L'Oroscopo del giorno 30 marzo è pronto ad analizzare la giornata di martedì. In primissimo piano in questa sede sono i segni della seconda sestina (da Bilancia a Pesci) e la classifica completa relativa a tutto lo zodiaco.

Nel periodo indicato osserveremo un cielo in continua evoluzione: la Luna cambierà segno, passando dalla Bilancia allo Scorpione. Diamo pure inizio alle previsioni zodiacali di martedì togliendo il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla scaletta finale.

Previsioni zodiacali del giorno 30 marzo

Bilancia: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano una giornata abbastanza buona per tanti nativi del segno.

In amore, cercate di comprendere che, per essere felici, non è sempre necessario fare qualcosa di eclatante. A volte basta anche solo un piccolo gesto, purché arrivi dal cuore. Il vostro sorriso può essere una potentissima "bacchetta magica", alla pari di un'abbraccio inatteso: ogni tanto, per non dire spesso, fatelo, senz'altro vi semplificherà la vita. Se avete una storia d’amore solida e felice in corso, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Single, in questa giornata cercate di cambiare qualche piccola cosa nella vostra vita, anche apparentemente insignificante, ma che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa davvero importante. Il consiglio del giorno: talvolta è necessario puntare sulle frivolezze per capire cosa realmente può migliorare nella propria vita.

Nel lavoro, le stelle vi regaleranno una giornata tranquilla, gli astri vi prometteranno soddisfazioni, ma vi chiederanno anche un serio impegno, da parte vostra: sarà dunque il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine tutti i vostri impegni.

Scorpione: 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di martedì indica che questa parte della settimana andrà davvero "alla grandissima".

Sarà la Luna in arrivo nel segno a fare la differenza: riguardo amore e affetti in generale, niente sarà precluso a voi nativi. Fate partecipe il partner ai vostri desideri, sicuramente li esaudirà come mai aveva fatto prima d'ora: spesso le stelle fanno "miracoli"! In coppia, importanti novità potrebbero arrivare nel corso della giornata soprattutto per quelli in attesa di una risposta.

Single, forse riuscirete finalmente a coronare il vostro sogno, dimenticando quelle maledette angosce d'amore che da sempre vi fanno soffrire e che, forse, ancora lo stanno facendo... La Luna, in splendido aspetto al vostro segno, darà occasioni per vivere una giornata all'insegna della serenità interiore e dell'armonia. Il consiglio del giorno: trovatevi un partner, perché la libertà può essere bella finché si vuole ma quando manca una spalla su cui piangere, son dolori. Nel lavoro, una situazione promettente darà fiato alle vostre finanze aiutando a capire quali potrebbero essere gli investimenti più vantaggiosi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di martedì 30 marzo al Sagittario indica una giornata buona in parte, mentre per un terzo potrebbe essere sottoposta a flussi astrali non troppo positivi.

In amore è caldamente consigliato tenere una condotta riflessiva e concentrata. Giocando bene le vostre carte, dato che il momento è parzialmente favorevole, otterrete discreti risultati. Le iniziative che prenderete poi, senz'altro saranno apprezzate soprattutto dalla persona amata. Resterà da affrontare qualche tensione in famiglia ma nulla di impossibile da superare. Single, forse state per incrociare una persona che non vedete da tempo: se così fosse, scoprirete con stupore che è completamente cambiata e questo potrebbe riempirvi il cuore di gioia. Pronti a spazzate via dubbi e incertezze e puntare dritti all’obiettivo? Dai, più audacia! Il consiglio delle stelle: siete maestri nel farvi desiderare ma attenti a non tirare troppo la corda della pazienza altrui, a lungo andare potrebbe spezzarsi.

Nel lavoro, sarà un momento molto propizio, potrete ottenere maggiori compensi o concludere affari vantaggiosi.

