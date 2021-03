L'Oroscopo del 4 marzo denota una giornata un po' sottotono per gli Scorpione. I Bilancia, invece, avranno l'occasione di riscattarsi, mentre gli Acquario dovrebbero cogliere al volo qualche occasione.

Oroscopo ultimi quattro in classifica

12° posizione Scorpione: i nati sotto questo segno attraverseranno una giornata un po' nervosa. Non amate vivere situazioni incerte e, soprattutto, andate in tilt nel momento in cui non potete avere controllo sul futuro. Considerando il periodo storico, però, dovete fare i conti con questo aspetto. Sul lavoro urge maggiore concentrazione.

11° posizione Cancro: l'Oroscopo del 4 marzo denota una giornata particolarmente stressante.

In amore è necessario prendere una posizione, mentre per quanto riguarda il lavoro sorgeranno dei contrattempi. Cercate di non perdere la pazienza ed innervosirvi per cose banali.

10° posizione Capricorno: gli ultimi giorni non sono stati certamente tra i migliori vissuti, pertanto, vi sentite un po' scossi. Dal punto di vista sentimentale potreste mettere in discussione un amore. Nel lavoro, invece, vi occorrerebbe un lampo di genio perché in questo periodo vi sentite un po' demotivati.

9° posizione Toro: non è il momento di battere la fiacca. Concentratevi un po' di più sul lavoro, specie se vi siete da poco cimentati in una nuova attività. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sono delle decisioni da prendere. Se qualcosa non è di vostro gradimento meglio parlarne con calma senza assumere un tono accusatorio.

Previsioni astrali 4 marzo posizioni centrali

8° posizione Ariete: nel lavoro potrebbe sorgere qualche incomprensione. Ricordate che per raggiungere vette alte è necessario scalare con sacrificio la montagna. Non siate giù di corda e cercate di circondarvi di persone ottimiste. In questo periodo siete molto empatici, quindi, assorbirete gli stati d'animo altrui.

7° posizione Sagittario: non sapete da che parte andare e questo potrebbe rendervi un po' inquieti. In campo sentimentale vi sentite sereni e d appagati. Se siete single, invece, è il caso di cimentarvi in nuove esperienze. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo.

6° posizione Vergine: mantenete un profilo abbastanza basso e dimesso in campo professionale.

La cosa migliore in questo periodo è essere calmi e non dare troppo nell'occhio. In amore siete stati un po' tesi, ma a partire da oggi la situazione andrà verso un miglioramento, che raggiungerà il suo apice nel fine settimana.

5° posizione Leone: buoni risvolti dal punto di vista degli affari. Se avete appena cominciato un nuovo progetto ci saranno ottime possibilità che possa andare tutto a buon fine. Dal punto di vista sentimentale, invece, state cominciando a vedere la situazione con una maggiore chiarezza, non sarà difficile prendere delle decisioni.

Primi 4 in classifica

4° posizione Gemelli: momento di rivalsa per voi. Sia in campo professionale sia sentimentale comincerete a sentirvi un po' più appagati. Questo, però, non è il momento di abbassare la guardia.

Alcune delle persone che vi circondano non sono sincere, pertanto, non dategli modo di gioire di una vostra caduta.

3° posizione Pesci: il mese di marzo è cominciato con il botto per voi. L'Oroscopo del 4 marzo, infatti, denota una giornata estremamente produttiva. Nel lavoro vi sentite intraprendenti ed entusiasti. Cercate di non lasciarvi tediare dalle piccole incomprensioni che potrebbero presentarsi in amore.

2° posizione Bilancia: chi era in attesa di una risposta, oggi potrà avere delle novità. Nel lavoro è giunta l'ora di fare un salto di qualità. Non abbiate paura di cimentarvi in una nuova avventura e, soprattutto, non lasciatevi pervadere dai dubbi e dalle maure di non essere all'altezza.

1° posizione Acquario: novità in campo professionale.

A partire da oggi avrete occasione di apportare un cambiamento alla vostra vita, cosa di cui avevate assoluto bisogno. In amore, invece, la cosa che desiderate di più sono le certezze e non farete molta fatica ad ottenerle.