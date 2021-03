L'Oroscopo del giorno 22 marzo è felice di confermare alcune novità astrologiche avvenute a fine settimana. Cosa si preannuncia di così interessante negli infiniti spazi della volta celeste? La presenza di Venere in Ariete e della Luna in Cancro fa sempre 'notizia'.

In questa sede il prossimo lunedì viene osservato con l'occhio critico di chi studia il lento cammino degli astri. Approfondiamo di seguito in particolare l'andamento dei sei della seconda sestina da Bilancia a Pesci. Al massimo della fortuna la giornata per il segno dei Pesci: il generoso simbolo di Acqua potrà usufruire di ottimi flussi generati dalla Luna in trigono verso i propri Nettuno e Mercurio.

Buone possibilità riservate dall'Astrologia anche per i nati sotto ai simboli zodiacali del Capricorno, favoriti dal trio Sole-Venere-Nettuno in sestile a Plutone, pianeta di settore.

Di diverso avviso intanto, le previsioni zodiacali di lunedì 22 marzo, per un solo segno in particolare: lo Scorpione, decisamente in difficoltà per via di problemi d'ambito lavorativo da mettere in sicurezza al più presto.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo quotidiano su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 22 marzo

Bilancia: ★★★★. Questo lunedì si preannuncia come una giornata discreta, anche se vi saranno decisioni importanti da prendere. Diciamo che potreste essere arrivati ad un bivio: prendere o lasciare!

Calma, sappiate solo che, grazie ad una superba Luna in Cancro, nulla vi impressionerà più di tanto. Parlando d'amore invece, nella prima parte della giornata potreste risultare alquanto burberi nel vostro modo di porvi, poi con il sopraggiungere del pomeriggio riuscirete ad essere anche un pizzico più amichevoli. Single, potreste accusare una lieve insicurezza: colpa di astri poco propizi agli approcci amorosi.

Volendo, usate pure 'il genio' che alberga nell'indole di qualche amica/o per programmare o mettere a puntino quello che sapete. Nel lavoro intanto, l'invito è di non stancarsi troppo, lasciando un po' delle vostre energie per la serata.

Scorpione: ★★★. Giornata sfavorevole per mettere in campo cose nuove o progetti. In questo periodo non avete astri sul comparto, nonostante ciò risentirete di dissonanze dovute ai cambi di settore di Venere e Luna.

Il resto della negatività potrebbe arrivare dal vostro carattere, spesso difficile da tenere a freno. In ambito sentimentale, l'umore nella prima parte della giornata non sarà dei migliori, solo nel pomeriggio vi mostrerete più socievoli. Indubbiamente verranno giorni migliori, nel frattempo? Armatevi di pazienza e guardate avanti con fiducia. Single, a voi converrà non fare programmi: aspettate questo fine settimana, qualcosa di buono sicuramente accadrà. Nel lavoro, vi sono problemi urgenti da mettere in sicurezza al più presto. Tranquilli, basando tutto sull'esperienza passata senz'altro avrete riscontri soddisfacenti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 marzo al Sagittario indica una giornata valutata con le quattro stelle della scontata routine.

In un certo qual modo potreste avere una spiccata tendenza, specie nella prima parte della vostra giornata, a voler trascorrere il vostro tempo in maniera costruttiva. In amore, a rendere poco performanti, per non dire difficili, alcuni rapporti affettivi o interpersonali in generale, sarà sicuramente Marte, speculare negativo al 68%, ancora in quadratura a Mercurio. Per quel che concerne la coppia, in molti vivrete una fase un po' stanca nel rapporto. A mancare, forse, non solo le emozioni pure ma anche quei banalissimi gesti amorosi che tanto vi piacciono. Single, se avete in corso amicizie, diciamo così, 'promettenti', non lasciatevi prendere dall'eccessivo entusiasmo: vi stiamo dicendo di essere voi stessi, mantenendo un certo aplomb. Nel lavoro, tutto procederà per il meglio: buoni i rapporti con chi avete a fianco.

Oroscopo e stelle di lunedì 22 marzo

Capricorno: ★★★★★. All'orizzonte un meraviglioso inizio settimana. Diciamo pure che tutto o quasi vi sarà permesso di fare, sia nel privato che sul lavoro. Soprattutto voi nativi della seconda decade, questo lunedì saprete esternare una logica inflessibile, il che vi varrà la stima di chi avete accanto. In amore cercate di prendere le iniziative giuste: per fare di una giornata prevista 'super', una super-giornata, impegnatevi a fondo nel cercare di renderla così. Per coloro in coppia, probabilmente arriverà una bella novità nel corso della giornata in analisi o massimo entro il pomeriggio di mercoledì prossimo. Single, gli astri giocheranno a favore, quindi cercate di mettere sul piatto cose importanti come problemi irrisolti, differenti punti di vista, discussioni etc.

Nel lavoro intanto, sarete favoriti nel caso aveste in programma esami, prove o test relativi alla professione. Fidatevi del buon consiglio di un amico/parente/collega.

Acquario: ★★★★. Come sarà il prossimo lunedì? Visto che la speranza è l'ultima a morire, vi esortiamo a non perderla, anche se doveste avere difficoltà nel corso della giornata. Alcune incomprensioni per questioni di poco conto potranno emergere nella giornata indicata, soprattutto nella seconda parte e se siete nati di prima decade. In amore, dunque, cercate di non dare troppo peso a eventuali battibecchi con persona amata, amici o familiari. Curate un po' di più look e fisico. In coppia senz'altro riuscirete (con intelligenza) a smarcarvi da eventuali situazioni, pericolose per la vostra stabilità mentale.

A mancare potrebbe essere un po' di passionalità, ma potrete sempre recuperare prendendo da voi iniziative 'piccanti'. Le situazioni riguardanti la sfera sentimentale, se si è single, saranno da vivere con una certa attenzione, favorendo il buon dialogo al posto del mero improvvisare. Nel lavoro, bene se riuscirete a guardare il bicchiere come "mezzo pieno".

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 22 marzo, indica favoritissimo il periodo nelle questioni legate agli affetti e alle amicizie. A dare una energica spinta ai rapporti, di qualunque tipo, sarà una pimpante Luna in Cancro, in trigono ai vostri pianeti di settore. Pertanto continua l’ottimo periodo per molti di voi nativi ad opera dell'Astro d'Argento: in particolare sarà enfatizzato parte del carattere, reso più lucido e concreto.

Questo vi consentirà di raggiungere efficacemente qualsiasi obiettivo a scopo sentimentale. Pronti a gongolare in amore? In effetti, potreste avere ottimi riscontri direttamente dal partner o da una persona a cui ultimamente avete rivolto 'una certa attenzione'. Sia in coppia che da single non avrete difficoltà eccessive, riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo. Nel lavoro, a differenza dei sentimenti, non mancheranno polemiche o scontri verbali con persone impegnate al vostro fianco: basterà girare al largo.

Classifica 22 marzo, le stelle dei segni

La classifica completa interessante la giornata del 22 marzo svela in anticipo quali saranno i segni a poter contare su un inizio settimana positivo.

In prima lista i nativi dei Pesci, segno annunciato dall'Astrologia al 'top del giorno'. A seguire il simbolo di Acqua si trova un fortunato quartetto formato da Ariete, Toro, Cancro e Capricorno.

Le stelline di lunedì 22 marzo: