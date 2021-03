L'Oroscopo del giorno 29 marzo regala ancora nuove predizioni in vista dell'avvio di settimana. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. A tenere alta la curiosità, oltre alle predizioni astrologiche quotidiane, anche la classifica di lunedì, completa per tutti i dodici segni. Diciamo subito che, in base alla situazione astrologica estrapolata sulle effemeridi del momento, ad avere massimo supporto da parte degli astri saranno coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione e Acquario, nel frangente valutati in giornata top, dunque a cinque stelle.

Intanto si preannuncia poco performante questo giorno, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di lunedì 29 marzo, per coloro del Sagittario, nel frangente sottoscritti in giornata flop, ossia da considerare alla stregua dei periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla graduatoria finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 29 marzo

Bilancia: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì sono propense a regalare una giornata indimenticabile, all’insegna del dinamismo e del buonumore. Collaborazioni e amicizie, condite da idealismo. Brillanti e intraprendenti, non perderete nessuna delle occasioni che vi verranno servite per divertirsi.

Gli astri del periodo regaleranno altresì tanta gioia ed allegria! Il giorno accoglierà con un sorriso il vostro bisogno d'amore, favorendo la sintonia con il partner pur senza dimenticare di sostenere i programmi ed i vostri hobby. Giornata spensierata per alcuni single del segno: in arrivo tenerezza, passionalità e una calda complicità; in pratica, tutto quello che di meglio poteste desiderare dalla vita...

Nel lavoro infine, i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti: sarà il momento di raddoppiare i vostri sforzi per terminare con successo ciò che avete precedentemente messo in cantiere.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni astrologiche del giorno indicano che partirà e chiuderà in grande stile questo nuovo avvio settimanale. Avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, pertanto siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico.

In amore, potrete permettervi di tutto e di più! Avrete nuove curiosità verso esperienze stimolanti, vi sentirete bene con voi stessi e con il partner. Insomma, le qualità giuste per esprimervi al meglio ci sono, sta solo a voi metterle in pratica! Buone notizie intanto per tutti coloro che sono innamorati: la serata sarà deliziosa, intrigante e maliziosa, quanto basta per rendervi elettrizzanti. Single, questa giornata sarà sicuramente ricca di buone occasioni e tra un corteggiamento e l'altro sarà facile trovare la persona che aspettate da tanto. Datevi una mossa. Soprattutto perché anche le stelle saranno al vostro fianco. Nel lavoro, abilità e un po' di opportunismo offriranno ampie possibilità d'azione! Sfruttate il momento.

Sagittario: ★★★.

L'oroscopo del 29 marzo al Sagittario indica l'arrivo di un lunedì siglato dalla poco appetibile spunta relativa al "sottotono". La giornata di partenza della nuova settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti nativi, almeno secondo i rilievi estrapolati dalle effemeridi del periodo. In amore, anche se l'atmosfera di coppia non sarà idilliaca, la comune voglia di vivere punterà decisamente al divertimento. Godendo il tempo libero al meglio, certamente sarete in grado di mantenere il rapporto unito e sereno. Single, andrete alla ricerca di contatti nuovi in posti decisamente inesplorati. Avrete anche l'opportunità di portare a casa una simpatica amicizia. Nel lavoro, se le cose non andassero come vi aspettate, allora cercate di non forzare la mano, anzi, datevi da fare per scoprire le cause.

Oroscopo e stelle di lunedì 29 marzo

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo d lunedì 29 marzo preannuncia un periodo davvero poco performante, ma non del tutto avaro di belle occasioni, sia in campo sentimentale come anche sul lato lavorativo. In campo affettivo, le coppie cercheranno nuovamente un proprio equilibrio, visto che non si potrà fare molto altro in questo periodo se non affrontare insieme le difficoltà. Sarà una bella prova da superare, ma ci riuscirete, perché sarete aiutati dall'amore che c'è tra di voi. Single, la Luna in Bilancia vi renderà più ottimisti e fiduciosi nei confronti della vita. Nonostante vi sia ancora qualche pianeta in aspetto disarmonico, potreste avere la possibilità di ottenere una piccola rivincita: avete solamente bisogno di tempo per recuperare energia.

Nel lavoro avete tutto sotto controllo, come conviene ad un segno razionale ed organizzato con il vostro. Tuttavia, con un po' più di buona volontà è possibile migliorare ancora la vostra posizione professionale rendendola piacevole ed interessante.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giorno splendido, con le stelle pronte a offrire aiuto maggiormente in campo affettivo/sentimentale. Intanto, il periodo sarà proprio ideale per tentare d'investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi il resto verrà in automatico. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. In coppia belle novità in vista? Diciamo pure di si, anche se una situazione da tempo bloccata non vuol saperne di prendere la piega che voi desiderate.

Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà a breve: sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso lavoro di corteggiamento. Potrebbe riguardare anche un nuovo stile di vita piuttosto che un amore tanto atteso. La cosa fondamentale sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine, un nuovo ciclo molto interessante. Nel lavoro, sarà uno splendido giorno: sarete più combattivi del solito, per questo affronterete con grinta i problemi del momento.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 29 marzo, predice che partirà bene ma poi chiuderà nella più sobria delle normalità questo avvio di settimana. Da mettere in conto anche qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione.

Certamente, in questi giorni molti di voi nativi state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare: a breve arriveranno grosse novità. Periodo straordinario pertanto anche per i sentimenti. Le coppie di vecchia data sfuggiranno al rischio routine e le nuove consolideranno definitivamente la loro unione. Single, basterà una parola per trasmettere un sentimento sincero: che si tratti di una telefonata o di un messaggino, eccezionalmente sarete dei maestri! Vi attende, se non subito sicuramente a breve, una vita sociale intensa nella quale vi divertirete misurando le vostre capacità seduttive. Nel lavoro, giornata positiva purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite.

Classifica 29 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 29 marzo è pronto a dare valore al primo giorno della nuova settimana. Curiosi di sapere se il segno presente nel vostro Tema Natale risulti tra i fortunati del momento? Bene, per scoprirlo serve solo proseguire la lettura: nel prospetto a seguire troverete la risposta alla vostra domanda.

Le stelline di lunedì 29 marzo: