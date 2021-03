L'oroscopo di martedì 30 marzo sarà caratterizzato da intenti ambiziosi e da desideri fantasiosi. I segni zodiacali saranno pronti a dare il massimo per riuscire a individuare il proprio spazio nel mondo. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Giove e in quadratura a Plutone

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, il Toro e lo Scorpione saranno pronti a sacrificare il loro tempo libero per riuscire a ottenere i risultati desiderati, mentre il Cancro preferirà agire con più serenità.

L'Acquario sarà totalmente rapito dalle questioni romantiche e il Capricorno non vedrà l'ora di rimettersi in forma.

Analizziamo le previsioni dell'Oroscopo del 30 marzo 2021.

Previsioni zodiacali di domani 30 marzo: Toro determinato, Cancro sereno

Ariete: per ora, deciderete di chiudere la porta a Cupido. Non vi sentirete pronti a intraprendere nuove relazioni amorose o a impegnarvi troppo in quella che state vivendo. La vostra prima necessità sarà quella di ritrovare un po' della vecchia libertà. Metterete al primo posto la felicità e tutte quelle cose in grado di stimolare i vostri talenti.

Toro: non sarà il momento giusto per abbassare la guardia. Deciderete di sacrificare hobby e relazioni sociali per realizzare i vostri obiettivi. Non sarà facile giungere a questo compromesso, ma saprete di non poter fare diversamente.

L'impegno che impiegherete, ben presto, verrà ripagato, ma qualche piccolo imprevisto potrebbe allungare i tempi.

Gemelli: le relazioni con i colleghi di lavoro saranno un po' difficoltose. Avrete idee diverse e questo potrebbe causare delle fratture. La cosa fondamentale sarà non mettere a repentaglio la serenità lavorativa. L'oroscopo consiglia di essere sinceri, ma senza esagerare.

Le parole avranno un peso importante, che dovrete saper cogliere.

Cancro: non vorrete fare le cose di corsa, ma preferirete prendervi tutto il tempo necessario. Cercherete di godere di ogni momento della giornata e di non sprecare attimi preziosi. Il vostro stato d'animo sarà molto più sereno e i cattivi pensieri migreranno verso altri liti. Verrete investiti da immagini positive e dalla speranza per un futuro migliore.

Oroscopo di martedì 30 marzo: Leone nervoso, Scorpione orgoglioso

Leone: non sarà facile tenere a bada il vostro nervosismo. Non sarete aperti a suggerimenti e preferirete agire di testa vostra. La testardaggine metterà alla prova amici e parenti, ma il partner saprà come relazionarsi con voi. Vi renderete conto di mostrare un comportamento un po' troppo dominante, ma non riuscirete a farne a meno.

Vergine: sarà una giornata ricca di preoccupazioni. Non riuscirete a scendere a compromessi con il fato e proverete molta rabbia per alcuni accadimenti. L'oroscopo suggerisce di continuare a lottare per i vostri sogni. Arriveranno giorni in cui potrete esprimere a meglio il vostro potenziale, ma per ora dovrete accontentarvi. Il partner sarà una presenza costante.

Bilancia: darete spazio alle relazioni sociali e all'amore per il partner. Purtroppo, non riuscirete a godere, come vorreste, della presenza dei vostri affetti più cari. Dovrete adattarvi alla situazione attuale e questo vi causerà un po' di malumore. L'oroscopo di domani consiglia di provare ad arginare il problema trovando una valvola di sfogo efficace.

Scorpione: il lavoro vi renderà fieri di voi stessi. Avrete tanti progetti da realizzare, ma questo comporterà una dose di impegno non indifferente. Dovrete attuare alcune rinunce, anche importanti, e non tutti saranno in grado di comprendere il vostro punto di vista. Per fortuna, il partner saprà starvi accanto e la famiglia vi donerà affetto incondizionato.

Previsioni astrologiche del 30 marzo: Sagittario innamorato, Capricorno attivo

Sagittario: non vi porrete alcun limite in amore. Proverete ad accontentare la persona amata, anche se le sue richieste potrebbero apparire un po' eccessive. L'entusiasmo di coppia sarà percepibile anche ad occhi esterni e le vostre famiglie saranno fiere di essere circondate da tutto questo amore. Attenzione, però, a non abbandonare la razionalità.

Capricorno: ultimamente vi siete lasciati travolgere troppo dal lavoro e la sedentarietà ha avuto la meglio. Avrete bisogno di dedicare un po' di tempo al vostro corpo e all'attività fisica. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare, almeno all'inizio, ma anche di non arrendervi davanti alle prime difficoltà.

Acquario: l'empatia con il partner sarà straordinaria. Non avrete bisogno di porgli alcuna domanda perché riuscirete a identificare subito le sue sensazioni. La vostra presenza donerà serenità all'ambiente domestico e infonderà speranza davanti alle situazioni difficili. Sarete i primi a sprigionare un atteggiamento energico e positivo.

Pesci: non vedrete l'ora di intraprendere dei nuovi hobby. Avrete bisogno di qualche piccolo cambiamento che possa donare un po' di colore alle giornate futuro. Cercherete di coinvolgere partner e amici, ma non vi arrenderete davanti ai loro potenziali rifiuti. Vi sentirete molto vicini alla natura e gioirete davanti all'affetto degli animali domestici.