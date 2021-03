Questo primo weekend del mese di aprile, corrispondente alle festività pasquali, prospetta un Oroscopo decisamente ottimale e positivo per quasi tutti coloro che durante la fine del mese appena trascorso si sono ritrovati costretti ad affrontare situazioni poco piacevoli. Tra questi vi sono i nati sotto al segno della Bilancia, stressati durante tutta la settimana e pronta a ricaricare le proprie energie questo fine settimana, contrariamente al Sagittario che dovrà stringere i denti ancora per qualche giorno prima di riuscire a vedere miglioramenti nel proprio futuro.

Anche per i nativi del Toro si preannuncia un weekend di ripresa in cui non saranno solo le energie a venire ricaricate. Intanto l'Ariete potrà continuare a usufruire delle buone occasioni che gli si presenteranno grazie a una posizione astrale assai favorevole.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale per le giornate comprese fra venerdi 2 e domenica 4 aprile.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, gli astri continuano a mantenere una posizione ottimale in grado di offrire fortuna in ogni ambito ai nativi dell'Ariete. L'oroscopo di questo primo weekend del mese di aprile, infatti, preannuncia una continuità di giornate decisamente ottime sia per coloro che sono alla ricerca di un lavoro, sia per chi ricopre già un ruolo all'interno di un'azienda e aspira ad una promozione.

Toro - se la settimana in corso non è stata tra le migliori, per via di qualche piccolo battibecco nato all'interno dei vari ambiti, questo fine settimana pasquale non può che aiutare il segno del Toro a riprendere in mano la propria vita. Una carica di energie rinnovate e positive si farà strada già dalle prime ore di venerdì 2 aprile, rendendo possibile un miglioramento della propria vita sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro sia nell'ambito sentimentale e relazionale.

Gemelli - sfortunatamente per coloro nati sotto a questo segno zodiacale, l'oroscopo di questo prossimo weekend non sembra preannunciare nulla di favorevole. Sul lavoro, a causa di una posizione astrale in opposizione, ci si potrebbe imbattere in qualche rallentamento fastidioso, mentre all'interno della vita di coppia potrebbe esserci la nascita di qualche discussione non preventivata.

Cancro - nonostante i giorni precedenti abbiano portato alla luce qualche piccolo problema presente all'interno della vita di coppia, questo primo weekend di aprile si farà portatore di importanti novità. Sul lavoro potrebbe sopraggiungere una notizia positiva che si attendeva da tempo, così come nella sfera sentimentale potrebbe fare la propria apparizione una persona con cui è nato un flirt durante gli ultimi mesi del 2020.

Leone - attenzione ai vari problemi che potrebbero nascere all'interno dell'ambito lavorativo. Durante questo fine settimana, secondo quanto previsto dall'oroscopo, ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche intoppo in grado di portare rallentamenti sulla produzione con conseguente aumento dei livelli di stress.

Prima di rispondere a qualcuno sarebbe consigliabile riflettere attentamente sulle parole da dire.

Vergine - i nativi del segno della Vergine potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie ad una posizione astrale leggermente migliore rispetto a quella dei giorni appena trascorsi. Tirare questo sospiro non significa assolutamente rilassarsi ed abbassare la guardia, in quanto la settimana negativa è ancora in corso e non migliorerà almeno fino alla tarda serata di domenica 4 aprile.

L'oroscopo del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, come è già stato anticipato, chi è nato sotto al segno della Bilancia potrà usufruire di questo nuovo periodo per recuperare le proprie forze e riprendere in mano la propria vita.

Sia sul lavoro che in amore ci si potrebbe imbattere in qualche situazione non proprio piacevole, ma comunque superabile senza troppi giri di parole. Attenzione però a non cantar vittoria troppo presto.

Scorpione - lo Scorpione potrebbe imbattersi in personalità di dubbia entità, specialmente nell'ambito lavorativo. Un cambio aziendale o semplicemente l'arrivo di un nuovo collaboratore, potrebbe portare situazioni poco piacevoli in grado di mettere a rischio l'equilibrio creato in mesi di sacrifici. Confidarsi con il partner o con le persone amate potrebbe essere l'unico modo per riuscire ad andare avanti in questo periodo.

Sagittario - nonostante il periodo appena trascorso non sia stato tra i migliori del mese di marzo, il nuovo mese si prepara a nascere donando giornate "col botto".

L'oroscopo di questo primo weekend di aprile prevede ancora un po' di stress, ma anticipa anche l'arrivo di notizie importanti e positive che saranno in grado di portare gioia e serenità, oltre che speranza.

Capricorno - anche i nati sotto al segno del Capricorno potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. La settimana appena trascorsa non è stata proprio tra le migliori e il weekend che sta per avvicinarsi si prospetta avere la capacità di migliorare le giornate di questo segno. Il sorriso che si paleserà sulle labbra dei nativi non potrà essere spento facilmente, grazie soprattutto alla vicinanza delle persone care.

Acquario - la parola "monotonia" è un termine che in questi giorni può essere tranquillamente eliminato, o comunque messo da parte.

Importanti novità potrebbero sopraggiungere all'interno della vita di coppia e far schizzare alle stelle l'entusiasmo che, catapultandosi all'interno dell'ambito lavorativo, sarà in grado di portar e miglioramenti anche in questo ambito.

Pesci - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nativi di questo particolare segno zodiacale si ritroveranno ad attraversare un periodo leggermente ambiguo in cui nulla dovrà essere lasciato al caso. Iniziare un lavoro o un compito qualsiasi significherà prendersi l'impegno di portarlo a termine prima della sua scadenza, mostrando così la propria grinta e le proprie capacità a persone che potrebbero essere in grado di portare qualche miglioria nel prossimo futuro.