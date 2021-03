L'oroscopo di domenica 7 marzo denota una giornata all'insegna dell'amore per Vergine e Scorpione. Il Toro, invece, farebbe bene a riposarsi in vista di una settimana un po' impegnativa.

Oroscopo ultimi quattro in classifica

12° in classifica Sagittario: non affaticatevi troppo in quanto non vi sentite al top della vostra forma fisica. Nel lavoro potrebbe sorgere un problema dovuto ad una decisione da prendere. Se siete indecisi, fermatevi un attimo e riflettete su quali mosse sia il caso di attuare.

11° in classifica Ariete: niente paura, se le cose non stanno andando esattamente come avevate immaginato, forse non è proprio un male.

Talvolta la vita ci pone dinanzi delle sfide e a noi non resta altro da fare che accoglierle e dimostrare quanto valiamo. Tutti i momenti, anche quelli più brutti, sono occasioni di crescita.

10° in classifica: Bilancia: una persona dal vostro passato potrebbe tornare e generare un po' di scombussolamento nella vostra vita. Cercate di mantenere la calma e di non mandare all'aria tutto quello che avete costruito fino a questo momento.

9° in classifica Capricorno: la mente è distratta da troppi pensieri e preoccupazioni. Pensate un po' di più a voi stessi e alle cose che vi fanno stare bene. Talvolta è necessario essere un po' egoisti per essere felici. In amore cimentatevi nelle nuove conoscenze, mentre nel lavoro dovete essere attenti.

Previsioni astrali delle quattro posizioni centrali

8° in classifica Pesci: la giornata odierna si prospetta particolarmente emotiva. Cercate di non dare troppo peso alle opinioni altrui perché in questo periodo sarà davvero facile lasciarsi influenzare e suggestionare. Continuare ad inseguire i vostri sogni e non lasciate che qualche impedimento li demolisca.

7° in classifica Toro: accogliete questa domenica come un vero e proprio giorno di riposo. La settimana che sta per cominciare si prospetta molto impegnativa, per tale ragione, ricaricatevi in modo da affrontare al meglio tutte le sfide che verranno. In amore ci sono dei cambiamenti in vista.

6° in classifica Cancro: lieve miglioramento dal punto di vista sentimentale.

Ci sono ancora troppe questioni in sospeso e cose da risolvere per parecchie coppie. Nel lavoro bisogna guardare con attenzione ai cambiamenti. Spesso la strada nuova può rivelarsi peggiore di quella vecchia.

5° in classifica Acquario: in amore tutto procede abbastanza bene. I single farebbero bene a mettersi in gioco un po' di più e a smetterla di assumere quell'aria da esaminatori. In campo professionale, invece, se siete alla ricerca di un cambiamento non è più il tempo di aspettare, ma di agire.

Oroscopo 7 marzo primi in classifica

4° in classifica Leone: interessanti occasioni dal punto di vista lavorativo. Non abbassate la guardia e, allo stesso tempo, andate dritto verso i vostri obiettivi. Quando vi mettete in testa una cosa sarà davvero difficile riuscire a dissuadervi.

In amore ci sono delle novità.

3° in classifica Scorpione: domenica che favorisce l'amore. La giornata odierna dovrà essere dedicata principalmente ai vostri affetti, al partner e alla famiglia. Cercate di staccare un po' la spina in modo da riordinare i pensieri che vi hanno attanagliato nei giorni passati. Con la calma e la lucidità tutto sarà più semplice da affrontare.

2° in classifica Gemelli: questo è il tempo di raccogliere le soddisfazioni per il lavoro svolto. Più vi sarete impegnati e maggiori saranno le ricompense. In amore si è riaccesa una miccia, alimentatela costantemente fino a farla diventare un fuoco ardente. Pe quanto riguarda il lavoro, invece, accettate le nuove proposte.

1° in classifica Vergine: l'Oroscopo di domenica 7 marzo vede la Vergine in pole position.

Questa sarà una giornata all'insegna dell'amore e dei sentimenti. Lasciatevi andare completamente e non abbiate timore di soffrire. Le stelle sono dalla vostra parte, quindi, fidatevi del vostro cuore. Sul lavoro non c'è nulla che vi turba al momento.