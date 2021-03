L'ultima settimana del mese scorre veloce: la giornata di giovedì 25 marzo sarà piuttosto faticosa per la Vergine che potrebbe risentire di un calo di energie, ma anche per il Toro, particolarmente polemico e critico nei confronti degli altri. Alcuni dubbi affollano il Capricorno, mentre l'Ariete positivo e generoso.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 25 marzo 2021, per i 12 segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 25 marzo 2021 segno per segno

Ariete: la vostra generosità potrebbe aiutare qualcuno a voi molto caro durante le prossime ore.

È un buon momento per rapporti interpersonali e l’amore. Bene gli affari.

Toro: il consiglio delle stelle per la giornata di giovedì 25 marzo 2021 è quello di tenersi ben alla larga dalle polemiche. Sia in ambito lavorativo che in amore dovrete impegnarvi al massimo per tenervi lontani dai guai ed evitare le critiche.

Gemelli: questa giornata potrebbe partire con un ritardo o un imprevisto, come un pagamento non ancora arrivato o un guasto da riparare. Il consiglio delle è di non lasciarsi prendere dall’ansia ed agire con cautela.

Cancro: sono 24 ore interessanti per il lavoro e le trattative professionali. Anche per quanto riguarda la sfera finanziaria ed economica le stelle sono in posizione favorevole e promettono interessanti novità. Preoccupazioni in amore.

Leone: il consiglio delle stelle per la giornata di giovedì 25 marzo 2021 è quello di amarsi ed amare. È il momento di dare importanza al cuore e alle sue esigenze, prendendosi una pausa dagli impegni e dallo stress della vita lavorativa.

Vergine: questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per il segno, che potrebbe accusare di un calo di energie e risentire di piccoli fastidi fisici, dovuti probabilmente a una carenza di ferro e vitamine.

Bene l’amore.

Bilancia: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda il lavoro e la sfera lavorativa. Le stelle proteggono soprattutto coloro i quali lavoro nel campo dei social media, della comunicazione e della tecnologia. Al contrario occorre prudenza dal punto di vista fisico.

Scorpione: è una giornata interessante per quanto riguarda la sfera professionale, all’interno della quale potrebbero presentarsi interessanti occasioni.

Tuttavia la testardaggine e l’orgoglio del segno potrebbero rappresentare un grande ostacolo al fine di raggiungere i propri obiettivi, meglio vestirsi di umiltà.

Sagittario: è un momento vantaggioso per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica può ottenere molto. Le stelle proteggono i contatti e le collaborazioni che nascono in questo periodo, ma anche le relazioni di tipo amoroso. Bene il fisico.

Capricorno: se avete dei dubbi, il consiglio delle stelle per queste 24 ore è quello di approfondire e indagare finché la verità che state cercando non verrà a galla.

Acquario: l’oroscopo di giovedì 25 marzo 2021 lascia presagire l'avvento di interessanti cambiamenti per il segno. Tuttavia le stelle consigliano anche di non lasciarsi prendere dal dall’ansia e dallo stress per le molte cose da fare.

Bene l’amore.

Pesci: questa giornata potrebbe rivelarsi abbastanza faticosa per il segno, che non sa come dividersi tra le tante cose da fare. Gli astri consigliano di organizzarsi e cercare di seguire una tabella di marcia, per non dimenticare nessun dettaglio.