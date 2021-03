L'Oroscopo di domani, mercoledì 3 marzo è pronto a mostrare come potrebbe essere l'andamento relativo al giro di boa settimanale. In osservazione i sei segni rientranti nella prima sestina zodiacale, ossia quella compresa dall'Ariete fino alla Vergine. In questo caso a dare un senso di misura al periodo uno strumento astrologico molto potente, certamente in grado di fare la differenza tra i vari segni: l'Astrologia. A questo punto di certo sarete curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di mercoledì, non è così? Bene, iniziamo subito col dire che a gongolare nel periodo indicato saranno in primis gli amici Cancro, valutati al "top del giorno".

Ottime performance, e non solamente in campo affettivo, si prevedono per altri due segni, ovviamente appartenenti alla sestina sotto analisi in questo contesto. Ansiosi di sapere quali sono? Certo che si, perciò vi diciamo che ai nativi dei Gemelli, come anche per quelli del Leone, gli astri saranno altamente positivi e pronti a dare loro prezioso supporto. In netta difficoltà nel contesto, secondo quanto deliberato dalle le previsioni astrologiche del 3 marzo, sia l'Ariete che il Cancro: i due segni si troveranno ad affrontare rispettivamente una giornata segnata dal "ko" e dal meno peggio "sottotono".

Previsioni zodiacali del 3 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 3 marzo al segno dell'Ariete prevede un sensibile calo d'umore. In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data.

In amore, non pretendete troppo da voi stessi, perché la perfezione non è poi così ammirevole come potrebbe sembrare: a volte la vostra metà stenta a stare dietro alla vostra mania di perfezionismo, e lo sapete bene. Rilassatevi un pochino, staccate la spina e trascorrete più tempo con chi avete accanto, in serena armonia e senza pensare troppo alle incombenze quotidiane.

Single, diciamoci la verità, in questo periodo avete proprio la luna storta! Ricordatevi che non conviene comportarsi male né con se stessi né a maggior ragione con amici e familiari, a meno che non vogliate condannarvi ad una sorta di noiosa solitudine... Siate più gentili e più accomodanti con le persone che vi circondano cercando di rilassarvi quando ne avete l'opportunità, giusto quel poco che serve.

Nel lavoro, la giornata di metà settimana non scorrerà molto bene, sarà turbolenta e con qualche inatteso intoppo. Cercate dunque di stringere i denti e siate più collaborativi: chiedere un aiuto quando siete in difficoltà è sempre consigliato, piuttosto che azzardare da soli e in malo modo.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì non preannunciano affatto un momento agevole per tanti del segno. In più di qualche caso potrebbero verificarsi uscite di denaro non messe in conto dovute a spese impreviste o tasse da pagare. Il periodo comunque avrà i toni spenti dei frangenti segnati con il sottotono, quindi da usare massima attenzione in ciò che andrete a fare. In amore, un discreto livello di comunicazione col partner vi consentirà di chiarire punti importanti, specie quelli riguardanti il denaro o la proprietà.

Siate consapevoli delle vostre potenzialità ed agite di conseguenza: non pretendete ciò che non vi spetta o pensate di non meritare. Single, liberatevi dagli affanni, non trattenete quello che avete dentro: parlate delle vostre preoccupazioni, palesate i vostri pensieri e vi sentirete più leggeri. Probabilmente chi vi ascolterà non vi fornirà il consiglio che aspettavate ma ci guadagnerete con tanta spensieratezza. Nel lavoro, ci potrebbero essere dei nuovi ostacoli all'orizzonte a causa della Luna opposta al vostro Urano: approfittate del vostro stato di grazia e dello spirito ricco di razionalità per reagire con idee propositive a quello che arriverà. In questo modo non stravolgerete i programmi che avevate in serbo e otterrete i risultati sperati.

Gemelli: ★★★★★. Partirà benissimo questo nuovo mercoledì, senza intoppi o difficoltà insormontabili. Forse, vi troverete ad affrontare un carico di lavoro imprevisto o più pesante del solito ma i riscontri finanziari vi compenseranno dello sforzo. La vostra riservatezza intanto vi salvaguarderà da situazioni incresciose, causate da insulsi pettegolezzi. In amore, andrà tutto a gonfie vele: finalmente, dopo tanto tempo, sembra essere ritornata l'intesa con il partner e forse per la prima volta nella vostra vita vi sentirete compresi ed amati veramente. Una giusta dose di passionalità renderà alcuni momenti molto intriganti: chi desiderasse sperimentare "sensazioni forti" sarà accontentato. Single, la Luna d'Acqua illuminerà il vostro cuore, mettendo in luce sentimenti e legami trascurati, magari non per cattiva volontà o per altri interessi in gioco, ma semplicemente perché siete sempre troppo occupati a fare tante altre cose.

Nel lavoro, sicuramente chiuderete una questione che vi ha dato del filo da torcere e ne uscirete vittoriosi ed a testa alta. Fate tesoro di quello che avete imparato in questa situazione e congratulatevi con voi stessi per non esservi mai persi d'animo ed aver mantenuto sempre la calma.

Oroscopo e stelle di mercoledì 3 marzo

Cancro: 'top del giorno'. In arrivo una giornata davvero fortunata, a tratti sicuramente favolosa. Diciamo pure che il giro di boa di metà settimana sarà perfetto soprattutto in campo sentimentale, non disdegnando comunque nemmeno il settore legato agli affari e alle attività lavorative. In amore, le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita di coppia: riceverete tante effusioni e tenerezza come non succedeva da tanto tempo.

Contraccambiate tale gentilezza organizzando un qualcosa di stuzzicante da fare insieme alla persona del cuore: una cena romantica a lume di candela con relativo dopo-cena "al peperoncino" sarebbe l'ideale. Single, sarà un giorno denso di soddisfazioni su più fronti: ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Sarete su di giri ed avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente (a distanza di sicurezza!) e, magari, anche di trovare stimoli nuovi o interessi improvvisi che possano regalare brividi d'insolito piacere. Nel lavoro concentratevi, evitando inutili sprechi di energia. L'ambizione e la forza di volontà non mancano, ma avete bisogno di guardare sempre davanti a voi per arrivare a destinazione senza sbagliare strada. Siate sicuri di quello che volete evitando di pensare al resto.

Leone: ★★★★★. Ottimo mercoledì, da vivere secondo le proprie intenzioni e con le persone di vostro gradimento. Diciamo che la ripartenza della settimana sarà in gran parte improntata alla buona positività in diversi settori del quotidiano. Comunque sappiate che con un cielo così, tutto potrebbe accadere! Dall’incontro "fatale" che lascia senza parole o via di scampo, alla decisione di metter su famiglia come all'acquisto di un bene importante. In amore, saprete apprezzare i momenti di pace e di armonia che trascorrerete con il partner, proprio perché avete saputo fare tesoro delle esperienze negative del passato. Questo sarà il motivo per cui vivrete una bellissima giornata, cullati dagli influssi della Luna amica. Single, mercoledì fatto apposta per divertirsi con gli amici e magari condividere con loro le vostre ultime esperienze.

Le vostre attività e le vostre relazioni saranno più armoniose, costruttive e intriganti. Nel lavoro, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornate ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri e dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli con astuzia e strategia.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 3 marzo, predice una giornata buona, valutata nel contesto con le quattro stelle dei periodi di routine. In generale sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sulle persone e sulle situazioni. In caso contrario, consolatevi pure con le piccole gioie quotidiane che la vita senz'altro sarà in grado di regalare. In campo sentimentale, sarete disposti a perdonare alla vostra dolce metà per ogni mancanza fatta.

Questo perché vi sentirete di farlo soprattutto grazie alla buona stabilità sentimentale raggiunta, sicuramente in grado di regalare tanta serenità. Single, sarà una fase di stanca e di riflessione. Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni scorsi da questo mercoledì in poi il periodo non possa essere considerato negativo. Avete tutto il tempo per rilassarvi, di ripensare a voi stessi, magari di leggere un buon libro o di prendervela comoda su alcune cose che sapete. Nel lavoro invece potreste essere instabili, meno sicuri del solito. Tuttavia, a vostro favore vi saranno riflessi pronti e tanta abilità nell'affrontare e risolvere eventuali imprevisti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 3 marzo.