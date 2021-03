L'Oroscopo del giorno 15 marzo è arrivato, ben disposto a mettere a disposizione di tutti le previsioni astrologiche riguardanti gli ultimi sei segni. Pronti da valutare in esclusiva pertanto, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, analizzati sui comparti relativi all'amore e al lavoro.

Come al solito, prima di partire in quarta nel giudicare il periodo, andremo a dare una breve anticipazione sui simboli astrali baciati dalla fortuna nonché quelli in coda alla classifica di lunedì. A tal proposito, il frangente evolverà senza intoppi per gran parte dei nati sotto il Sagittario, segno favorito dalla Luna: in questo periodo l'Astro d'Argento è presente nel comparto dell'Ariete.

In Astrologia, la Luna nel segno è indice di fortuna e positività in campo affettivo, dunque, opportunità da sfruttare in amore, nelle amicizie e nei legami familiari.

Periodo sotto le attese invece per Capricorno, Bilancia e Pesci, sotto stress da fluttuazioni astrali poco favorevoli. Pronti a scoprire qualcosa di più? Bene, andiamo pure a decantare in modo approfondito le previsioni zodiacali del 15 marzo analizzando insieme l'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 15 marzo

Bilancia: ★★. Lunedì è una giornata messa in preventivo con la spunta sul "ko". Secondo gli astri del giorno, per quanto riguarda l'amore, il periodo toglierà un po’ di smalto al rapporto di coppia rendendolo meno facile e più "litigarello" del solito: vi sentirete strani, scontenti e irrequieti.

Attenti a non provocare tensioni se siete già in maretta: rompere è facile, tornare indietro un po' meno... In questo avvio di settimana non basterà ascoltare solo ciò che avrà da suggerire il cuore, dovrete soprattutto dare conto alle emozioni che la persona amata prova per voi. Nei battibecchi poi, andateci piano o rischierete di sclerare sul serio.

Single, per qualcuno di voi avrà toni un po’ aspri il periodo, questo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non riuscirete ad essere tranquilli, per un verso o per l’altro: chi può negare che una fase di solitudine non serva a riordinare le idee? Nel lavoro invece, visto che non è affatto il momento più giusto per cominciare nuove esperienze, tenevi ben stretto quello che avete e attendete tempi migliori.

Scorpione: ★★★★★. Lunedì sarà una giornata all'insegna della positività a ogni livello. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, per quanto riguarda l'amore, gli astri indicano l'arrivo di belle novità. Per questo, gli stessi sono pronti a dare una benefica sferzata di energia soprattutto alla vita di coppia. La sfera affettiva potrà registrare, quindi, momenti molto appaganti regalando gioie del tutto inaspettate. Intanto provate a rilassarvi, così facendo il rapporto andrà certamente a migliorare. Se possibile, cercate anche di puntare su una maggior intesa fisica: spesso approcci passionali sono in grado di sbrogliare anche le matasse più intricate... Una persona molto vicina a voi probabilmente tenterà di destabilizzare il menage.

Single, qualunque sia la vostra situazione attuale, avrete l’umore al top e una visione più ottimistica della vita affettiva. Riappacificazioni in vista per coloro reduci da un periodo critico. Nelle attività lavorative, concentratevi solo sul vostro operato e nulla più. Non perdetevi in distrazioni inutili e destabilizzanti, potrebbero nuocere al vostro operato.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di lunedì 15 marzo al Sagittario indica che sarà davvero un inizio settimana "col botto!". In campo sentimentale sarete più che fortunati; finalmente godrete al massimo questo vostro rapporto, ultimamente un po' sotto stress. Alcune circostanze potrebbero favorire ritorni di fiamma proprio non messi in conto, coinvolgendovi sia dal punto di vista romantico che passionale: ottimo se nel rapporto ufficiale vi siano già rotture ormai insanabili; pessimo se invece tali circostanze vi mettessero in condizione di tenere il solito "piede in due scarpe".

