosa di bello da fare insieme. Sarà fondamentale non lasciare troppo spazio alle preoccupazioni perché questo potrebbe far tornare il cattivo umore.

Bilancia: sarete costretti a mettere in discussione la vostra relazione sentimentale. Ci saranno delle cose che non vi convinceranno, ma non vorrete fare niente prima di parlarne con il partner. Il dialogo che avrete si rivelerà produttivo e vi spingerà verso nuovi orizzonti. Sul posto di lavoro, non avrete alcun problema nel relazionarvi con i colleghi e nel portare a termine i vostri impegni. Farete una buona impressione e verrete tenuti in grande considerazione.

Scorpione: questa giornata potrebbe nascondere delle grandi sorprese sul lavoro. Cercherete di dare il meglio e non vi sottrarrete alle vostre responsabilità. Avrete numerosi progetti da sviluppare, ma proverete a dare il giusto spazio a tutto. Il partner non sarà troppo soddisfatto di questo comportamento perché temerà che non ci sia più posto per lui nella vostra vita.

Starà a voi dimostrare il contrario. L'oroscopo di domani suggerisce di non sottovalutare talenti nascosti.

Previsioni astrologiche del 22 marzo: crescita per Sagittario, Acquario nervoso

Sagittario: vi concentrerete sulle vostre qualità e cercherete di portarle a un livello superiore. Saprete di poter sfruttare numerosi talenti, ma dovrete trovare il modo più giusto per farlo. Lavorerete molto sulla vostra autostima, perché saprete che questo potrà portarvi lontano. In amore, ascolterete le parole del partner e proverete a seguire i suoi consigli, ma non accetterete che sia lui a decidere per voi. Il clima famigliare si distenderà e vi donerà un senso di pace e serenità.

Capricorno: il lavoro occuperà la maggior parte del vostro tempo. Forse, vi sentirete un po' isolati dal mondo circostante, ma non avvertirete il peso di questa situazione.

L'unica cosa che vorrete sarà sentirvi realizzati e ottenere determinati riconoscimenti. L'ambizione, sicuramente, vi porterà lontano, ma attenzione a non dimenticare la famiglia e gli amici. Tra loro, infatti, potrebbe esserci chi non gradirà di essere messo in secondo piano. Attenzione all'invidia altrui: potrebbe causarvi dei problemi.

Acquario: non sarà una giornata del tutto tranquilla. Avrete poca pazienza, soprattutto verso chi proverà ad imporvi ordini. Rincorrerete la libertà e il vostro diritto di vivere secondo le vostre regole. Metterete al primo posto i sogni e le speranze per il futuro. Il lavoro, sotto alcuni aspetti, vacillerà, ma cercherete di portare avanti tutte le mansioni sotto la vostra responsabilità. In amore, ci saranno diverse incomprensioni con il partner: forse, sarà il momento giusto per prendere una decisione definitiva.

Pesci: potrebbe esserci un distacco improvviso tra voi e il vostro partner. Ultimamente, troppe sono state le tensione accumulate e le incomprensioni. Potreste sistemare le cose, ma solo se sarete davvero intenzionati a trovare un compromesso. L'oroscopo di domani consiglia di riflettere approfonditamente sul da farsi. A volte, la scelta apparentemente migliore potrebbe trasformarsi in qualcosa di poco adatto. Sarà fondamentale prendervi cura del vostro corpo e della vostra mente.