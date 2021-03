Per la giornata di giovedì 4 marzo 2021 l'Oroscopo prevede una maggiore stabilità per il segno dello Scorpione, mentre si avvertirà un calo per il segno dei Pesci in virtù di qualche occasione che potrebbe sfuggire di mano ai nati sotto questo segno.

Ottimi ancora i segni di fuoco come il Leone e il Sagittario, eccezion fatta per l'Ariete, molto teso e sottotono sul piano umorale.

Capricorno ottimale

1° Leone: la moderazione accompagnerà questa giornata, difatti non sentirete troppo l'esigenza di essere competitivi, piuttosto di essere molto disponibili nelle situazioni di difficoltà altrui. Gli affari però non risentiranno minimamente di questo grande altruismo.

2° Sagittario: sempre forti e risoluti, stavolta però avrete molta grinta da utilizzare per lo sport, per ritemprare il vostro fisico, ma anche per poter dedicare una maggior cura al vostro corpo con qualche accorgimento in più rispetto alla norma.

3° Capricorno: avrete una giornata pressoché indimenticabile con il partner, o comunque con una grande amicizia con la quale condividere i momenti migliori di questi ultimi anni. Qualche novità professionale inaspettata in arrivo sarà più che gradita.

4° Vergine: essere stabili per voi in questa classifica significa continuare alla grande sulla rotta del lavoro, degli affari, ma soprattutto dei guadagni. Ci sarà anche qualche riappacificazione che riguarderà il partner oppure qualcuno in famiglia.

Toro impegnato

5° Cancro: una occasione che non potrete assolutamente perdere si affaccerà nella mattinata di domani, dando slancio alla vostra carriera oppure un aumento considerevole. Pensate innanzitutto alle spese più importanti.

6° Toro: scendere nella classifica significa essere più impegnati, quindi anche più distolti rispetto all'ambito amoroso e idilliaco.

Il lavoro potrebbe assorbire quasi completamente il vostro tempo, e di quello “libero” sarà relativamente poco.

7° Scorpione: il partner saprà essere di sostegno ed un ottimo “consigliere” per poter mandare avanti un lavoro che altrimenti potrebbe essere molto più faticoso a causa della vostra forte perplessità. Relax in serata.

8° Acquario: avrete a che fare con i primi segnali di stress che sarà consigliato non sottovalutare affatto.

Un po' di nervosismo che aleggerà sul posto di lavoro o causa di qualcuno che mal sopportate però non deve destare troppi sospetti.

Ariete solitario

9° Ariete: essere un po' da soli vi aiuterà a distendere i nervi e a riflettere su alcune decisioni che sarà doveroso per voi prendere. Nel frattempo non lasciate che il lavoro vi stanchi più di quanto non sia necessario.

10° Gemelli: avrete delle problematiche da risolvere assolutamente e che vi prenderà molte energie e molto tempo. Il lavoro rimarrà stabile, anzi, potrebbe non dare quelle novità che state attendendo e che potrebbero essere risolutive per l'aspetto economico.

11° Bilancia: le spese saranno molte, e soltanto unendo le forze riuscirete ad emergere da questa giornata che si prospetta piuttosto faticosa e molto tartassante.

Potreste non essere in grado di prendervi cura dell'aspetto più legato al “sentimentale”.

12° Pesci: “scarichi”. Vi sentirete non soltanto di cattivo umore, ma anche molto negativi sul piano professionale. Gli ostacoli che si presenteranno saranno pochi, ma comunque li avvertirete come molto gravosi e per i quali necessiterete di un aiuto.