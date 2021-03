Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domani mercoledì 10 marzo? La Luna ancora in Acquario, darà del filo da torcere a molti segni zodiacali. C'è chi riceverà una notizia o pettegolezzo, chi dovrà uscire per sbrigare delle urgenti commissioni e chi avrà a che fare con il solito trantran stressante. A fare i salti di gioia saranno i nativi dei Pesci, infatti, l'oroscopo rivela che sarà una giornata in forma smagliante. Approfondiamo di seguito le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Previsioni astrologiche 10 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Attenzione alle azioni e alle parole, questa si prospetta una giornata così così.

Avrete la testa tra le nuvole, ma sarà bene prestare attenzione ad ogni minuscolo dettaglio (e alla posta elettronica o ai messaggi). Potreste sentirvi poco bene, ultimamente dormite poco e male.

Toro - "Non è tutto oro quel che luccica" dice un vecchio detto, perciò attenzione a non sopravvalutare niente e nessuno in queste 24 ore con la Luna in Acquario. Di recente, forse è spuntata una certa spesa imprevista ma necessaria. In giornata potreste essere preoccupati per le finanze, ma cercate di non allarmarvi troppo.

Gemelli - In queste 24 ore sarà meglio fare attenzione e centellinare le uscite. L'imprevisto sarà in agguato e potrebbe anche causarvi sbalzi di pressione! Le vostre emozioni ultimamente risultano instabili, a quanto pare qualcosa o qualcuno vi impensierisce.

In giornata potreste smarrire qualcosa di importante.

Cancro - L’oroscopo dice che dovete cambiare registro: non potete continuare così. Il vostro fisico, ma anche la vostra mente, risultano essere molto affaticati. Cercate di vivere senza troppe regole e lasciatevi andare. La notte vi fa paura, spesso tendete a stare male in termini di salute o a essere troppo preoccupati: avete necessariamente bisogno di una vacanza.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La giornata si presenta molto stabile, anche se dentro di voi c'è un vulcano pronto a esplodere da un momento all'altro. Una persona vicina sembra attraversare un periodo negativo e il vostro aiuto potrebbe rivelarsi provvidenziale. Non esagerate con il cibo, il vostro stomaco risulta stressato.

Vergine - Attenzione a ciò che potrebbe succedere in questa giornata lunatica.

A quanto pare qualcosa potrebbe dare dei grossi problemi. Eventuali guasti potranno essere riparati, ma sarà meglio rivolgersi a un professionista. Attenzione anche ai fornelli e alla guida: insomma, sarà meglio non fare niente di particolare in queste 24 ore.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del giorno 10 marzo si focalizzano sulle questioni lavorative o economiche. State inseguendo un certo progetto, ma avete paura di non concludere niente. Tutte queste preoccupazioni vi stanno stressando e a farne le spese, presto o tardi, sarà proprio il vostro corpo: allentate la presa!

Scorpione - Giornata che si presenta frenetica, specie se gestite casa e famiglia o se lavorate a stretto contatto con i clienti. Ci sarà una certa questione di cui occuparsi con urgenza, ma non pretendete troppo da voi stessi e da chi vi sta accanto.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Pettegolezzi e notizie interessanti in arrivo in queste 24 ore che voleranno via in un battito di ciglia. Avrete modo di rivedere alcune questioni, anche di vecchia data, e giungerete ad un efficace soluzione. Sarà un mercoledì molto sereno, soprattutto per chi vive con altri membri della famiglia. Possibili uscite urgenti.

Capricorno - Non rinviate i vostri doveri troppo a lungo altrimenti finirete con l'essere ancora più stressati. Ci sono delle situazioni che vi entusiasmano poco, forse hanno a che fare col vostro lavoro o con delle tasse/spese da sostenere ogni mese. In tempi difficili occorre sfornare soluzioni alternative, perciò date sfogo alla vostra creatività e mettetevi in gioco.

Sul vostro futuro si intravede un'avventura emozionante.

Acquario - Avete molto in ballo, ma le stelle parlano di stress e tensioni da dover allentare il prima possibile. Il vostro corpo è molto sensibile, perciò tendete ad ammalarvi facilmente. L'odierna Luna nel vostro segno accrescerà i vostri pensieri, ma attenzione a non ricadere nei vecchi schemi.

Pesci - Non avrete alcuna difficoltà in questo mercoledì che si preannuncia vincente, in quanto sarete in una forma smagliante. Sfoggerete un fascino senza eguali ed anche la vostra caparbietà risulterà intrigante. State programmando qualcosa in vista dell'estate, forse una vacanza o un trasloco? Intanto, in queste 24 ore avrete modo di trascorrere del tempo di qualità con una persona molto importante per voi.