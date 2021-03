L'Oroscopo di martedì 9 marzo porta in primo piano l'Astrologia quotidiana schematizzata nella nuova classifica stelline completa per tutti i segni e nelle previsioni su amore e lavoro, in questo contesto relative ai segni da Bilancia a Pesci.

In evidenza nel periodo l'arrivo di una superlativa Luna in Acquario, pronta in alcuni casi a colorarsi con il rosso della passione più sfrenata. A veleggiare in alto nel limbo calmo della serenità Acquario, Bilancia e Scorpione, trio considerato con massima positività in questa parte della settimana. In primo piano, ovviamente, spicca l'Acquario, valutato nel frangente al "top del giorno", mentre agli altri due spettano le cinque stelle della buona sorte.

Invece tutt'altra storia, secondo quanto lasciato presagire dalle le previsioni zodiacali del 9 marzo, per gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario. Lo sfortunato segno di Fuoco dovrà vedersela con la negativa specularità di Urano, di suo già sotto pessima quadratura da Luna e Saturno.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 9 marzo

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia un fantastico martedì, sotto ogni aspetto. In amore la tenerezza cederà il passo alla passione, con un'intensità che forse non ricordavate da giorni. Godetevi a pieno ritmo il momento, senza badare troppo a eventuali (soliti?) "annessi" o "connessi".

Se dovessero sopravvenire problemi, l'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata: ci saranno dei momenti molti piacevoli con chi amate, perciò godeteveli senza rinunciare a nulla. Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo la prossima settimana!

Nel lavoro si prospetta un giorno molto allettante, soprattutto sul piano economico e familiare. Diciamo che vivrete esperienze soddisfacenti in quasi tutti i campi.

Scorpione: ★★★★★. Una giornata senza macchia valutata a cinque stelle, dunque perfetta. In campo sentimentale mettete pure in conto una splendida giornata all'insegna delle romanticherie e della passionalità.

Prendete la palla al balzo e, senza stare a pensarci troppo, organizzate una cenetta e poi programmate qualcosa da fare insieme. Qualsiasi scelta dateci dentro, le stelle saranno tutte di parte e senza problemi. Single, gli astri del momento consigliano di affidarsi ciecamente alla buona sorte: a qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione, servita (guarda caso) su un bel piatto d'argento, ad hoc per togliersi quel fastidioso "sassolino" dalla scarpa. Nel lavoro acquisirete sicurezza e starete molto più attenti a svolgere quel che siete chiamati a fare con serietà e professionalità.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 9 di marzo al Sagittario indica questa parte della settimana non proprio come uno se lo aspettava. Inizialmente il periodo partirà in affanno, per poi risalire verso la fine della giornata: purtroppo, in linea di massima, tutto il frangente evolverà nel previsto annunciato "ko".

Secondo quanto estrapolato dalla carta astrale, riguardo l'amore le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo. Se avete sbagliato con la persona amata cercate di farvi perdonare al più presto, magari riconoscendo i vostri errori e, di conseguenza, prendendo le eventuali responsabilità. Tranquilli, con attenzione tutto si sistemerà. Single, non fossilizzatevi come al solito su problemi di poco conto, quindi ininfluenti. Consiglio: maggior attenzione alle persone che interessano. Lavoro: sarete un po' scettici su un qualcosa che potrebbe sopravvenire all'improvviso: non affrettatevi a prendere decisioni (sbagliate!), poi vi sarebbe impossibile rimediare.

Oroscopo e stelle di martedì 9 marzo

Capricorno: ★★★★. La giornata si presume porti abbastanza occasioni per vivere in discreta serenità gran parte del periodo.

Viste però le sole quattro stelle a corredo, si consiglia di tenere mente sveglia e concentrazione a livelli accettabili. Le previsioni di martedì pertanto, parlando ovviamente d'amore, indicano tutto nella solita routine. In coppia si profila per voi nativi una giornata non male, soprattutto nei risvolti a stampo sociale. Cercate di cavalcare l'onda della comprensione, mettendo in primo piano l'intesa e la complicità della coppia: così facendo starete senz'altro meglio del solito. Single, potrebbe essere un giorno decisamente importante, nel quale riuscirete, grazie all'intelligenza, a porre le basi per una vera rivoluzione a livello sentimentale. Nel lavoro eventuali obbiettivi mancati, invece di demotivarvi, fungeranno da stimolo: cercate di scoprire dov’è l’errore e ripartite di gran carriera.

Acquario: "top del giorno". Una giornata sarà abbastanza convincente su tutti i fronti: in campo sentimentale potrebbe essere perfino "sublime". L'ingresso della Luna nel segno porterà senz'altro tantissima voglia di dolcezza e romanticismo. La fortuna sarà dalla vostra parte, invogliandovi a puntare tutto sull'affetto e il rispetto nei confronti della persona amata. Grandi soddisfazioni per una felice giornata da vivere in due. A voi single le stelle invitano alla tranquillità generale: approfittando di una situazione astrale favorevole potreste conoscere persone e magari fare nuove amicizie. Una persona dolce e sensibile potrebbe entrare lentamente nei vostri pensieri, facendovi innamorare perdutamente. Il lavoro invece procederà a ritmo incalzante: non fermatevi proprio ora, ma approfittatene per portare avanti quei progetti che avevate in mente.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di martedì 9 marzo predice una giornata improntata su alti e bassi, dunque valutata abbastanza certa come "sottotono". Per quanto concerne l'amore, diciamo che non è il periodo giusto per sollevare questioni: abbiate pazienza (non sarà difficile per voi) e aspettate che gli astri cambino di posizione. In molti casi basterà essere più comprensivi. Vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno del ménage: siate più comprensivi e tolleranti. Molte coppie, apparentemente solide e in pace con tutto, intimamente (forse) sono ancora alla ricerca di risposte che soddisfino le aspettative. Single, se saprete giocare le vostre carte senza eccedere, e senza aver fretta di far capitolare colui che avete nel cuore, (forse) porterete a casa una discreta soddisfazione.

Nel lavoro piccoli ritardi potrebbero mettere i bastoni tra le ruote, facendo vedere nemici ovunque: cercate di rilassarvi.

Classifica 9 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 9 marzo arriva puntuale all'incontro con l'Astrologia applicata a tutti i segni dello zodiaco. In evidenza la scaletta espressa dalle stelline quotidiane: curiosi di sapere qual è la posizione in classifica attribuita dall'oroscopo al proprio segno di nascita? Certo che si, pertanto passiamo immediatamente a consultare lo specchietto riassuntivo posto di seguito, ricordando che a svettare nell'alto del firmamento sarà una meravigliosa Luna in Acquario.

Le stelline di martedì 9 marzo: