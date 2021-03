L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 marzo 2021 è arrivato, pronto per essere 'divorato' da appassionati e non solo: si tratta peraltro del periodo in cui cade la Festa della Donna. Sotto esame in questa sede le previsioni e le pagelle dei primi sei segni dello zodiaco.

Iniziamo subito a scegliere il più fortunato tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine e svelare il conseguente voto in pagella. Ad essere valutato come segno migliore in assoluto, tra i sei in analisi, l'Ariete (voto 9): ad attendere il simbolo di Fuoco sarà una sensualissima Luna in Ariete, senz'altro ben disposta a regalare sostegno in campo sentimentale.

Di contro, non potendo esimerci dal non sottolinearlo, sarà un frangente poco fortunato per un solo segno: all'unanimità, viste le effemeridi poco positive, la valutazione peggiore spetta alla Vergine (voto 5).

Andiamo pure ad approfondire le previsioni astrologiche da lunedì 8 a domenica 14 marzo passando in rassegna ogni singolo segno, dall'Ariete alla Vergine. Prima, però, è d'obbligo svelare i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

A fare da cornice all'oroscopo della settimana le immancabili info sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Per questa settimana l'Astro d'Argento ha in agenda tre cambi di segno. La Luna in Acquario presente nel segno d'Aria martedì 9 marzo aprirà il giro infrasettimanale.

La dorata "musa dei poeti" osserverà un nuovo cambio di settore giovedì 11 marzo: la Luna in Pesci.

La settimana infine potrà ritenersi conclusa con il transito della Luna in Ariete previsto per domenica 14 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Basta con i cambiamenti forzati, non voluti o fatti solo a causa di forza maggiore. Questa settimana potrebbero arrivare finalmente quelle novità che tanto aspettate: in amore e nel lavoro sforzatevi di stare tranquilli, pronti però a passare subito all'azione.

Cercate intanto di puntare sui momenti consigliati per mettere in pratica progetti o intenzioni. In questo caso, martedì e giovedì potrete contare su due giornate buone, a quattro stelle. Certo, le migliori saranno quelle di lunedì 8, venerdì 12 e sabato 13, tutte segnate a cinque stelle: preparatevi a vivere una splendida Festa della Donna. E la giornata top, quando?

Ovviamente domenica 14 marzo, regalata dall'ingresso della Luna in Ariete. Il peggiore invece, mercoledì 10 marzo, segnato con tre stelle 'sottotono'.

Il report generato dalle stelline settimanali:

Top del giorno domenica 14 marzo - Luna nel segno;

domenica 14 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 8, venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ martedì 9 e giovedì 11;

★★★ mercoledì 10 marzo.

♉ Toro: voto 6. La settimana si presenterà con poche possibilità da sfruttare nei diversi campi, considerata dall'oroscopo appena sufficiente. Non disperate, sorridete: c'è chi sta peggio. I primi giorni del periodo saranno molto efficaci e promettenti: intanto lunedì potrete vivere una buona Festa della Donna, viste le quattro stelle a corredo del segno. Altrettanto buone sia sabato che domenica, giornate sempre a quattro stelle.

Davvero positivi invece saranno martedì e mercoledì, entrambi segnalati a cinque stelle. Adesso, quasi certamente vorreste scoprire le giornate cosiddette 'note stonate'? Eccole: giovedì 11 marzo, solo tre stelle e periodo 'sottotono'. Molto peggio le due stelle di venerdì 12 marzo: pessima giornata segnata dal relativo 'ko'.

La scaletta con le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 9 e mercoledì 10;

★★★★ lunedì 8, sabato 13 e domenica 14;

★★★ giovedì 11 marzo;

★★ venerdì 12 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. I prossimi giorni, interessanti la seconda settimana di marzo, potrebbero portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi. Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette, il giorno 10 marzo: giornata 'top' assicurata. Ancora giornate splendide quelle 'targate' a cinque stelline relative a martedì 9 e giovedì 11 del mese.

Lunedì 8 e venerdì 12 invece, risulteranno entrambe giornate a quattro stelle. Chiusura del periodo pessimo con un fine weekend segnato da tre stelle, domenica 14. Altra giornata abbastanza impegnativa, sabato 13 marzo, servita da due stelline da 'ko'.

La settimana vista con l'occhio delle stelle:

Top del giorno mercoledì 10 marzo;

mercoledì 10 marzo; ★★★★★ martedì 9 e giovedì 11;

★★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★★ domenica 14 marzo;

★★ sabato 13 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana mette in primo piano le previsioni, i voti e le stelline di tutti e sette i giorni della seconda settimana di marzo. La parte forse più interessante è quella relativa alle giornate migliori: passiamo subito a svelare quali saranno.

In primo piano spicca senz'altro la 'top del giorno' regalata da venerdì 12 marzo: sono altamente favoriti amore, amicizia e affettività. Altrettanto ottime risulteranno quelle di sabato 13 e domenica 14, consolidate da ben cinque stelline. Altresì, buono sarà mercoledì 10 al quale seguirà un altrettanto positivo giovedì 11, entrambi da considerare a quattro stelle. Quali saranno le giornate 'no'? Purtroppo a risultare 'sottotono' sarà proprio la giornata della donna di lunedì 8 marzo, valutata con tre stelle. Il 2 maggio invece andrà decisamente peggio: solo due stelline, ergo periodo da 'ko'.

La classifica con le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 12 marzo;

venerdì 12 marzo; ★★★★★ sabato 13 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★ lunedì 8 marzo;

★★ martedì 9 marzo.

♌ Leone: voto 6.

Si prevede un periodo stabile anche se un pochino ‘magro’ dal punto di vista della fortuna. Infatti, l'oroscopo della settimana indica che inizierà molto bene il frangente sotto analisi con lunedì 8 e poi nel finale una domenica 14 entrambe a cinque stelle. Poi il periodo andrà man mano a calare. Ancora un briciolo di positività, secondo le previsioni da lunedì 8 a domenica 14 marzo, arriverà nelle giornate di martedì 9, venerdì 12 e sabato 13 marzo, tutti considerati da quattro stelle, poi ‘il buio’. Una giornata da tre stelle, in questo caso valutata ‘sottotono’, coinciderà con giovedì 11 marzo. A seguire quella da due stelle e relativo ‘ko’: arriverà mercoledì 10 marzo. Portiate un po' di pazienza e guardate con fiducia al futuro: parola d'ordine "vietato arrendersi".

Il report astrologico imperniato sulle stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ giovedì 11 marzo;

★★ mercoledì 10 marzo.

♍ Vergine: voto 5. In arrivo un periodo non positivo, tutto da interpretare. L'oroscopo della settimana 8-14 marzo prevede poche vie d'uscita (comunque presenti). Le previsioni sulla prossima settimana infatti preannunciano a parecchi di voi la probabilità dover fare i conti con situazioni abbastanza difficili, magari cose normalmente classificate di ordinaria amministrazione potrebbero sembrare molto impegnative da portare a buon fine. Il periodo peggiore comunque, in base quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, maturerà domenica 14, pertanto segnato da due stelle e relativo 'ko'.

Meno peggio andrà il 9 e il 13 marzo, seppur entrambi valutati 'sottotono'. La risalita si vedrà nelle giornate a quattro stelle di lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12. Quasi nessun problema invece giovedì 11 marzo, indicata dall'Astrologia come giornata migliore in assoluto: cinque stelle.

La classifica quotidiana:

★★★★★ giovedì 11 marzo;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ martedì 9 e sabato 13;

★★ domenica 14 marzo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.