Single, voialtri invece riscoprirete il piacere di fare dell'amicizia la vostra fantastica valvola di sfogo: un modo geniale per allontanare dalla propria testa tristezza e noia. Quanto appena detto, ovviamente, in attesa di conoscere quella parolina che suona così dolce nel cuore, capace di far sognare ad occhi aperti: l'amore... Nel lavoro, studiate le strategie che intendete adottare senza lasciar trapelare alcun indizio: certe situazioni vanno gestite con diplomazia.

Oroscopo e stelle di lunedì 15 marzo

Capricorno: ★★★. In arrivo un giorno poco positivo, sottomesso al volere di astri negativi: periodo "sottotono"? In effetti potrebbe essere così: una Luna contraria invita a non essere troppo indecisi nei rapporti. Evitate sprechi di energie e tutte quelle situazioni eccessivamente stressanti, soprattutto se siete nativi di prima decade.

Riguardo i sentimenti in generale, qualche litigio potrebbe interrompere un periodo idilliaco: cercate il confronto con il partner per ritrovare quel giusto equilibrio necessario affinché le cose possano andare sempre meglio. Se single, invece, pare che ultimamente amate lanciarvi in avventure abbastanza rischiose o molto incerte: attenti, non tutto oro è quello che luccica, sappiatelo! Intanto, aleggerà su di voi un’aria volubile e distratta, forse annoiati dalle solite abitudini amorose: avrete voglia di emozioni e sensazioni nuove. Nel lavoro, parecchi di voi potranno sentirsi abbastanza sotto stress: calma! Prima di prendere decisioni importanti, chiarite bene.

Acquario: ★★. Giornata pessima? Diciamo di sì, almeno questo è quanto estrapolato dal vostro cielo astrale.

Valutato con il "ko" nelle predizioni di lunedì, il frangente potrebbe istigare i più verso facili avventure. Chi vivesse in condizioni affettive precarie o poco serene avrà la tentazione per un’evasione sentimentale: attenzione, uscendo "fuori dal seminato" avrete solo da perdere! In coppia potrebbe essere abbastanza impegnativo ritrovare quell'armonia interiore che di solito si possiede; al suo posto solo delusioni: pazientate. Single, nell'aria c'è qualcuno che vi piace, giusto? Bene, vi diciamo che per ora non ci sarà nessuna scintilla dall'altra parte. Una simile prospettiva, senz'altro vi rattristerà, quindi portate pazienza e pensate positivo: se fosse, consolatevi, probabilmente non si tratta della persona giusta per voi. Nel lavoro, giornata pesante: starà a voi individuare come meglio muoversi tra programmi, progetti e nuove proposte.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 15 marzo, preannuncia un periodo piacente, abbastanza soddisfacente per molti del segno. In amore, prendetevi la dovuta calma per fare quel che sapete. Intanto, non affrettate i tempi ma dedicate tutto voi stessi alle esigenze del partner. Sforzatevi di mettere più attenzione al rapporto: a volte, trattate in maniera troppo superficiale talune situazioni, privilegiando di più i vostri interessi a scapito di quelli della persona che amate. Con un po' di malizia e seduzione riuscirete a riaccendere il desiderio di chi vi sta vicino. Single, vi porrete tante domande, soprattutto su cosa vorreste davvero dalla vita: forse ancora non avete deciso, per questo le previsioni del giorno invitano a riflettere con calma.

Presto riuscirete a ritrovare quella bella persona che abita in voi, nel frattempo gli astri consigliano di essere socievoli e sorridenti con tutti. Nel lavoro invece, tutto bene. Finalmente, dopo tanto impegno vi saranno riconosciuti quei meriti che da tanto aspettavate: bene così.

Classifica 15 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 marzo è già predisposta per essere consultata. In analisi il primo giorno della nuova settimana, come di consueto relativa ai dodici segni dello zodiaco al completo.

Le stelline di lunedì 15 marzo: