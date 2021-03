L'oroscopo dell'11 marzo non sarà esente da litigi e gelosie, ma ci saranno dei segni zodiacali che potranno godere dell'amore del partner e di successi lavorativi importanti. Per avere un quadro completo, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. In particolare, tra le posizioni planetarie principali, spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di giovedì 11 marzo, con la conseguente classifica zodiacale, dal dodicesimo al primo posto.

Oroscopo di giovedì 11 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (12° posto): questa volta, sarà il lavoro a crearvi dei problemi non indifferenti. Andrete in panico e tenderete a non ragionare lucidamente. Spinti dalla paura di fallire, potreste prendere delle decisioni non utili al miglioramento della situazione. Avrete bisogno di un po' di riposo, in modo da poter riordinare le idee e agire di conseguenza.

Sagittario (11° posto): avrete un po' troppe responsabilità e questo vi renderà nervosi e inclini al litigio. Dovrete fare i conti con eventi inaspettati che modificheranno i piani per la giornata. L'oroscopo di domani consiglia di fare attenzione alle parole che userete perché un eccesso di rabbia potrebbe spingervi a dire qualcosa di spiacevole a qualcuno d'importante.

Ariete (10° posto): dovrete affrontare qualche piccola difficoltà sul posto di lavoro. Non sarà facile trovare la giusta strategia, soprattutto perché non tutti i colleghi saranno dalla vostra parte. Dovrete fare attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia, ma allo stesso tempo non potrete chiudervi a riccio. La situazione romantica vi tirerà su di morale.

Vergine (9° posto): finalmente, dopo giorni di stress intenso, riceverete una bella notizia. Sarà un po' troppo presto per cantare vittoria, ma verrete travolti da una nuova speranza. In famiglia, le cose inizieranno a migliorare. Sarà fondamentale non lasciarvi trascinare da inutili discussioni e concentrarvi sulle cose davvero importanti.

I segni zodiacali al centro della classifica di domani

Gemelli (8° posto): dovrete affrontare qualche piccola discussione con la persona amata. La situazione con il partner non sarà serena, a causa di alcune questioni lasciare irrisolte. Esse salteranno fuori in un momento poco opportuno, ma con dialogo produttivo e strutturato riuscirete ad arrivare a un compromesso. Sarà importante chiarirvi subito, senza rimandare ancora.

Acquario (7° posto): cercherete un modo per migliorare il rapporto con la vostra famiglia. Ultimamente, i litigi sono diventati un po' troppo presenti e riterrete giusto intervenire. Per fortuna, le persone che vi saranno accanto collaboreranno con voi e saranno d'accordo con le vostre idee. Nel giro di poco tempo, riuscirete a trovare un punto d'incontro.

Scorpione (6° posto): l'amore vi sorriderà in un modo del tutto inaspettato. Il partner vi farà delle confidenze importanti, che vi consentiranno di conoscerlo meglio. Rimarrete stupiti davanti al suo trasporto e non vedrete l'ora di dimostrargli quanto anche voi tenete alla vostra storia d'amore. Con l'impegno di entrambi, tutto andrà per il meglio.

Leone (5° posto): dopo tanto tempo, finalmente, vi avvicinerete a un hobby che avevate dimenticato. Vi sentirete felici e pronti a intraprendere una nuova avventura. Cercherete di lasciare tutti i problemi fuori dalle mura domestiche, in modo da evitare qualsiasi forma di nervosismo. Proverete un grande amore per gli animali e la natura in generale.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo dell'11 marzo

Toro (4° posto): sarete come un tornado nel bel mezzo della tempesta. Travolgerete tutti con la vostra allegria e riuscirete a proporre attività e interessanti ad amici e parenti. Sul posto di lavoro, riceverete parole d'elogio, ma non vi adagerete sugli allori perché saprete di poter fare ancora tanto per realizzare i vostri sogni.

Capricorno (3° posto): sarebbe dovuta essere una giornata normale, come tutte le altre, ma avrete modo di sperimentare diverse sorprese. Le parole dei vostri amici vi lasceranno piacevolmente stupiti e anche sul lavoro avrete modo di dimostrare il vostro impegno. Finalmente, potrete raccogliere i frutti di anni di pesanti sforzi.

Pesci (2° posto): la vostra giornata sarà interamente incentrata sul rapporto romantico.

Amerete ricevere premure e complimenti, cercherete di passare più tempo possibile con il partner e di pianificare il vostro futuro insieme. Non riceverete resistenze da parte sua e questo vi renderà molto più sereni. Anche sul lavoro, tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia (1° posto): sarà la vostra dolcezza a farvi conquistare il primo posto in classifica. Avrete un modo bellissimo di rapportarvi con gli altri che vi consentirà di mitigare ansie e nervosismi. In famiglia porterete il sole e con il partner avrete modo di instaurare un rapporto profondo e basato sul rispetto reciproco. Tenderete a essere molto sinceri, con voi stessi e con il prossimo.