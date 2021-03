L'Oroscopo del giorno 4 marzo mette in primo piano l'andamento della giornata di giovedì. In evidenza le nuove previsioni astrali impostate sulla seconda sestina dello zodiaco. A gongolare, diciamolo subito, saranno solamente in tre: Sagittario, Scorpione e Capricorno. I predetti segni potranno contare su una meravigliosa Luna in Sagittario, presente nel comparto del simbolo astrale di Fuoco proprio nel finale di questo giovedì. Invece, sempre tenendo conto delle previsioni zodiacali del 4 marzo, ad avere un periodo decisamente poco affidabile saranno i nativi in Bilancia: a dare ansia al simbolo astrale di Aria saranno probabilmente alcune uscite di denaro non preventivate.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 4 marzo

Bilancia: ★★. Si profila per voi del segno una giornata decisamente fuori dalle attese. Dunque la domanda è: sarà o no un giovedì segnato dal "ko"? La risposta data dall'Astrologia in questo caso è affermativa: si, il periodo avrà i colori spenti di una giornata abbastanza negativa. Potrebbero arrivare spese non messe in preventivo come acquisti urgenti da fare o riparazioni urgenti. In campo sentimentale invece, sarete abbastanza noiosi e ripetitivi: tranquilli, il partner vi ascolterà ugualmente dimostrando ancora una volta il suo grande amore nei vostri confronti.

Single, la determinazione non vi manca ma un po' di fortuna quella si! Per quanto impegno ci mettiate, sembra che la ricerca di un'anima gemella debba sempre concludersi con un nulla di fatto: pazientate! Nel lavoro, le stelle del periodo, come già anticipato, non si presenteranno per nulla positive. Diciamo che in affari è consigliata la massima prudenza: occhio alle incognite e, se potete, rimandate i nuovi progetti a tempi migliori.

Scorpione: ★★★★★. Si profila per voi del segno un giorno davvero molto positivo. Questo vostro giovedì, linea di confine della mezza settimana, potrebbe risultare ottimo specialmente in amore. Visto che molti di voi sanno bene ciò che vogliono, nulla vi potrà fermare: preparatevi a realizzare le vostre migliori aspirazioni. Dunque fatelo, magari mettendo al corrente anche il partner, se presente, spiegando con dovizia di particolari le cose che dovrebbero essere prese in considerazione.

Recepito il messaggio? Bene, siamo certi che chi avete a fianco non negherà di certo la propria collaborazione. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere di studi, oppure in evoluzione. Forse, in questo periodo fareste meglio non dare nulla per scontato, magari evitando di fare progetti a lungo termine. Nel lavoro intanto, qualcosa vi preoccupa. Non dateci gran peso: forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax. In vista qualche lieve incomprensione con i colleghi; senz'altro, dopo un meritato relax affronterete tutto con più semplicità.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di giovedì 4 marzo al Sagittario indica una giornata al massimo delle probabilità. A fare da garante a quanto appena affermato, senz'altro l'Astrologia: preparatevi a dare il benvenuto all'ingresso della Luna nel vostro settore.

La "musa dei poeti" farà il suo ingresso nel segno a partire dalle ore 23:43 della tarda serata, anche se già dalla mattinata i positivi effetti si faranno sentire. State pur certi che apprezzerete appieno tutta la sua forza coinvolgente, specialmente per quanto riguarda l'eros e la passione pura. In amore dunque strada, spianata per la felicità? Diciamo pure di si, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane. Single, molti di voi invece sarete proiettati verso l’incontro perfetto: belli e affascinanti come siete, non troverete sicuramente nessuna difficoltà a fare conquiste o ad avere nuovi contatti. Avendo la possibilità di più scelte, saranno da preferire persone magnetiche e con un certo fascino: qualcuno potrebbe farvi davvero girare la testa!

Nel lavoro intanto partirete in quarta e, se avete già nuovi progetti in mente, sarete senz'altro pronti ad impegnarvi fino in fondo per realizzarli.

Oroscopo e stelle di giovedì 4 marzo

Capricorno: ★★★★★. La giornata del 4 marzo sarà in media ottima, splendida in più di qualche occasione; spesso efficace e pronta a servire su un piatto d'argento buone soluzioni ad eventuali problemi sentimentali. In più di qualche occasione questa giornata regalerà abbastanza possibilità per essere più allegri insieme a chi amate. Diciamo che basterà soltanto seguire il buon istinto, senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. In generale pertanto, specialmente per quanti di voi vivono una situazione di coppia ben assestata, la presenza di momenti magici da vivere insieme sarà presto tangibile.

Soprattutto l'accordo con il partner sarà a dir poco perfetto: sfruttatelo per iniziare qualcosa per il medio-lungo termine, senz'altro andrà a buon fine. Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo l'altra settimana. Dai, abbandonatevi al piacere di scoprirete una nuova vita a due. Nel lavoro, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando.

Acquario: ★★★★. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà buona nella prima parte, poi andrà un po' a scendere nel finale. In amore, sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro. Se però non sarete voi a prenderete l’iniziativa poi non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro.

Il dialogo non sarà facile, ve lo diciamo subito: ce la farete solo cercando la collaborazione del vostro partner. In generale, visto il periodo favorevole e complice, riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto. Single, siete diventati decisamente più attraenti! A fronte di questa bella novità, vi sentirete certamente pronti ad affrontare tutte le sfide che l'amore avrà da offrirvi, anche quelle più impensabili. La passione è già nell'aria, rimane solo da individuarla e poi riuscire a coglierla. Nel lavoro, quasi tutto sembra andare secondo i vostri piani, a condizione di sapersi ben organizzare per tempo. Autonomi? Occhio a dove avete intenzione di puntare i vostri affari.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 4 marzo, indica che questa parte della settimana partirà e si concluderà molto bene. Diciamo pure che avrete dalla vostra tutto l'appoggio astrale necessario, in primis quello della Luna in Scorpione (in Sagittario a fine serata). In merito a ciò, l'invito è quello di osare qualcosina di più in amore: a disposizione abbastanza passionalità unita a tanta energia positiva. In ambito della coppia, per chi avrà del tempo libero da sfruttare, è consigliabile fare passeggiate all'aria aperta o andare in giro a fare shopping (ovviamente se la situazione lo permetterà), in compagnia di chi si ama. Single, in amore potrebbero capitare belle opportunità per incontri, diciamo pure "piccanti": pronti a darsi da fare?

Cercate di frequentare luoghi dove regna allegria e spensieratezza perché è in questi contesti che potreste fare degli incontri interessanti ai fini sentimentali. Nel lavoro, grazie alla buona riuscita di alcuni dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati: questo sarà motivo d'orgoglio. Il successo aumenterà la fiducia in voi stessi vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Classifica 4 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 marzo prevede massima positività in arrivo per il Sagittario. Il generoso simbolo di Fuoco, in questa sede meritevole della prima posizione in classifica, potrà senz'altro contare sul supporto della Luna, in ingresso nel segno a fine giornata. Giornata speciale anche per gli appartenenti a Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci, tutti in seconda posizione e considerati in periodo da cinque stelle.

Il terzo posto è riservato a Gemelli, Leone e Acquario, mentre Ariete e Vergine devono accontentarsi del quarto posto. L'ultima posizione in scaletta è attribuita alla coppia Toro-Bilancia.

Le stelline di giovedì 4 marzo: