Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di domani giovedì 11 marzo? La Luna lascerà l'Acquario e transiterà nei Pesci nel primo pomeriggio. C'è chi recupererà terreno facendo chiarezza dentro di sé e chi invece riceverà una certa notizia o pettegolezzo. Queste 24 ore spazzeranno via le difficoltà dei nativi del Sagittario e favoriranno i cambiamenti nella vita dello Scorpione. In seguito le previsioni delle stelle di questa promettente giornata.

Previsioni astrologiche 11 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - In questa giornata, che si presenta lunatica, rischierete di comportarvi in maniera scontrosa con chi vi starà accanto.

Amici, familiari e/o colleghi, cercate di misurare le parole e di tenere i nervi sotto controllo. Siate più comprensivi e indulgenti nei confronti dei figli o dei genitori anziani.

Toro - Potrebbero esserci stati dei litigi nei giorni scorsi, ma ora è tempo di fare pace e ricucire eventuali rapporti rotti. La vostra mente risulterà calma e diplomatica, perciò potrete fare più di quanto già fate. Chi ama cucinare avrà molta inventiva e riscuoterà consensi.

Gemelli - La noia e la paura sono due costanti spesso presenti nella vostra mente. In questo giovedì ritroverete respiro e spazio, sarete ascoltati e ammirati. I vostri livelli di comunicazione e di comprensione risulteranno elevati. Sarà la giornata migliore per fare acquisti, per rivedere e sistemare eventuali conti e per prendersi cura del proprio corpo.

Cancro - L’oroscopo dice che dei piccoli cambiamenti vi aiuteranno a risolvere quel problema che vi tormenta da abbastanza tempo, ma dovete darvi da fare per cercare una soluzione. Niente piove dal cielo, perciò se desiderate il successo e tante altre belle cose dovete necessariamente rimboccarvi le maniche e non arrendervi al primo ostacolo.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - L'amore è in fase di stallo, specie per i cuori solitari che non hanno nessuno all'orizzonte. In questa giornata sarà meglio tornare a dedicarsi ai propri interessi personali, vi state lasciando andare. Nel lavoro o nello studio occorrerà metterci più passione e sudore.

Vergine - A quanto pare ci sono delle situazioni o persone che state sopravvalutando.

In questo giovedì potrete fare chiarezza introspettiva e uscire via da quel tunnel che vi ha incatenato a lungo. Non rinunciate a voi stessi soltanto per accontentare qualcun altro. Siete stufi di qualcuno o qualcosa.

Bilancia - Le previsioni astrologiche dell'11 marzo parlano di emozionanti novità che stanno per entrare nella vostra vita cambiandola radicalmente. Una scossa sopraggiungerà e cambierete modo di pensare e di vedere le cose. Con un partner o un parente il legame si rafforzerà: ci saranno dei confronti pacati e costruttivi.

Scorpione - Secondo l'oroscopo dell'11 marzo sarete nel bel mezzo di un cambiamento spirituale. Delle verità verranno alla luce in queste promettenti 24 ore. Quel vostro ghiaccio interiore finalmente si scioglierà e comincerete a essere più aperti verso la vita in generale.

Nutrite quotidianamente la vostra anima, non trascurate ciò che vi rende entusiasti.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le difficoltà vissute negli ultimi giorni cominceranno a dipanarsi e finalmente tornerete a nutrire ottime speranze nel futuro e in chi vi sta accanto. Chi vive un amore sofferente riuscirà a venirne a capo. L'arrivo della primavera permetterà di spazzare via i rami secchi e di far spazio ai nuovi fiori.

Capricorno - Giornata fantastica per approfondire determinate questioni. Da tempo avete bisogno di ricevere una specie di segnale e questo potrebbe accadere proprio in queste 24 ore. Scrollatevi ogni preoccupazione di dosso e cercate di essere più positivi: c'è una soluzione a tutto.

Acquario - C'è una certa persona o situazione che è fonte di enorme preoccupazione e stress.

Non spetta a voi correre dietro agli altri, accollandovi i loro problemi/pesi. Dunque sfruttate questo giovedì per fare chiarezza e per mettere un punto a ogni spinosa vicenda. Risate o pettegolezzi succulenti in arrivo.

Pesci - Nel pomeriggio l'ingresso della Luna nel vostro domicilio vi renderà carismatici e affascinanti. Avrete modo di portare a termine qualcosa di desiderato. L'amore sarà nell'aria e qualcuno potrà approfondire una nuova conoscenza, anche online. Avete un ammiratore segreto, di chi si potrebbe trattare?