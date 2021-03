L'oroscopo di giovedì 1° aprile si concentrerà sui cambiamenti che coinvolgeranno tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi sarà lieto di adattarsi a nuove situazione e chi non riuscirà ad abbandonare la sua vecchia vita.

Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in trigono a Mercurio

Mercurio in congiunzione a Nettuno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani, il Toro avrà fin troppi pensieri, mentre il Leone assumerà un atteggiamento più superficiale.

Scorpione e Pesci saranno totalmente rapiti dall'attrazione per il partner e il Sagittario proverà a fare di tutto per ritrovare il vecchio feeling. Ecco le caratteristiche dell'Oroscopo del 1° aprile 2021.

Previsioni zodiacali del 1° aprile: fortuna per Ariete, Cancro nervoso

Ariete: sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno. Otterrete successo in tutto ciò che farete, ma questo avverrà solo se avrete grande fiducia in voi stessi. Infatti, se vi lascerete trascinare dall'insicurezza, potreste perdere occasioni molto preziose. Il rapporto con il partner sarà ricco di dolcezza e affetto, tanto da farvi dimenticare i recenti litigi.

Toro: farete fatica a tenere sotto controllo i pensieri.

Tenderete a preoccuparvi eccessivamente e a voler prevedere qualsiasi imprevisto. Questo inciderà negativamente sulla vostra serenità, ma per fortuna sarete circondati da persone che riusciranno a entrare in empatia con voi. Avrete buone possibilità di successo sul posto di lavoro.

Gemelli: vi concentrerete sulla crescita interiore.

Farete di tutto per migliorare le vostre doti e per scoprire nuovi talenti. L'obiettivo sarà quello di sfruttare queste capacità in ambito lavorativo, ma anche la vita sentimentale e quella sociale ne gioveranno. In amore, ci saranno alti e bassi. Sarà fondamentale non perdere di vista i sentimenti.

Cancro: in questa giornata, il nervosismo la farà da padrone.

Perderete la pazienza davanti alle più piccole difficoltà e farete fatica a entrare in confidenza con gli altri. L'oroscopo di domani consiglia di usare la fantasia per allontanarvi dalle difficoltà quotidiane. Sarà un modo per rilassarvi e per ritrovare la vostra forza interiore.

Oroscopo di giovedì 1 aprile: Leone distaccato, Bilancia concentrata

Leone: deciderete di allontanarvi da tutto ciò che vi creerà tensione emotiva. Assumerete un comportamento distaccato, che agli occhi degli altri potrà sembrare superficiale. In realtà, sarete mossi da ben altre intenzioni. Lascerete poco spazio al partner, ma la sua presenza vi sarà di grande conforto. Anche la vicinanza degli amici sarà molto gradita.

Vergine: per affrontare questa giornata, avrete bisogno della presenza degli affetti più cari. Vi convincerete di non poter superare questo brutto periodo, ma non sarà così. L'oroscopo suggerisce di provare a concentrarvi sulla routine quotidiana e sui vostri hobby. Mantenere una salda stabilità interiore vi aiuterà a non perdere la lucidità.

Bilancia: avrete bisogno di migliorare la vostra situazione finanziaria. Però, per il momento, non riuscirete a trovare stabilità sul lavoro. Dovrete lavorare sui vostri obiettivi e impegnarvi al massimo. Non apprezzerete approcci indesiderati e lascerete poco spazio alla competizione. L'oroscopo consiglia di favorire il dialogo in amore.

Scorpione: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner.

Amerete trascorrere del tempo con lui e fantasticare sul vostro futuro. Non vi sentirete ancora pronti a rivelargli i vostri segreti più profondi, ma sarà solo una questione di tempo. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni, ma sarete certi di poter migliorare e ottenere ancora di più.

Astrologia di domani 1° aprile: Sagittario in tensione, tanto amore per Pesci

Sagittario: vi renderete conto di non riuscire più a gestire molto facilmente la storia con il partner. Avrete bisogno di qualcosa che vi ricordi i vecchi tempi e che vi aiuti a ricreare un forte legame. Ovviamente, non potrete farlo senza parlarne prima con il partner. La sua collaborazione, in questo caso, sarà essenziale. Il lavoro, al contrario, non presenterà alcuna difficoltà.

Capricorno: verrete travolti da sentimenti molto intensi. Cercherete di non farvi distrarre, ma non sarà facile. Avrete bisogno di prendervi una pausa dall'obiettivo e di esprimere il vostro potenziale in altri campi. Il lavoro vi metterà a dura prova, soprattutto a causa dei rapporti con i colleghi. In amore, non avrete rivali.

Acquario: delle persone a voi molto care avranno bisogno di supporto e amore. Sarete in grado di stargli accanto, ma forse sottovaluterete alcuni aspetti del loro dolore. La cosa migliore sarà parlare sinceramente ed essere voi stessi. Non avrà alcun senso provare a modificare il vostro carattere o le vostre reazioni. A fine giornata vi sentirete molto meglio.

Pesci: quando Cupido scoccherà la freccia del vero amore, voi sarete esattamente sulla sia traiettoria.

Il legamento con il partner diventerà sempre più profondo, al punto da spingervi a trascurare altri aspetti importanti della vostra vita. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare gli amici e la famiglia perché potrebbero non capire il vostro punto di vista.