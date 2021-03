L'oroscopo del giorno 27 marzo denota una giornata particolarmente energica per Bilancia. Vergine e Leone, invece, devono recuperare.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: meglio non toccare certi tasti in campo sentimentale. Se in questi giorni avete avuto delle discussioni, oggi è meglio non tornare sugli stessi argomenti. Nel lavoro, invece, bisogna essere un po’ più intraprendenti e meno polemici. Talvolta bisogna fare anche cose che non sono esattamente di vostro gradimento.

11° in classifica Leone: il fine settimana non comincerà in modo energico, tuttavia, nel corso della giornata avrete modo di riprendervi.

Cercate di riposarvi un po’ in modo da recuperare la vostra forma fisica e poter sfruttare questi giorni per fare cose costruttive.

10° in classifica Sagittario: l’Oroscopo del 27 marzo vi esorta a non perdere le speranze. Anche se un progetto vi sembrerà che non sia andato esattamente nel modo giusto, ci sarà modo di recuperare. In campo lavorativo, invece, urge una pausa.

9° in classifica Capricorno: forse vi siete stancati un po’ troppo nei giorni passati, infatti, oggi sarà una giornata un po’ sottotono. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, ci sono buone opportunità di ricucire un rapporto in crisi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: non siate troppo audaci ed esigenti in campo professionale. Oggi è meglio mantenere un profilo un po’ più basso.

A partire dalla prossima settimana, invece, si potrà alzare un po’ di più la cresta in quanto sarete dotati di una buona dose di carisma.

7° in classifica Toro: la vita di coppia potrebbe rivelarsi un po’ piatta. Cercate di trovare il modo di rendere un po’ più vivo il rapporto. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno fare una scelta. Forse avete temporeggiato per troppo tempo su di un progetto, adesso è il momento di farsi avanti.

6° in classifica Scorpione: la mattinata potrebbe cominciare con un po’ di nervosismo nell’aria, ad ogni modo, non si tratta di cose irrecuperabili. Per sollevare il vostro umore cercate di dedicarvi alle cose che vi piacciono maggiormente e alle vostre passioni. In campo professionale è necessario attendere per avere delle novità.

5° in classifica Cancro: l’oroscopo del 27 marzo 2021 vi esorta a trascorrere un po’ di tempo in più con i vostri cari e con le persone a cui tenete.

Sia l’amore sia l’amicizia vanno coltivati, pertanto, non date i rapporti per scontati. Il lavoro procede bene per chi è alle dipendenze. I liberi professionisti, invece, potrebbero andare in contro a qualche problema.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Acquario: la carriera professionale potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa. Cercate di valutare con attenzione un nuovo progetto prestando attenzione ai pro e i contro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, il fine settimana potrebbe riservarvi qualche bella sorpresa.

3° in classifica Pesci: i rapporti sentimentali andrebbero stuzzicati per renderli maggiormente interessanti. Nel lavoro, invece, coloro i quali erano in attesa di un cambiamento o di una telefonata potrebbero ricevere novità molto presto.

Sono favoriti i cambiamenti e i colpi di testa.

2° in classifica Gemelli: se fino a questo momento avete mantenuto un profilo basso in amore, adesso è il momento di darsi da fare. Esponetevi e non abbiate paura di un rifiuto, solo i più audaci riusciranno ad ottenere delle belle soddisfazioni. Nel lavoro, invece, continuare a proseguire la strada intrapresa e non abbiate ripensamenti.

1° in classifica Bilancia: bel momento per quanto riguarda i sentimenti. L’Oroscopo del 27 marzo annuncia ai nati sotto questo segno l’inizio di un periodo molto favorito per l’amore. Se siete single, potrete fare delle conoscenze molto interessanti. Se, invece, siete in coppia, sfruttate questa ventata di passione.