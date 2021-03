L'oroscopo del 28 marzo 2021 denota una situazione molto positiva nel lavoro per quanto riguarda Toro e Capricorno. Piccole tensioni per Sagittario e Pesci

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: evitate gli scontri in amore. Se avete avuto delle divergenze di recente è il momento di risolverle. Talvolta è opportuno mettere da parte l'orgoglio per riuscire ad appianare dei diverbi. Cercate di essere meno rigidi.

11° in classifica Pesci: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. In questo periodo siete portati a giudicare le persone dall'esterno, senza andare a fondo. Questo potrebbe portarvi ad avere delle cocenti delusioni.

Nel lavoro dovete essere più intraprendenti.

10° in classifica Leone: qualche dissidio in campo professionale potrebbe turbare questo giorno di festa. L'Oroscopo del 28 marzo 2021 vi esorta a rilassarvi e a riposarvi. In campo sentimentale, invece, cercate di godervi un po' di più la vicinanza delle persone care.

9° in classifica Ariete: non risparmiatevi quando si tratta di sentimenti. Se siete innamorati o provate qualcosa per una persona a voi vicina, evitate di temporeggiare. In campo professionale, invece, dovete essere intraprendenti e reinventarvi se necessario.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Vergine: giornata un po' in subbuglio per quanto riguarda le emozioni. Dal punto di vista professionale potrebbero sorgere degli intoppi, ma nulla che non possa risolversi nel giro di poco tempo.

In amore siate più audaci.

7° in classifica Bilancia: la calma è la virtù dei forti. Cercate di tenere bene a mente questo concetto. Spesso siete portati a perdere la pazienza rischiando, così, di compromettere considerevolmente la vostra posizione.

6° in classifica Cancro: periodo di recupero per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali hanno da poco cominciato una nuova attività potranno avere delle belle soddisfazioni.

Chi, invece, è alla ricerca di un nuovo impiego deve essere paziente. In amore vince chi lotta.

5° in classifica Scorpione: non abbattetevi dinanzi gli ostacoli. Ricordate che ogni impedimento è giovamento. Se le cose non sono andate esattamente come vi eravate immaginati, forse c'è un motivo più grande celato dietro.

Oroscopo segni più fortunati del 28 marzo

4° in classifica Gemelli: novità per quanto riguarda la sfera sentimentale. Il cuore potrebbe tornare a battere e la cosa vi renderà sicuramente gioiosi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è necessario fare delle scelte azzardate se si vuole arrivare da qualche parte.

3° in classifica Acquario: non impelagatevi in troppi interrogativi. Se in questo periodo siete indecisi sulla strada da prendere cercate di far parlare il vostro cuore. Dal punto di vista lavorativo è il momento di farsi avanti se volete emergere.

2° in classifica Toro: novità in amore. I single avranno l'opportunità di conoscere nuove persone. Siate più flessibili e loquaci. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi svolge attività in proprio sarà favorito.

Entro l'estate potrebbe andare in porto un progetto importante.

1° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 28 marzo 2021 vi esorta a tentare il tutto per tutto in campo lavorativo. Questo è il momento della rinascita, pertanto, non lasciatevi abbattere dai piccoli rifiuti e lottate per raggiungere i vostri obiettivi.