L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 marzo 2021 prosegue in questa sede con la presentazione delle previsioni relative ai sei simboli astrali dalla Bilancia fino a Pesci.

I prossimi sette giorni vedranno il dominio assoluto del Sagittario (voto 10), super-favorito in campo sentimentale e nel lavoro. Si preannuncia altresì un ottimo periodo per lo Scorpione (voto 9) e per il Capricorno (voto 8). Nella media sufficienza intanto si preannuncia la settimana per quelli della Bilancia (voto 6) e dell'Acquario (voto 6). Un po' in affanno invece risultano in questa fase i nativi dei Pesci (voto 5): state pur certi che il segno di Acqua appena evidenziato si rifarà e, aggiungiamo, con gli interessi.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 1 a domenica 7 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti. Vediamo di scoprire qualche indizio in più: sarete favoriti alla grande da astri di settore belli e in ottima forma nelle giornate di lunedì e domenica. La settimana in analisi regalerà altresì buone possibilità di sfondare positivamente i rispettivi periodo nel corso delle giornate di martedì, venerdì e sabato, da noi valutate con quattro stelline. Indicando le giornate meno positive, ecco spuntare le tre stelline da "sottotono" mercoledì 3 marzo, mentre quello a seguire, il giorno 4 marzo, sarà sotto sorveglianza speciale, visto che avrà in dote solo tre stelline da "ko".

Le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★★★ martedì 2, venerdì 5, sabato 6;

★★★ mercoledì 3 marzo;

★★ giovedì 4 marzo 2021.

♏ Scorpione: voto 9. Questo inizio mese di marzo, espresso dalla settimana in corso di valutazione, arriverà vestita con i colori della festa per tanti nativi. Secondo l'oroscopo sul periodo, la giornata migliore tra le sette, quella valutata al "top del giorno", arriverà in concomitanza con la luna in Scorpione, prevista nel settore alle ore 21:38 del giorno 2 di marzo: splendide occasioni per coppie e single da sfruttare in campo sentimentale.

Molto positive, quasi al pari di martedì, anche il 3, il 4 e il 7 del mese, classificati giustamente con cinque stelle, pertanto al "top". Altrettanto positive saranno le giornate cadenti lunedì e venerdì, ambedue validate con quattro stelle. La giornata peggiore? Sabato 6 marzo, previsto con solo tre stelline e con periodo "sottotono".

Il responso delle stelle:

Top del giorno martedì 2 marzo - Luna nel segno;

martedì 2 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, domenica 7;

★★★★ lunedì 1, venerdì 5;

★★★ sabato 6 febbraio 2021.

♐ Sagittario: voto 10.

Per voi del Sagittario sarà una settimana molto fortunata, dove passerete giornate meravigliose insieme a chi vi piace e stimate: pronti per approfittare? Iniziamo alla grande con la giornata migliore: giovedì 4 marzo martedì arriverà nel segno una splendida Luna in Sagittario, pronta a dare una notevole spinta in ambito sentimentale. Periodo splendido anche quello cadente nelle giornate di martedì 2, venerdì 5 e sabato 6 marzo, tutte portatrici di cinque stelline e tanta felicità. Scendiamo di poco, parliamo di quattro stelle: queste arriveranno nei giorni di lunedì 1, mercoledì 3 e domenica 7 del mese. Sicuramente questa settimana sarà così perfetta che quasi non sentirete affatto la fatica o lo stress quotidiano.

La scaletta con le stelline dei prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 4 marzo - Luna nel segno;

giovedì 4 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 2, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, domenica 7.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Ottimo periodo per voi nativi. A splendere su tutte la giornata di domenica 7 marzo, merito dell'arrivo di una splendida Luna nel vostro segno, senz'altro pronta a regalare o favorire nuove situazioni positive, il tutto sottolineato da una splendida al "top del giorno". Purtroppo la partenza della settimana non sarà delle migliori: martedì 2 marzo porterà in dote solo tre stelle, quindi periodo "sottotono". Un tantino peggiore invece potrebbe essere lunedì 1° marzo, in questo caso valutato con la spunta del "ko".

