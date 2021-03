Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima ovvero quella che andrà da lunedì 8 a domenica 14 marzo rivelano buone prospettive per il segno zodiacale della Bilancia mentre ci saranno difficoltà in arrivo per il segno del Leone e della Vergine. Novità in arrivo per Cancro e Sagittario. Scopriamo in dettaglio cosa ci rivelerà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la settimana prossima.

Oroscopo dall'8 al 14 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: una persona a cui tenete in modo particolare vi sta nascondendo qualcosa. Nella prossima settimana cercate di indagare più a fondo sulla questione e soprattutto non lasciate nulla al caso.

Anche voi, con il giusto tempo, riuscirete a togliervi tutti i vostri dubbi.

Toro: settimana non del tutto negativa per il Toro. In certe circostanze è necessario fare chiarezza sulle piccole divergenze sia in ambito lavorativo che in quello privato. Non serbate mai rancore, cercate di risolvere il prima possibile.

Gemelli: cercate la serenità ma, più di ogni altra cosa, volete mantenere la quiete e un clima pacifico. A volte perdete facilmente le staffe ma mettete tutto il vostro impegno affinché ciò non accada. L'ultima vostra intenzione è quella di rivelare il vostro lato impaziente e intollerante.

Cancro: settimana ricca di opportunità per il segno zodiacale del Cancro. Avete buone probabilità che si possano presentare delle occasioni interessanti sul fronte lavoro.

Esaminate bene le varie proposte, e se queste fanno per voi, non lasciatevele scappare.

Previsioni zodiacali settimanali da Leone a Sagittario

Leone: nella settimana prossima potrebbero esserci delle complicazioni in arrivo per i nati sotto il segno del Leone, complicazioni che riguarderanno soprattutto la sfera sentimentale. La vostra relazione potrebbe attraversare un piccolo momento di difficoltà ma niente di irrecuperabile.

Vergine: qualche litigio potrebbe compromettere la stabilità di coppia; tuttavia trovate sempre un modo per affrontare le divergenze, mettendo da parte l'orgoglio. La settimana prossima sarà una settimana alquanto traballante: non è da escludere qualche discussione di troppo.

Bilancia: Luna promettente per i nati sotto questo segno. Un rapporto, un'amicizia o una relazione sta per attraversare la seconda fase, quella del consolidamento.

State per affrontare molti cambiamenti dal punto di vista affettivo tuttavia difficilmente riuscite a concedere agli altri tutta la vostra fiducia.

Scorpione: riservate alcune incertezze per il vostro futuro, soprattutto per quello professionale. Anche in ambito sentimentale riservate molti dubbi: volete fare un passo in avanti con il vostro partner ma temete che la vostra relazione non sia sufficientemente matura.

Sagittario: la settimana entrante potrebbe essere portatrice di interessanti novità per il Sagittario. Un nuovo amore, una nuova amicizia oppure novità sul fronte lavoro. Affronterete alcuni cambiamenti che, con tutta probabilità, si riveleranno positivi.

Oroscopo settimanale 8-14 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: qualcuno potrebbe provare segretamente dei sentimenti per voi; tuttavia costui non si trova nelle giuste circostanze per dichiarare apertamente i propri sentimenti.

Per quanto riguarda i single, ancora in cerca dell'anima gemella, la settimana in arrivo potrebbe riservare delle buone notizie.

Acquario: siete stanchi di fare tanto per poi non ottenere nulla. Mettete davvero tanto impegno in tutto ciò che fate ma i risultati che riuscite ad ottenere sono ben lontani dalle vostre aspettative. Un buon consiglio è quello di non perdere mai la vostra determinazione: la ruota prima o poi girerà anche per voi.

Pesci: la settimana in arrivo sarà una settimana sicuramente ricca di buone iniziative e di prosperità. Giove vi accompagnerà nelle vostre giornate positive e vi darà modo di essere più produttivi e ambiziosi sul lavoro. Anche con il vostro partner godrete di un'ottima sintonia di coppia.