L'Oroscopo del 6 marzo denota la "rinascita" del Toro, nel frattempo anche i nati sotto il segno dello Scorpione andranno verso un miglioramento. Ariete e Leone devono invece tenere duro.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche di sabato 6 marzo per tutti i segni.

Previsioni astrali del 6 marzo, gli ultimi quattro in classifica

12° in classifica Ariete: se avete rimandato una decisione a lungo, adesso potreste non avere più tempo. In questa giornata vi sentite parecchio confusi e non sapete da che parte andare. Siete agitati e avete un animo turbolento che potrebbe portare a qualche problematica anche in amore.

Sul lavoro non abbassate la guardia e, soprattutto, non arrendetevi. Gli ostacoli fanno parte del gioco.

11° in classifica Leone: oggi potrebbe nascere qualche discussione dal punto di vista lavorativo. Se le vostre idee non coincidono perfettamente con quelle dei vostri colleghi non dovete prenderla a male. Spesso reputate nemici coloro i quali la pensano diversamente da voi, ma non è così. Sappiate fare tesoro delle critiche costruttive.

10° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno perdono posizioni a causa di una Luna un po' dissonante. Voi vi lasciate influenzare parecchio dalle posizioni lunari, pertanto, il vostro umore è altalenante. Potreste oscillare tra l'euforia e la depressione in un batter d'occhio. Cercate di non stressarvi troppo.

9° in classifica Vergine: anche se il periodo è, tutto sommato, positivo per voi, talvolta capita di inciampare. Non affaticatevi troppo e, soprattutto, non date eccessivamente peso a ciò che pensano gli altri. Godetevi questi giorni in compagnia delle persone che amate e della vostra famiglia. La prossima settimana sarà impegnativa sul lavoro, pertanto, riposatevi.

Oroscopo, le posizioni centrali

8° in classifica Cancro: leggero miglioramento per i nati sotto questo segno, che in questo periodo stanno vivendo un momento un po' turbolento. In amore bisogna prendere delle decisioni. Sul lavoro, invece, potrebbe presto concretizzarsi un progetto al quale stavate lavorando da parecchio. Non smettete di crederci.

7° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 6 marzo denota una giornata all'insegna delle novità.

Alcune non farete molta fatica ad accettarle, per altre, invece, il lavoro è un po' più complesso. Ad ogni modo, una ventata d'aria fresca non potrà che essere positiva in questo momento. Nell'amore siate cauti.

6° in classifica Capricorno: giornata di recupero per i nati sotto questo segno. Se in questi giorni avete affrontato delle sfide, il fine settimana si prospetta alquanto migliore. Cercate di godervi un po' di più l'affetto delle persone care e ascoltate i consigli di chi vi vuole davvero bene. Sul lavoro non si può ottenere tutto e subito, portate pazienza.

5° in classifica Scorpione: pian piano le cose stanno tornando al loro posto. Dal punto di vista lavorativo potrebbero aprirsi nuovi ed interessanti scenari. Per quanto riguarda l'amore, invece, oggi sarà una giornata all'insegna della tenerezza.

Godetevi questo momento e non pensate troppo al domani.

I segni più fortunati

4° in classifica Gemelli: posizione abbastanza buona per i nati sotto il segno dei Gemelli. In amore vince chi lotta, chi resiste e conquista. Stessa cosa vale anche per la sfera professionale. Se sarete tenaci potrete portare a casa belle soddisfazioni. Non vi arrendete.

3° in classifica Pesci: periodo decisamente positivo per voi. L'Oroscopo del 6 marzo vi esorta a mettervi in gioco e ad esporvi un po' di più. Fate valere le vostre opinioni e il vostro punto di vista. Talvolta è necessario alzare un po' la voce per farsi sentire. In campo sentimentale, invece, la giornata procederà a gonfie vele.

2° in classifica Acquario: la giornata odierna sarà caratterizzata da una buona dose di ottimismo.

Malgrado ci siano ancora degli ostacoli da superare prima di raggiungere i traguardi che vi siete prefissati, oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. Godetevi questo momento e approfittatene per trascorrere un po' di tempo in più con il partner o con i vostri affetti.

1° in classifica Toro: per voi sta cominciando una vera e propria fase di ascesa. Poco per volta riuscirete a superare tutti gli ostacoli e a portare a termine i vostri obiettivi. In amore è giunto il momento di prendere una decisione ben precisa. Non è escluso che possano esserci dei cambiamenti sostanziali, come ad esempio un trasloco o un lieto evento.