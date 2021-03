L'oroscopo di lunedì 29 marzo prevede un Capricorno in difficoltà nelle relazioni amorose, complice un cielo piuttosto buio nei suoi confronti, mentre un possente Marte e un agguerrito Mercurio potrebbero finalmente favorire i nativi del Leone al lavoro. Qualche conflitto in amore disturberà i nativi del Cancro, mentre la Vergine potrebbe essere piuttosto sbadata ma molto tenera con il partner.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 29 marzo 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 29 marzo 2021 segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana un po’ sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna che si troverà in opposizione.

Non preoccupatevi: sarà la sola giornata no della settimana. In amore quindi limitatevi all'indispensabile, e nel frattempo, potreste preparare una piccola sorpresa al partner. Se siete single non diffidate dei vostri sentimenti, perché questi sono sani, solo dovrete trovare la persona giusta per condividerli. Settore professionale che continuerà a darvi soddisfazioni grazie in particolare all'abbondanza di pianeti a vostro favore. Voto - 7+

Toro: la configurazione astrale non è splendente, ma nel complesso sarà buona per vivere una giornata tranquilla secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale infatti siate abbastanza comprensivi nei confronti del partner, e vedrete il vostro rapporto andrà bene. Se siete single sarete più sensibili del solito, soprattutto i nati nella prima decade.

Nel lavoro prendete con cautela le nuove iniziative, perché non è detto che queste siano le più adatte a voi. Voto - 7-

Gemelli: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 29 marzo. La Luna in trigono dal segno della Bilancia, accompagnata da Venere in sestile, vi permetteranno di esprimere al meglio i vostri sentimenti con la vostra anima gemella.

Se siete single le emozioni viaggeranno veloci e l'amore potrebbe arrivare come un fulmine a ciel sereno. Per quanto riguarda il lavoro metterete alla prova le vostre abilità, spingendovi al limite per ottenere solamente il meglio. Voto - 8,5

Cancro: qualche piccola soddisfazione in ambito sentimentale non vuol dire che la vostra relazione è sana. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà favorevole ancora per una giornata, ma i tanti pianeti negativi come Venere e Mercurio non vi lasceranno in pace, non per il momento, causando dunque qualche piccolo conflitto.

Se siete single potreste sentirvi un po’ lontani dalle persone per voi importanti. Nel lavoro attenti a gestire il vostro atteggiamento. Innervosirvi quando le cose non vanno come previsto non vi aiuterà. Voto - 6,5

Leone: il settore professionale finalmente potrebbe iniziare a darvi qualche soddisfazione secondo l'oroscopo. un possente Marte e un ottimo Mercurio - entrambi in buon aspetto - vi daranno energie e intuito a sufficienza per cercare il successo lavorativo, cercando di recuperare terreno. In amore Venere continua il suo transito favorevole, mentre la Luna sarà in buon aspetto. Sarà dunque il momento di rafforzare il vostro legame con il partner, o di approfondirlo con una persona conosciuta da poco qualora siate single. Voto - 8+

Vergine: una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno, tranne qualche piccola imperfezione dovuta a questo cielo.

In amore infatti, che siate single o felicemente impegnati, potreste essere un po’ sbadati nei confronti della persona che amate. Ciò nonostante la vostra tenerezza sarà più che sufficiente per sciogliere il cuore di chi amate. Nel lavoro i progetti più ambiziosi sono quelli che daranno più soddisfazioni, ma per il momento limitatevi a svolgere ciò che sapete fare bene. Voto - 7,5

Bilancia: un inizio di settimana sufficiente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 29 marzo. La Luna sarà in congiunzione al vostro segno ancora per qualche ora e in amore il rapporto con il partner sarà tutto sommato tranquillo. Se siete single potreste non avere voglia di fare le solite cose, cercando di trovare strade alternative. In ambito lavorativo questo cielo sarà ancora valido nonostante Mercurio opposto, dunque datevi da fare con i vostri progetti.

Voto - 6,5

Scorpione: una giornata davvero piacevole per voi nativi del segno. Questo cielo sarà tutto sommato convincente dal punto di vista sentimentale per cercare di far felice la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single le comunicazioni con amici e conoscenti saranno piuttosto piacevoli. In ambito lavorativo meglio non assumere un ruolo da protagonista verso i colleghi, perché potreste non essere alla loro altezza. Voto - 7+

Sagittario: ben decisi e determinati in ciò che farete secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 29 marzo. Se siete single e volete impegnarvi in una nuova relazione questo cielo potrebbe riservarvi piacevoli sorprese. Se avete una relazione stabile non mancheranno le emozioni tra voi e la vostra anima gemella.

Nel lavoro cercherete di dare il meglio di voi stessi, anche se le energie a vostra disposizione non sembrano essere tante. Voto - 7,5

Capricorno: configurazione astrale che prevede non poche difficoltà dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna e Venere si troveranno in quadratura, e il vostro rapporto sarà piuttosto complicato da gestire. Se siete single e state cercando di trasmettere un messaggio, fate in modo che sia il più chiaro possibile. In ambito lavorativo potreste non accogliere di buon grado certe novità. Voto - 6

Acquario: a voi cuori solitari piacerà molto tentare la sorte, e con questa Luna favorevole potreste essere fortunati. Cercate solo di non farci troppo affidamento. Se avete una relazione stabile cogliete l'occasione per esaltare il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo forse potrebbe mancarvi un po’ d'organizzazione, ma alla fine riuscirete ad ottenere discreti risultati. Voto - 8-

Pesci: si prevedono avanzamenti in ambito lavorativo. Il cielo si presenta ancora promettente per cercare di ottenere qualcosa di buono dalle vostre mansioni, basterà solo essere ben organizzati. In amore il vostro rapporto funzionerà abbastanza bene, anche se di tanto in tanto un piccolo regalo al partner ci starebbe bene. Se siete single dialogare con gli altri riguardo certe discussioni potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 7,5