L'oroscopo del mese di aprile prevede alcuni cambiamenti nella volta celeste, in particolare il pianeta Mercurio balzerà velocemente da un segno all'altro, dall'Ariete al Toro, che nel lavoro potranno provare ad ottenere qualcosa in più. Marte invece si sposterà nel segno zodiacale del Cancro, che sarà pieno di energie per svolgere le molte mansioni di lavoro, mentre per il Leone ci sarà un netto balzo in avanti per quanto riguarda i sentimenti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di aprile 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo aprile 2021, 1^ sestina

Ariete: il mese di aprile vi regalerà tante belle emozioni. Secondo l'oroscopo infatti Venere, già presente nel vostro segno da qualche settimana, continuerà a regalarvi bei momenti insieme alla vostra anima gemella. I suoi effetti positivi inoltre continueranno a sentirvi anche dopo che avrà lasciato il vostro cielo, dunque quale momento migliore per rendere più intensa la vostra relazione di coppia. Se siete single potrete guardarvi intorno con in mente la voglia di riuscire ad impegnarvi a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi piuttosto bene, con Mercurio che entrerà nel vostro segno zodiacale già dalle prime giornate del mese, permettendovi buoni risultati. Attenzione solamente alle energie che potrebbero non essere al top verso fine mese, considerato che Marte sarà in quadratura.

Voto - 8-

Toro: la vostra relazione di coppia continuerà a funzionare bene secondo l'oroscopo del mese di aprile. Nella prima parte del mese potrebbe essere leggermente sottotono, ma non preoccupatevi, perché sarà ancora piuttosto soddisfacente. L'intesa tra voi e il partner esploderà nella seconda parte del mese, quando Venere entrerà nel vostro segno zodiacale.

Se siete single avrete molte frecce nel vostro arco per trovare l'amore della vostra vita. Dovrete solamente apparire davvero affascinati, e con un atteggiamento romantico e deciso. In ambito lavorativo ci saranno sicuramente momenti migliori, soprattutto quando Mercurio entrerà nel vostro segno e vi darà una mano con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: durante il mese di aprile il supporto di Venere sarà di grande aiuto.

Secondo l'oroscopo infatti, questa sarà la vostra occasione per recuperare punti all'interno della vostra relazione di coppia, e con una buona dose di romanticismo sicuramente otterrete ottimi risultati. Se siete single se volete godere di forti emozioni, allora la prima parte del mese sarà da sfruttare. Per quanto riguarda il settore professionale godrete ancora del sostegno di Giove e Saturno. Marte sarà nel vostro cielo per buona parte del mese, per poi spostarsi nel segno del Cancro. Mercurio inoltre sarà favorevole, dunque si può dire che avrete tutte le carte in regola per continuare ad ottenere grandi successi dalle vostre mansioni. Buone opportunità inoltre di dare vita a nuove importanti iniziative. Voto - 8-

Cancro: la sfera sentimentale tenderà a peggiorare secondo l'oroscopo del mese di aprile.

Questo periodo sarà sottotono per quanto riguarda i sentimenti a causa di Venere in quadratura dal segno dell'Ariete. Fortunatamente non sarà così a lungo. Infatti il pianeta dell'amore tornerà favorevole nella seconda metà del mese, dunque cercate di resistere quel tempo che basta, preservando il vostro rapporto. Se siete single sarà un periodo di alti e bassi, ma affrontando la vita con il sorriso, vedrete che le riuscirete a trovare il lato positivo delle cose. Settore professionale promettente per voi nativi del segno. L'impegno che ci metterete nelle vostre mansioni sarà notevole, anche se come organizzazione peccherete un po’, colpa di Mercurio in quadratura. Marte invece entrerà nel vostro cielo nella parte finale del mese, regalandovi tante energie da sfruttare per i vostri progetti.

Voto - 7-

Leone: l'oroscopo di aprile vi vedrà fare notevoli passi in avanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere infatti si troverà in trigono dal segno amico dell'Ariete, e questa sarà la vostra occasione per riprendere in mano la vostra relazione sentimentale. Le prime due settimane del mese dunque saranno perfette per rinforzare il vostro legame di coppia. Nella seconda parte invece dovrete fare attenzione, e cercare di proteggere quanto di buono avete fatto, considerato che la stessa Venere si troverà in quadratura. Se siete single forse potrebbero esserci alcuni e preoccupazioni nella vostra testa, ciò nonostante vedrete che presto troverete una soluzione a tutto. In ambito lavorativo Mercurio tornerà a giocare a vostro favore, e forse le cose potrebbero finalmente migliorare, anche se l'ombra di Giove sarà ancora lì a darvi fastidio ancora per molto tempo.

Voto - 7+

Vergine: oroscopo di aprile tutto sommato convincente per i nativi del segno, sicuramente in risalita rispetto al mese precedente. Venere nella prima parte del mese sarà un po’ anonima per voi, dato che sarà nel segno dell'Ariete. Il vostro rapporto infatti non sarà tutto rose e fiori, ma almeno l'intesa con il partner salirà un po’, per poi riprendersi del tutto nella seconda parte del mese, quando Venere vi darà davvero sostegno. Ci sarà dunque una buonissima ripresa, il clima diventerà più sereno e avrete modo di valorizzare il vostro rapporto. Situazione che tenderà a migliorare anche per voi single, che sarete decisamente più ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi cambiamenti. Eccezion fatta per Mercurio, che sarà favorevole nella seconda parte del mese, otterrete risultati più o meno simili al mese precedente.

Insomma, bene ma non benissimo. Molto buona invece la salute, grazie a Marte in sestile dal segno del Cancro. Voto - 7+

L'oroscopo del mese di aprile continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino a quello dei Pesci.