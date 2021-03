L'oroscopo della giornata di sabato 13 marzo annuncia maggior complicità sentimentale per il Cancro, che potrà contare sulla posizione favorevole di Venere, mentre Bilancia avrà maggior fiducia nelle proprie capacità in ambito lavorativo. Acquario tenterà nuove strade in ambito professionale forte di un cielo che lo assiste, mentre Ariete saprà trovare del tempo da dedicare al partner o alla persona che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 13 marzo 2021.

Previsioni oroscopo sabato 13 marzo 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale nel complesso buona per voi nativi del segno.

In questa giornata coglierete l'occasione per dire ciò che pensate, soprattutto voi cuori solitari. Attenti solo a non dire niente che possa offendere. Se avete una relazione fissa l'atmosfera tra voi e il partner sarà abbastanza godibile, e riuscirete a trovare del tempo da dedicare alla vostra anima gemella. Domani inoltre la Luna vi darà il suo sostegno. Per quanto riguarda il lavoro se avete un'idea importante non mettetela da parte, anzi, cercate di svilupparla. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato 13 marzo più che soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna e Venere che vi sorridono dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale siate meno paranoici e amate il partner senza troppe preoccupazioni, in fin dei conti, il vostro rapporto è stabile al momento.

Se siete single questo cielo potrà aiutarvi a conquistare la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo al momento non siete nelle condizioni di risolvere i problemi di tutti. Concentratevi prima sui vostri. Voto - 7+

Gemelli: dovrete fare a pugni con questo cielo ancora per un po’ di tempo secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in quadratura in amore non potete pretendere troppo dal partner anzi, cercate di non infastidire con discussioni al momento inutili.

Se siete single vi sentite incompresi, lamentandovi anche un po’ troppo con chi vi ascolta. Settore professionale ancora positivo e incoraggiante invece, grazie ad un cielo che vi permette di mettere a segno diversi risultati positivi. Voto - 6,5

Cancro: configurazione astrale che prevede grandi soddisfazioni in arrivo dal punto di vista sentimentale.

L'oroscopo di sabato prevede Venere e la Luna in ottimo aspetto nei vostri confronti, e con il partner raggiungerete un'ottima complicità. Se siete single le stelle saranno dalla vostra parte, dunque provate a farvi avanti. Nel lavoro sarete decisi a portarvi avanti con i vostri impegni seguendo la vostra tabella di marcia. Mettete in conto però anche dei possibili imprevisti. Voto - 8+

Leone: periodo nel complesso stabile secondo l'oroscopo, ma questo cielo ancora non vi riserva grandi sorprese, soprattutto in ambito professionale, dove Marte favorevole vi darà una buona dose di energie ma ancora dovrete fare i conti con imprevisti e risultati poco soddisfacenti. Discretamente bene in amore, in particolare a partire da domani, quando la Luna sarà in posizione favorevole.

Dunque che siate single oppure no, datevi da fare se volete davvero provare belle emozioni. Voto - 7-

Vergine: incomprensioni sentimentali dietro l'angolo a causa della Luna e di Venere in opposizione. Se siete single mettere al centro della vostra vita solamente una persona potrebbe essere controproducente, specialmente se si tratta di una persona difficile da conquistare. Se avete una relazione stabile forse dovreste aspettare che l'atmosfera si raffreddi un po’. In ambito lavorativo questa giornata potrebbe essere piuttosto faticosa, complice anche la mancanza di energie. Voto - 5

Bilancia: giornata proficua per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo della giornata di sabato 13 marzo. Avete tanti pianeti dalla vostra parte, e voi sarete abbastanza fiduciosi delle vostre capacità, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In amore voi single non dovrete lasciarvi sfuggire certe occasioni. Se avete una relazione fissa saprete essere espansivi e dolci nei confronti del partner, ma attenzione perché da domani potrebbe esserci qualche nuvola nera nel vostro rapporto. Voto - 8-

Scorpione: un cielo così bello per quanto riguarda i sentimenti non vi capitava da tempo. Con la Luna e Venere favorevoli la vostra relazione di coppia sarà piacevole da vivere, circondandovi dall'amore che provate per il partner. Se siete single sarete pieni di sentimenti, tutto ciò che dovrete fare sarà trovare qualcuno disposto ad ascoltarli. Nel lavoro invece ci sono un po’ troppe incomprensioni tra voi colleghi. Il risultato è che le vostre mansioni andranno avanti lentamente e male. Voto - 7

Sagittario: non avete le idee molto chiare per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, non con questo cielo.

Se siete impegnati in una relazione evitate di turbare il partner con discorsi al momento superflui. Se siete single dovrete essere più convincenti quando vi avvicinate alla persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro invece saprete svolgere molto bene le vostre mansioni, anche se tra voi colleghi non c'è feeling. Voto - 6,5

Capricorno: se vi lascerete andare come avete po’ fatto nell'ultimo periodo, riuscirete ad essere molto romantici nei confronti della persona che vi piace. Dunque, che siate single oppure no, siate più sciolti. Per quanto riguarda il settore professionale forse sarete in attesa di alcuni risultati, ma volendo già sapete quali saranno. Voto - 8

Acquario: settore professionale che procederà molto bene anche in questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Sarete infatti alla ricerca di nuove strade da percorrere, che possano soprattutto garantirvi un discreto successo. In amore avrete una grande voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile vi sentirete abbastanza in sintonia con il partner. Voto - 8+

Pesci: oroscopo di sabato fantastico per quanto riguarda i sentimenti, con la Luna e Venere che illuminano la vostra relazione di coppia, soprattutto per i nati nella prima decade. Se siete single avrete una parola gentile da dire un po’ con tutti. Per quanto riguarda il lavoro ancora non è il momento giusto per grandi progetti, ma i risultati che state ottenendo al momento sono incoraggianti. Voto - 8,5