Non siate tristi, appartenete al Capricorno! Con quel vostro bel carattere forte e tenace supererete tutto. Le giornate da cinque stelle per voi nativi saranno tre: giovedì, venerdì e sabato. La fortuna non vi lascerà del tutto regalandovi ancora una giornata buona, valutata con quattro stelle: mercoledì 3 marzo.

Il responso settimanale espresso dalle stelle:

Top del giorno domenica 7 marzo - Luna nel segno;

domenica 7 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 marzo;

★★★ martedì 2 marzo;

★★ lunedì 1° marzo 2021.

♒ Acquario: voto 6. Settimana da vivere con tanta concentrazione, evitando inutili distrazioni. Il periodo inizierà benissimo ma chiuderà decisamente in modo pessimo: venerdì si prevede possa essere "sottotono" con solo tre stelline; il sabato seguente, coincidente con il giorno 6 marzo, solo due stelline da "ko": pazienza, andiamo avanti.

Migliorerete le vostre performance nei diversi settori nelle giornate di martedì 2, giovedì 4 e domenica 7 marzo, valutate buone e pronte a mostrare quattro discrete stelline. Nessun problema, intanto, per lunedì 1 e mercoledì 3 del mese, entrambe considerate a cinque stelle: e sarà proprio in queste giornate che potrete mettere in gioco le carte migliori, sia in amore che nel lavoro.

La classifica del giorno:

★★★★★ lunedì 1, mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4, domenica 7;

★★★ venerdì 5 marzo;

★★ sabato 6 marzo .

♓ Pesci: voto 5. Per i Pesci sarà una settimana molto impegnativa sotto vari aspetti. Il periodo visto nel suo complesso vedrà in giovedì 4 marzo la vostra giornata migliore. Buone non solo perché mancanti di negatività assoluta ma soprattutto perché parzialmente sostenute dalle effemeridi, le giornate relative a mercoledì, giovedì e sabato, interessate da quattro normali stelline.

Scopriamo adesso il periodo "caldo", certi di fare un favore a coloro interessati da tali eventi: lunedì 1 e domenica 7 saranno ambedue portatori di tre stelle "sottotono", con pochissime chance di portare a compimento situazioni aperte. La giornata peggiore invece? Indubbiamente martedì, giornata segnata dalle pessime due stelline e relativo "ko".

Il responso quotidiano restituito dalle stelle della settimana:

★★★★★ giovedì 4 marzo;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 5, sabato 6;

★★★ lunedì 1, domenica 7;

★★ martedì 2 marzo 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta la nuova classifica della settimana con i voti dei dodici segni dello zodiaco. In analisi i primi sette giorni del mese di marzo. Curiosi di scoprire come andrà il periodo?

Ebbene, diciamo subito che sarà il Sagittario ad occupare meritatamente il primo posto in classifica. A breve distanza dal primo troviamo al secondo posto lo Scorpione, mentre al terzo posto appaiati alla pari vi sono Cancro e Capricorno. La quarta posizione interessante la media positività va tutta a favore di Gemelli, Leone e Vergine. Il comparto valutato sulla sufficienza, in questo caso il quinto posto, conta in tutto quattro segni: Ariete, Toro, Bilancia e Acquario. Purtroppo a coprire la posizione finale, in coda al gruppo, Pesci con il voto cinque il pagella.

La classifica con i voti della settimana:

1° posto - Sagittario , voto 10 e segno al ' top della settimana ';

, voto 10 e segno al ' '; 2° posto - Scorpione, voto 9;

3° posto - Cancro, Capricorno, voto 8;

4° posto - Gemelli, Leone e Vergine, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

Il rendiconto espresso dall'oroscopo settimanale dal 1 al 7 marzo 2021, dunque impostato sulla prima settimana del nuovo mese è giunto al termine.

Il prossimo appuntamento con la classifica e le previsioni riguarderanno il periodo dall'8 al 14 marzo.