L'oroscopo della giornata di domenica 28 marzo annuncia voglia di riscatto in ambito sentimentale per i nativi sotto il segno del Sagittario, forti di questa Venere e questa Luna in buon aspetto rispettivamente dal segno dell'Ariete e della Bilancia, mentre Cancro potrebbe essere un po’ troppo vanitoso. Leone avrà modo di provare belle emozioni con il partner, invece i nativi Pesci potranno contare nuovamente su un buon affiatamento di coppia. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 28 marzo 2021.

Previsioni oroscopo domenica 28 marzo 2021 segno per segno

Ariete: quest'ultima giornata della settimana inizierà con il piede sbagliato per voi nativi del segno.

La Luna infatti si troverà in opposizione dal segno della Bilancia, e in amore i rapporti con il partner potrebbero essere un po’ impegnativi. Se siete single prenderete le distanze da coloro che vi hanno ferito. In ambito lavorativo continuano i buoni risultati grazie a Giove e Saturno in sestile, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7

Toro: oroscopo della giornata di domenica tutto sommato convincente per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale non mancheranno le coccole insieme alla vostra anima gemella, ma se volete potrebbe anche esserci un'occasione importante da sfruttare. Se siete single siate pronti a un possibile ritorno di fiamma. In ambito lavorativo riuscirete a concludere qualcosa lavorando in solitaria, ma non potete continuare così per sempre.

Voto - 7+

Gemelli: una giornata nel complesso ottima per voi nativi del segno, merito di un cielo davvero promettente. In amore riuscirete a vivere buone sensazioni con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single dopo tanto tempo avranno modo di provare sensazioni ed emozioni molto chiare riguardo ad una persona. Nel lavoro potrebbe esserci un po’ di distrazione, ma la voglia di fare sicuramente non vi mancherà.

Voto - 8-

Cancro: è in atto un grande flusso di energie fisiche e mentali in movimento per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica, ci saranno non pochi cambiamenti in amore, ma per quanto riguarda la vostra relazione, meglio non essere troppo vanitosi con il partner. Se siete single non pensate che potete conquistare facilmente ogni persona.

Nel lavoro dovrete continuare a darvi da fare con idee e progetti, e credere fermamente in un risultato positivo. Voto - 6,5

Leone: chiuderete questa settimana in maniera molto convincente secondo l'oroscopo del 28 marzo. Venere sarà in trigono dal segno dell'Ariete, mentre la Luna vi fornirà supporto dal segno della Bilancia, e per quanto riguarda la sfera sentimentale proverete un certo piacere, una certa soddisfazione a costruire il vostro futuro giorno dopo giorno insieme alla persona che più amate. Se siete single provare nuove emozioni non vi spaventerà affatto. in ambito lavorativo cercate di prediligere il dialogo alla determinazione sfrontata. Voto - 7,5

Vergine: forse una giornata un po’ insolita per voi nativi del segno, ma comunque abbastanza godibile.

Per quanto riguarda i sentimenti con il partner raggiungerete una buona sintonia, soprattutto se avrete l'occasione di fare qualcosa di diverso dal solito. I cuori solitari lasceranno che dei timidi sentimenti affiorino. In ambito lavorativo potreste essere poco determinati, complice un po’ di stanchezza dovuta a Giove in quadratura. Voto - 7

Bilancia: configurazione astrale discreta in questa giornata secondo l'oroscopo. Potrete infatti contare sulla Luna in congiunzione per provare a recuperare un po’ di terreno nella vostra relazione di coppia, facendo sempre attenzione a questa Venere opposta. Se siete single controllate al meglio le vostre emozioni, soprattutto quando si parla di amore e fidanzamenti. Nel lavoro nonostante lo stress per via delle tante cose da fare, riuscirete a gestirvi piuttosto bene.

Voto - 7-

Scorpione: un cielo un po’ anonimo in amore per voi nativi del segno, ma che vi permetterà comunque di godere di un periodo alquanto sereno. La vostra relazione di coppia infatti procederà in maniera piuttosto tranquilla, dimostrando di essere delle persone mature, responsabili, ma pieni di romanticismo. Per quanto riguarda i single la giornata potrebbe prendere delle tinte molto colorate. Nel lavoro forse sarà meglio in impicciarsi in discussioni che non vi riguardano. Procedete con il vostro lavoro. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di domenica che vedrà in voi un'enorme voglia di riscatto. Infatti, con Venere in trigono dal segno dell'Ariete, e ora la Luna in sestile, sarete pronti a recuperare il vostro rapporto sentimentale e dare il meglio di voi per la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

I single dimostreranno un amore sincero nei confronti di chi desiderano. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe esserci qualche problemino di comunicazione, ma alla fine riuscirete a svolgere bene i vostri incarichi. Voto - 8+

Capricorno: ancora tanti problemi da sistemare all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna inoltre si metterà in cattivo aspetto, e cercare quantomeno di trovare il dialogo con il partner non sarà affatto facile. I single tenderanno a prendersi cura di loro stessi. In ambito lavorativo sarete in grado di trovare delle soluzioni intelligenti per alcune mansioni. Voto - 6+

Acquario: questa giornata potrebbe riservarvi un colpo di fortuna sul posto di lavoro secondo l'oroscopo.

Sarà possibile concludere qualche buon affare, merito delle vostre capacità e di un cielo favorevole. In amore arriverà la Luna a sostenere la vostra relazione di coppia, e i sentimenti saranno i protagonisti assoluti. Se siete single riuscirete a mostrare un fascino irresistibile. Voto - 8,5

Pesci: potrete nuovamente contare su una buona intesa di coppia ora che la Luna ha cambiato segno. Cercate però di non lasciare spazio a litigi o incomprensioni del tutto inutili con il partner. Se siete single smettetela di trovare in voi difetti che non esistono. Per quanto riguarda il settore professionale questa giornata si rivelerà adatta per dedicarsi a nuovi incarichi. Sfruttate la posizione favorevole di Mercurio per dare il meglio. Voto - 7,5