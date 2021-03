L'Oroscopo di domani, giovedì 4 marzo, riapre con nuove predizioni. Quest'oggi in analisi risultano i sei segni relativi alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire in anteprima come saranno le stelle su amore e lavoro? Certo che sì, quindi iniziamo pure a dare una brevissima infarinatura su quelle che saranno le linee guida proposte dall'Astrologia nel periodo indicato. In primissimo piano, l'ingresso di Marte in Gemelli e della Luna in Sagittario, quest'ultima preziosa per le situazioni di stampo sentimentale.

Bene, diciamo subito che a non avere troppe problematiche con cui confrontarsi saranno in primis gli amici del Cancro, per l'occasione valutati con frangente più che positivo (cinque stelle).

Di contro, gli astri non saranno troppo affabili con coloro appartenenti all'Ariete (sottotono) e al Toro (ko).

Curiosi di scoprire qualche indizio in più? Bene, allora non resta che iniziare ad esplorare la scaletta con le previsioni astrologiche segno per segno dall'Ariete alla Vergine.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 4 marzo al segno dell'Ariete preannuncia una giornata "sottotono", sicuramente poco stabile, sottoposta a fluttuazioni negative provenienti da astri poco amichevoli al segno. In amore, non avrete voglia di organizzare nulla di impegnativo e non dovrete assolutamente sforzarvi di farlo. Se il partner, qualche amico o anche un comune famigliare cercasse di coinvolgervi nei suoi progetti, evitate di accettare solo per non deludere: siate voi stessi, sinceri e coerenti.

Nel corso della giornata altresì, fate pure qualcosa che vi rilassi, magari che possa soddisfare anche chi amate e non solo voi. Single, la Luna in Scorpione (a tarda sera in Sagittario) vi segnala una forma fisica non proprio ottimale; forse lo stress e la stanchezza accumulati in questi giorni vi presenteranno il conto. Avrete così un po' di irrequietezza: cercate allora di non inimicarvi le persone che vi vogliono bene ma rimanete sereni e tranquilli.

Nel lavoro limitate le spese, principalmente quelle che pretendessero troppi sacrifici. Sarebbe meglio attendere occasioni astrali più favorevoli. Potreste essere circondati da persone invidiose: fate attenzione a non commettere passi falsi, giusto per non danneggiare la vostra immagine.

Toro: ★★. Le previsioni astrologiche invitano alla calma, non andrà troppo bene la giornata.

Infatti il periodo è stato classificato con le due stelle relative al "ko". In amore, non c’è bisogno di dimostrare quanto valete: a parlare ci pensano i fatti, quindi non ostentate più del necessario, ok? Sappiate che gli astri saranno sfavorevoli, quindi dovete stare calmi, fermi e impassibili evitando di attirare su di voi le attenzioni degli altri. In coppia non rimanete sordi di fronte alle ripetute richieste della persona amata. Se c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto dovete dirlo apertamente. Non si può fermare il fluire degli eventi: sappiate che potreste essere più gentili e sensibili con le persone a voi care. Single, in questo giovedì potreste avere le gomme terra, con una forma fisica non perfetta e con la stanchezza che potrebbe farsi sentire più del solito, anche se in termini meno drammatici rispetto ad altri momenti.

Caratterialmente non sarete reattivi, ma un filo d'ansia si vedrà nei vostri occhi e soprattutto nei vostri gesti. Nel lavoro, molto delle vostre decisioni future dipenderanno dalle vostre scelte del presente. Quindi, pensateci molto bene nel momento di prendere una posizione nella quale non siete del tutto convinti.

Gemelli: ★★★★. La giornata nel complesso sarà mediamente discreta, si positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire. Le previsioni pertanto annunciano poco o nulla di interessante ma tutto rientrante nella solita routine. In amore intanto, la giornata 'zuccheratissima' per quanto riguarda le faccende passionali: sappiate che in molti casi il calore e la dolcezza alimenteranno i vostri cuori regalando emozioni indimenticabili.

Sarete più sognatori e romantici del solito trasmettendo tutto questo a chi vi sta vicino, di conseguenza rendendoli senz'altro più felici. Single, ecco un giorno favorevole, ricco di fermenti, novità, progetti e sogni che si realizzeranno facilmente. Potrete contare così sia sul favore delle stelle che sull'aiuto di amici. Le stelle hanno in previsione per voi una giornata all'insegna dell'esuberanza e della forte passionalità: il periodo sarà propizio se vorrete trovare l'anima gemella. Nel lavoro, la vostra mente non dorme mai, quindi anche in questo frangente vi ritroverete ad affrontare questioni inerenti l'attività oppure a seguire qualche corso di aggiornamento. Data la vostra sete di conoscenza e la smania di sapere, distinguervi dagli altri in questo periodo vi darà l'adrenalina per i progetti futuri.

Oroscopo e stelline di giovedì 4 marzo

Cancro: ★★★★★. Una giornata spettacolare per quanto concerne sentimenti e affetti in generale. Diciamo subito che non sarà perfetta nelle altre attività quotidiane, anche se legata alla positiva solita normalità. In campo sentimentale dunque, sarete circondati dall'amore più sincero. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. In amore, sia la Luna che Venere vi sorrideranno e proteggeranno la vostra vita sentimentale. La vostra relazione sarà caratterizzata al tempo stesso da stabilità e fantasia. Ci sarà un grande equilibrio tra voi ed il partner e trascorrerete bei momenti insieme. Single, crescerà l'energia e la voglia di darsi da fare, il che vi spingerà ad intrecciare una lotta col destino: le opportunità di riuscita saranno a portata di mano e sarà difficile sbagliare le mosse.

Ora si che potete osare! Nel lavoro, sarete in grado di produrre qualcosa di veramente creativo ed innovativo, non importa quale sia il vostro settore, perché saprete essere originali, brillanti ed anche particolarmente concreti.

Leone: ★★★★. Si preannuncia un periodo normale, sottoscritto con le solite quattro stelle di rito. In amore, approfittate della felice (parziale) disposizione delle stelle per ammorbidirvi e assumere un atteggiamento più dolce, se non altro permetterà di ottenere un miglior equilibrio nella vita di coppia. L'intimità con il partner può sembrarvi un'oasi di relax tra i tanti impegni quotidiani. In amore, se avete conosciuto da poco una persona e magari avete già avviato una relazione, in questa giornata l'atmosfera potrebbe rivelarsi quella giusta.

Gli astri saranno dalla vostra parte: vivrete infatti delle emozioni uniche, sentirete vibrazioni capaci di scaldare il cuore e l'anima. Single, questa giornata sarà per voi gradevole e rilassante: avrete tutto quello che vi occorre, soprattutto silenzio e pace. Aggiungete un incontro con un caro/a amico/a, della buona musica o un po' di spensierato chiacchiericcio e la vostra giornata sarà perfetta. Nel lavoro, mantenete vivo l'entusiasmo: portate avanti progetti e proposte, senza aspettarvi subito risultati. Sappiate che quello che impostate oggi, state tranquilli perché è destinato a crescere domani.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 4 marzo, predice l'arrivo di un giorno non troppo positivo, probabilmente con la flemma di una giornata "sottotono".

Gli astri saranno poco benevoli anche se non del tutto negativi. In amore concedetevi di più alla persona amata. Non cercate sempre le solite scuse come il lavoro o altri artefatti strani per dribblare alla grande le aspettative del partner, ok? In campo sentimentale come anche in famiglia, sarà possibile qualche incomprensione. Quindi ammorbidite i toni e cercate di essere più pazienti e disponibili. Mai come adesso è importante trovare un punto di contatto con le idee dei vostri cari, specie se sono molto diverse dalle vostre. Single, avete dei sentimenti profondi ma segreti, per questo ancora non vi sentite pronti ad esprimerli come si deve. La paura di molti è che l'oggetto del desiderio non solo non ricambi, ma possa prendersi gioco di voi.

Nel lavoro, fate attenzione alle situazioni che non vi convincono fino in fondo. Le dissonanze astrali potranno provocare qualche intralcio nei vostri affari.

