Secondo le previsioni dell'oroscopo del 25 marzo 2021 gli Scorpione sono in rimonta. I Bilancia, invece, devono essere un po' più audaci. I Sagittario dovrebbero essere più ottimisti.

Oroscopo ultime quattro posizioni in classifica

12° in classifica Sagittario: giornata da prendere con le pinze secondo l'Oroscopo del 25 marzo. Siete un po' agitati per qualcosa che vi sta turbando. Non lasciate spazio ai pensieri negativi e cercate di pensare sempre al positivo. Nella vita, spesso, la negatività attrae negatività.

11° in classifica Toro: questa è l'ultima settimana di tensioni per quanto riguarda la sfera privata.

A partire dalla prossima, infatti, ci sarà un netto miglioramento. Cercate di avere pazienza ancora per un po' di tempo perché il sole sta per sorgere.

10° in classifica Vergine: momento di tensione per quanto riguarda le coppie. Specie quelle che hanno da poco cominciato una nuova fase di vita potrebbero essere messi a dura prova. Nel lavoro non fidatevi di chi si professa troppo amico e disponibile.

9° in classifica Ariete: non tirate troppo la corda nei rapporti sentimentali. Vero è che le persone che ci tengono a voi faranno di tutto per rimanere al vostro fianco, tuttavia, ogni vaso trabocca se le gocce sono troppe. Siate cauti anche nel lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siate lungimiranti nelle scelte professionali che prenderete.

Spesso vi lasciate condizionare dal vostro istinto e questo potrebbe condurvi verso il baratro. L'Oroscopo del 25 marzo 2021 vi esorta ad essere più razionali.

7° in classifica Gemelli: le amicizie potrebbero vacillare in questo periodo, forse le avete trascurate un po' troppo. Le persone che davvero vi vogliono bene capiranno. Pertanto, questo è un momento di valutazione importante durante il quale potreste restare stupiti da qualcuno.

6° in classifica Cancro: fase di recupero psicologico per i nati sotto questo segno. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in certe situazioni in modo da fare il primo passo. Concentratevi un po' di più sulle vostre passioni in modo da generare un rilassamento nella mente e nel corpo.

5° in classifica Capricorno: battete il ferro finché è caldo. Questo è il motto che deve contraddistinguere questo periodo.

Sia in campo professionale sia sentimentale è meglio prendere al più presto delle decisioni, non lasciatevi tediare dai ripensamenti.

Previsioni dei segni più fortunati

4° in classifica Pesci: momento molto fortunato per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, tenete gli occhi ben aperti. Per quanto riguarda l'amore, invece, meglio lasciare le cose come stanno senza fare scelte azzardate.

3° in classifica Acquario: oggi prenderete la vita con maggiore ottimismo. L'Oroscopo del 25 marzo vi annuncia che sta cominciando un periodo molto importante per quanto riguarda i cambiamenti. Se state pensando di cambiare alcune scelte fatte in passato, fatelo adesso. Il vostro spirito guida vi condurrà verso la strada giusta.

2° in classifica Bilancia: molti di voi si lasciano condizionare troppo dal pensiero delle altre persone. Ebbene, a partire dalla giornata di oggi comincerete ad assumere una maggiore fiducia in voi stessi. Novità anche in campo sentimentale, siate audaci.

1° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno guadagnano diverse posizioni in classifica. Coloro i quali stanno costruendo le basi per il proprio futuro potrebbero arrivare a raccogliere delle belle soddisfazioni. Maggiore sarà l'impegno e migliori saranno i risultati.