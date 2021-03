L'Oroscopo del primo weekend di marzo 2021 è molto interessante. Nel cielo astrologico c'è da sottolineare, infatti, la nuova posizione di Marte che adesso è nei Gemelli e il transito della Luna nel segno opposto e cioè il Sagittario. L'attenzione sarà incentrata sulla comunicazione da ogni punto di vista: da quella personale alla comunicazione giornalistica. I media saranno sotto pressione durante queste giornate. Vediamo ora le previsioni segno per segno.

Oroscopo del weekend super positivo per l'Ariete

Ariete - Il vostro oroscopo racconta di un weekend che potrebbe essere molto dinamico. La Luna e Marte sono favorevoli e mettono l'accento sul movimento.

Oltre a fare un po' di sport in più, se potete, saranno giornate da dedicare anche all'attività intellettuale e sono ottime per chi lavora nel campo della scrittura. Il voto del vostro weekend è 8.

Toro - Marte ha lasciato il vostro segno e qualche situazione personale potrebbe alleggerirsi. Sole e Venere positivi vi invitano, quindi, alla calma, ma Mercurio vi rende agitati. Non sarà un fine settimana particolarmente costruttivo, ma sicuramente più rilassante rispetto ai giorni passati. Il voto del vostro weekend è 6 e mezzo.

Gemelli - È un oroscopo che vi mette al centro dell'attenzione. Marte è nel vostro segno e vi porta energia, ma la Luna vi renderà incostanti. Potrebbe essere un fine settimana in cui sarete volubili e non deciderete in modo definitivo cosa fare e come organizzarvi.

Il voto del vostro weekend è 6.

Cancro - Il lato pratico non è quello favorito, ma dal punto di vista dell'amore e dei rapporti di coppia sarà un weekend niente male. Venere e Sole vi aiuteranno ad ammorbidire alcune vostre posizioni. Fate attenzione e non sprecare troppe energie, perché non avete più Marte in posizione favorevole. Il voto del vostro weekend è 6 e mezzo.

Leone - Il vostro oroscopo è positivo e, per quelli di voi che si trovano in una zona in cui possono farlo, potrebbe esserci l'occasione di un piccolo spostamento. Marte positivo vi aiuterà a riprendervi dal punto di vista fisico, avvertite già più energia. Il voto del vostro weekend è 7.

Vergine - Per voi della Vergine l'oroscopo dice che sarà un fine settimana all'insegna dello stress.

La Luna in Sagittario e Marte nei Gemelli vi porteranno qualche tensione e qualche difficoltà da risolvere con una persona di famiglia. Il voto del vostro weekend è 5.

Un fine settimana super favorevole per la Bilancia

Bilancia - Il fine settimana per voi sarà estremamente positivo. Ci sono novità in arrivo, contatti che tornano alla ribalta, una nuova energia che vi aiuterà ad affrontare i prossimi impegni. Ci sono tutte le carte in regole perché possiate vivere un weekend dinamico e anche, però, tranquillo. Il voto del vostro weekend è 8.

Scorpione - Voi dello Scorpione potete iniziare a respirare un'aria nuova: finalmente non avete più Marte in opposizione e molte tensioni andranno, piano piano, a sciogliersi. Il primo effetto di questo sarà un weekend all'insegna dello shopping: spenderete molto e senza rimorso!

Il voto del vostro weekend è 7 e mezzo.

Sagittario - Il vostro oroscopo dice che dovrete fare attenzione all'emotività. Durante tutto il fine settimana tenderete a perdere la pazienza per nulla. Marte adesso si trova in opposizione: l'attenzione si sposta sul partner per quelli di voi che sono in coppia da tempo. Il voto del vostro weekend è 5 e mezzo.

Capricorno - Sarà un weekend neutro per voi, da dedicare solo al relax e a qualche vostro hobby. Marte si è spostato nei Gemelli e non vi supporto più con la sua energia: niente paura, avete Sole e Venere dalla vostra parte e questo vuol dire che dovrete ammorbidirvi e mostrarvi più ottimisti. Il voto del vostro weekend è 6.

Oroscopo dal 5 al 7 febbraio: grandi manovre per l'Acquario

Acquario - Ottime notizie per voi dell'Acquario: Marte, Mercurio, Luna, Giove, Saturno sono tutti dalla vostra parte!

C'è tanto da fare, tanto a cui pensare e tanto da decidere: nell'aria ci sono grandi cambiamenti e si realizzeranno gradualmente nel corso dell'anno. Durante il weekend dedicatevi a qualcosa di creativo e leggete molto! Il voto del vostro weekend è 8.

Pesci - Venere e Sole vi aiutano, ma la Luna e Marte vi renderanno molto rigidi e, in alcuni casi, insopportabili e rischiate di passare il fine settimana lamentandovi di tutto. Marte ora è in posizione negativa, quindi dosate bene le energie e non solo quelle fisiche, anche quelle intellettuali: insomma, non pensate troppo! Il voto del vostro weekend è 5.