Per la giornata di mercoledì 3 marzo 2021 le posizioni astrologiche in classifica continueranno a oscillare in modo significativo, soprattutto per i segni del Toro e del Sagittario: ci saranno anche dei cambiamenti per i segni di aria come il segno dell'Acquario, e molti guadagni per la Vergine.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo della giornata di mercoledì.

I primi posti

1° Sagittario: avrete a vostra completa disposizione le opportunità per fare meglio il vostro lavoro o per trovarlo, e le energie per farlo. A loro volta avrete tanta passionalità da condividere con il partner e trovare sempre più punti di contatto.

2° Acquario: qualcosa nella vostra vita cambierà radicalmente, e sarete pronti per una giornata ricca di iniziative con il partner che vi daranno modo di far evolvere significativamente la vostra storia d'amore. Vi sentirete letteralmente innamorati.

3° Vergine: i guadagni saranno i protagonisti di questa giornata e di molte di quelle a seguire. La vostra volontà si rinnoverà in vista di alcuni risultati che però saranno essenziali per poter emergere come entità professionali.

4° Toro: la tenerezza e il romanticismo saranno gli indiscussi protagonisti nel corso di questa giornata, soprattutto alla luce del fatto che avete oltrepassato le eventuali paure che appena qualche tempo fa vi stavano affliggendo come coppia.

Capricorno in rialzo

5° Capricorno: la situazione professionale si sta lievemente stabilizzando, quindi potrete finalmente essere meno tesi e inclini a quel forte malumore che recentemente vi ha fatti sentire poco affini con le persone che vi circondano.

6° Leone: avrete occasione di fare qualcosa di diverso che del semplice lavoro, e la coglierete. Non per pigrizia, ma semplicemente perché soltanto riposando potrete fare meglio. Sarà tempo di shopping e di rinnovare il vostro look.

7° Ariete: andrà meglio il tono umorale, ma sfortunatamente oltre alla volontà di mettercela tutta nel lavoro e nella famiglia le prospettive di migliorare per il momento saranno poche.

L'affinità di coppia però ritroverà tanto impegno e dedizione.

8° Pesci: si sta verificando un lieve rialzo per quel che riguarda l'Oroscopo del vostro segno, e ciò significa che potrebbe aprirsi la strada per qualcosa di nuovo e che potrebbe essere molto positivo per voi e per la vostra squadra lavorativa.

Delusioni per Cancro

9° Cancro: avrete una piccola delusione sul piano professionale che però non vi fermerà dall'intento di voltare pagina o di essere più produttivi.

Ci saranno degli attimi di crisi, ma non lasciatevi distrarre troppo facilmente dai pensieri.

10° Scorpione: dovrete annullare un appuntamento o rimandare una giornata con il partner. Ci sarà un imprevisto che potrebbe minare la vostra già flebile pazienza. Sulla salute ci sarà da rivedere un po' il vostro stile di vita.

11° Bilancia: dovrete cercare di stabilire un po' di comunicazione con il partner, perché ci saranno silenzi nella vostra giornata molto più “pesanti” delle parole. Anche in famiglia ci saranno tensioni che dovrebbero essere allentate con il dialogo.

12° Gemelli: evitate di fare errori e di essere indisponenti, anche se avrete una giornata “no” che vi tartasserà abbastanza. Le amicizie saranno molto poco disponibili con voi, e anzi, potreste avere una forte delusione che concernerà una che per voi era fondamentale.