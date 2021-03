L'ultima giornata della seconda settimana del mese di marzo sta per prendere il via. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 marzo 2021 per tutti i segni, con le novità e i cambiamenti che porteranno in amore e nel lavoro le stelle e i pianeti.

Predizioni astrologiche del 14 marzo per la prima sestina

Ariete: in amore, dopo alcune giornate di complicazioni, tornate a recuperare. La Luna nel segno aiuta. Nel lavoro, se avete voglia di ottenere qualcosa, in più fatevi avanti ora.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle difficoltà che non riuscite a superare, forse sarebbe il caso di tentare un chiarimento nell'immediato.

Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è stata qualche complicazione, ora bisogna superarla. Sono favoriti anche i single del segno. Nel lavoro, grazie a diversi pianeti che a breve saranno nel segno, non mancherà qualche occasione in più.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare come vorreste. C'è una certa agitazione nell'aria. A livello lavorativo un rapporto potrebbe essere messo in discussione.

Leone: per i sentimenti giornata la Luna è favorevole. Gli incontri per i single del segno possono essere interessanti. Nel lavoro potrebbe arrivare anche qualche buona notizia che non aspettavate.

Vergine: in amore la Luna non è più in opposizione e quindi vi permetterà di recuperare rispetto agli scorsi giorni.

Nel lavoro sarà meglio evitare di fare troppo, per non andare incontro a discussioni con alcuni collaboratori.

Previsioni e oroscopo del 14 marzo 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso, con la Luna in opposizione, è meglio rimandare eventuali discussioni. Potreste sentirvi un po' agitati. Nel lavoro, se siete in attesa di qualche novità, in questi giorni potreste riscontrare dei rallentamenti.

Scorpione: questo momento che vi vede più forti in amore, il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro - da qui ai prossimi mesi - avrete l'opportunità di risolvere diverse questioni.

Sagittario: in amore, se ci sono stati problemi nelle ultime ore, ora potrete recuperare. La giornata nel complesso aiuta. A livello lavorativo dei potenziali incontri non dovranno essere sottovalutati, è un momento utile per fare di più.

Capricorno: a livello amoroso queste ore saranno importanti per capire che tipo di scelte mettere a punto. Nel lavoro, se ci sono state difficoltà in settimana, ora potrete superare ogni tensione.

Acquario: per i sentimenti questo periodo invita a vivere le relazioni senza alcuna limitazione. Meglio evitare alcuni contrasti. Nel lavoro lanciarsi in discussioni inutili non è fruttuoso in questo momento, per questo motivo provare a gestire al meglio i rapporti.

Pesci: in amore la giornata è favorevole e ideale da condividere con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro, con Mercurio nel segno, molte cose andranno a risolversi.