Oroscopo e stelle di martedì 30 marzo

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica che, quasi certamente, avrete carta bianca su molte situazioni. Potrete decidere qualunque cosa per colorare positivamente questo martedì. Facendovi guidare saggiamente da chi è più esperto di voi, non incapperete in errori. La vita amorosa intanto, viste le ottime credenziali restituite dall'Astrologia applicata al vostro segno, sarà come una favola capace di trascinarvi in un paese meraviglioso. Sarà stupendo stare insieme al partner, magari facendo qualcosa che possa stimolare la passione per entrambi. Siate dolci e teneri con chi avete nel cuore, perché solo coloro che amate possono dare la possibilità di farvi sentire bene e apprezzati per ciò che siete.

Single, la curiosità o la voglia di essere ammirati potrebbe spingere qualcuno di voi a flirtare in maniera insistente, il che potrebbe giustamente causare il risentimento di chi sapete. Cercate di pianificare ogni sforzo allo scopo di distribuire efficacemente ed in modo convincente le avance. Ottime possibilità che la freccia scagliata da Cupido possa centrare finalmente il cuore di chi sapete. Nel lavoro, potrebbe essere arrivato quel famoso momento per iniziare a dare una svolta alla vostra attività. Valutate attentamente se cambiare lavoro e/o accettare eventuali nuove proposte.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì annunciano decisamente positiva sul lato sentimentale questa parte della settimana. Insomma, carta astrale alla mano, vi aspetta un periodo degno delle giornate migliori.

Una bella sorpresa vi attende? Forse: i risultati non tarderanno a manifestarsi, sia sul lato puramente personale che su quello propriamente materiale, quale è il denaro. In amore intanto, se il vostro partner eventualmente si svegliasse col piede giusto, approfittatene per proporre qualcosa di originale, magari che non avete ancora fatto assieme. Mettete un po' di pepe nella vostra relazione di coppia, rendendola idonea a cementare ancora di più l'intesa affettiva. In molti casi riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Single, la felicità che sentirete dentro vi porterà ad avere una gran voglia di incontrare gente nuova: preparatevi ad una notte di passione con fuochi d'artificio finali.

Nel lavoro, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo: preparatevi pure a puntare al successo e al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Dinamismo, coraggio e (perché no) un po' di giusta faccia tosta, se ben usati vi potranno dare ottimi risultati.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 30 marzo, annuncia un periodo probabilmente improntato quasi completamente al "sottotono". Le stelle pertanto, in molti casi, prevedono abbastanza instabilità: alcune circostanze imporranno una sincera autoanalisi, domande alle quali logicamente dovrete dare delle risposte. In amore invece, parlando in generale, non converrà agire d'impulso. La vita di coppia, non solo questo martedì ma soprattutto nel prossimo futuro, potrebbe andare molto meglio di quanto sperato.

Mostratevi comprensivi col partner e con i vostri famigliari e chiarite una questione in sospeso. Single, decisamente non sarete al massimo della forma psicofisica a causa di una situazione che ultimamente vi tiene sulle spine. In molti casi la voglia di rinunciare, la rabbia o la delusione potrebbero indurre ad auto-isolarsi: tanta potrebbe essere la voglia di voltare pagina in modo da avere un po' di pace interiore... Nel lavoro, in fatto di diplomazia non siete sicuramente dei campioni ma non sempre l'approccio diretto può risultare vincente. Così, in questo periodo lo potreste imparare a vostre spese. Per ostinazione, orgoglio o diffidenza, potreste lasciarvi sfuggire di mano un'occasione d'oro.

Classifica 30 marzo, le stelle dei dodici segni

Pronti a dare sfogo alla felicità, oppure (speriamo di no), alla delusione? Certamente non tutti i segni possono stare alla punta della piramide della positività, qualcuno purtroppo dovrà restare sotto. Vediamo chi riderà e chi invece sarà costretto ad accontentarsi delle briciole? A fare da anello della bilancia, come al solito, la classifica completa interessante la giornata del 30 marzo.

Le stelline di martedì 30 marzo: