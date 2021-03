L'oroscopo del fine settimana che va dal 13 al 14 marzo prevede più fortuna per i segni di fuoco, in particolare per l'Ariete, che potrà contare sulla posizione favorevole della Luna, mentre Sagittario dovrà sfruttare questa occasione per cercare di risollevare la propria relazione di coppia. L'amore sarà ancora molto coinvolgente per lo Scorpione, con alcune emozioni speciali in arrivo, mentre Acquario avrà l'energia necessaria per poter fare la differenza in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend, dal 13 al 14 marzo 2021.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 marzo 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana notevole, in risalita per voi nativi del segno, tutto merito della Luna in congiunzione che ristabilirà il dialogo con la vostra anima gemella, aumentando l'intesa di coppia.

Nel lavoro energie e determinazione non mancheranno, grazie anche a un cielo che vi assiste alla grande in merito. Voto - 8+

Toro: oroscopo del fine settimana lodevole per voi nativi del segno. Venere sarà ancora dalla vostra parte e per quanto riguarda i sentimenti non vi lascerete di certo sfuggire certe occasioni romantiche. Nel lavoro non vi sentirete ancora i più adatti a ricoprire determinati ruoli, e per il momento vi accontenterete. Voto - 7+

Gemelli: difficoltà da gestire per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo non è dei migliori a riguardo, ma voi potrete cercare di preservare il vostro rapporto. In ambito lavorativo non rinunciate a certe opportunità solamente perché qualcuno non crede nelle vostre capacità.

Voto - 6,5

Cancro: weekend positivo solamente a metà per voi nativi del segno. Se nella giornata di sabato ci sarà la Luna a sostenervi, domenica potrebbe esserci un calo di vigore, in particolare in amore. Discretamente bene in ambito professionale, anche se comincerete a notare che la mole di lavoro aumenterà. Voto - 7+

Leone: finalmente un po’ di fortuna in più in ambito sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana.

La Luna si troverà in posizione favorevole, e sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda i sentimenti, avrete modo di sentirvi più ottimisti, con la voglia di riuscire a concludere qualcosa in questo periodo. Voto - 7,5

Vergine: ancora questa Luna sfavorevole assieme a Venere a darvi fastidio per una parte del vostro weekend. Andrà meglio domenica, ma in amore le cose non sono destinate a migliorare di questo passo.

Qualche piccola soddisfazione invece in ambito lavorativo, ma per raggiungere quei risultati dovrete faticare non poco. Voto - 6+

Bilancia: forse un po’ sottotono questo weekend per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna domenica sarà opposta e potreste non essere della stessa linea di pensiero del partner, rischiando di causare incomprensioni. Nel lavoro invece sarete particolarmente convinti della resa di un vostro progetto e chi lo sa, magari avrete proprio ragione. Voto - 7

Scorpione: sfera sentimentale particolarmente coinvolgente per voi nativi del segno grazie non solo a Venere, ma anche alla Luna favorevole. In amore dunque non smettete di dire ti amo al partner in tanti modi diversi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro cercate di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori. Voto - 7+

Sagittario: questo fine settimana potrebbe portare buone novità dal punto di vista sentimentale. Dovrete sfruttare fino in fondo questa Luna favorevole per cercare di riprendere in mano la vostra relazione sentimentale. Nel lavoro invece le vostre idee sono più che valide e potreste essere un esempio per i vostri colleghi. Voto - 7+

Capricorno: sarete abbastanza concentrati sul lavoro secondo l'oroscopo del weekend, cercando di essere molto efficienti. In amore discutere con il partner sarà qualcosa di costruttivo per voi nativi del segno, soprattutto se siete nati nella prima decade. Attenzione però domenica perché la Luna sarà in quadratura. Voto - 8-

Acquario: vi lascerete andare più del solito con il partner dal punto di vista sentimentale, con la Luna in sestile dal segno dell'Ariete nella giornata di domenica, che favorirà l'intesa di coppia.

Molto bene anche in ambito lavorativo, dove la vostra estrema attenzione ai dettagli vi permetterà di essere una spanna sopra i vostri colleghi. Voto - 8,5

Pesci: con la Luna in congiunzione, la giornata di sabato si rivelerà particolarmente romantica per voi nativi del segno. Domenica invece potrete contare ancora su Venere per esprimere al meglio i vostri sentimenti. Nel lavoro grazie al vostro buon rapporto con i colleghi, la collaborazione si rivelerà particolarmente proficua. Voto - 8