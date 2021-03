L'Oroscopo di domani 15 marzo è pronto a dare una infarinatura generale sul probabile andamento dei settori relativi all'amore e al lavoro. Ad essere messo sottosopra dalle nostre predizioni del giorno, la giornata di lunedì, valutata in relazione ai seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire le carte in merito ai segni fortunati e quelli in difficoltà? Bene, diciamo subito che, tra i sei segni appena evidenziati, solo due saranno destinatari di positività e fortuna da parte degli astri.

Indubbiamente, i super-favoriti di questo inizio settimana saranno in primis coloro nativi in Ariete e Vergine.

In questo caso, il prestigioso segno di Fuoco dell'Ariete sarà nelle grazie del Pianeta Giove, nel frangente in ottimo sestile alla Luna presente nel segno. In merito all'altro super-fortunato, Vergine, i simbolo di Terra troverà sul suo cammino il trio Sole-Venere-Nettuno, nel contempo speculari positivi al 98%.

Invece, riguardo i segni dello zodiaco con preventivate difficoltà, le previsioni astrologiche del 15 marzo vedono in ribasso le quotazioni del Cancro. Purtroppo, non sarà un periodo buono per il predetto segno di Acqua. Andremo a svelare nel prosieguo maggiori dettagli, non prima però di aver messo in chiaro la classifica parziale giornaliera.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 15 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 15 marzo al segno dell'Ariete predice un ottimo lunedì all'insegna della buona sorte in diversi campi. In amore, il vostro sorriso porterà un raggio d'allegria in famiglia e non solo. Sarete sereni e in grado di trasmettere piacevoli sensazioni a tutte le persone che frequenterete. Chi vi ama asseconderà di certo i vostri desideri, anche quelli più originali: sappiate apprezzarlo.

Single, potrete contare su prospettive astrali promettenti, grazie ad una Luna decisamente molto amica, il che vi renderà socievoli e affascinanti come non mai. Come approfittare della buona disposizione planetaria? Spetterà solo a voi deciderlo: certamente avrete l'imbarazzo della scelta. Nel lavoro, avrete un buon apporto di grinta e chiarezza nelle idee; quest'ultime renderanno scorrevole la gestione degli impegni.

Avrete voglia di agire, di mettervi in gioco senza lasciarsi demotivare da dubbi o incertezze. Buon giorno per migliorare l'amministrazione del budget familiare favorendo nuove entrate.

Toro: ★★★★. Per voi del segno il periodo sarà all'insegna della semplicità, tutta improntata alla routine e al solito tran-tran. Le previsioni quotidiane, per quanto riguarda la sfera sentimentale, indicano che in molti avrete modo di festeggiare una lieta notizia in compagnia della persona a voi cara: siatene felici! In questo periodo saprete mettere entusiasmo e passione in tutto quello che farete. In particolare, sarete pronti a donare il vostro tempo e le vostre energie agli altri. Il merito di tanta generosità sta anche negli ottimi influssi dei pianeti armonici al segno: sarete propensi a mostrare emozioni che fino a qualche giorno fa tenevate nascoste.

Single, non vi mancherà di certo la serenità e con il vostro entusiasmo vedrete tutto in maniera limpida e cristallina. Nel lavoro, un quadro astrale favorevolissimo rafforzerà le situazioni professionali positive rendendole perfette. In particolare se svolgete un lavoro autonomo: sarà un crescendo. L'umore diventerà più vivo e acquisirete anche una maggiore grinta. Se mirate a cambiare attività, uscite allo scoperto senza alcun timore.

Gemelli: ★★★★. Giornata poco fortunata in determinate situazioni, ma in linea generale prevista non negativa. In campo sentimentale, se siete in coppia cercate di fare tutto quello che è in vostro potere per migliorare la vita affettiva. Impegnatevi soprattutto per ridare vitalità ed entusiasmo ad un rapporto che sembrasse eventualmente spento o in stallo.

In amore intanto, il vostro sorriso risulterà davvero smagliante, riempiendo i cuori delle persone che avranno la fortuna di stare vicino a voi. Saturno sarà tutto a favore in quanto in ottimo trigono al vostro Marte nel segno. Questa benefica presenza renderà l'atmosfera intorno a voi serena e quasi sognante per tutti. Single, l'umore sarà alle stelle! Potrebbe davvero essere una di quelle giornate che vorrete rivivere all'infinito. Vi sentirete realmente fortunati. Nel lavoro, in questa giornata avrete al vostro fianco delle persone che vi sosterranno nelle attività. Finalmente vi sentirete realizzati, riuscendo a trasmettere qualcosa di positivo. Una bella sensazione avrà in prospettiva risvolti positivi.

Oroscopo e stelle di lunedì 15 marzo

Cancro: ★★★. La giornata del 15 marzo sarà segnata da un periodo sottotono. Le predizioni giornaliere annunciano che in molti sarete curiosi: ad intrigare potrebbero essere i vari modi di pensare ed i comportamenti delle persone attorno a voi. In amore, se guardate soltanto al lato materiale delle cose potreste perdere le emozioni più importanti della vostra vita. In questo giorno non sarà semplice allineare tutti gli aspetti dell'esistenza, ma con un po' di pazienza e buona volontà forse riuscirete a farlo. Siate più gentili nei confronti del partner ed esaudite ogni richiesta che dovesse essere fatta. Single, avrete la sensazione di aver compiuto un passo azzardato: potreste ritrovarvi in una situazione un po' delicata e certamente accusare cali di energia.

Il corpo potrebbe cedere di fronte alla tensione. Nel lavoro, nonostante la vostra abilità, in questo periodo vi sentirete alquanto a disagio. Le discussioni tra collaboratori poi, potrebbero essere più vivaci del solito. Quindi, tenete il freno a mano tirato, almeno in questi giorni.

Leone: ★★★★. In arrivo un lunedì certamente non negativo ma con toni decisamente blandi, uniformati alla solita routine. In merito alla giornata di inizio settimana, parlando d'amore, qualcuno di voi inizierà a sentire un po’ di crisi nel rapporto sentimentale: in questo periodo potrebbe anche accentuarsi. In coppia, la presenza di Venere in aspetto armonico (specularità positiva al 55%) vi renderà abbastanza determinati e quasi instancabili. La vostra consueta pigrizia e lentezza lascerà spazio ad una grande voglia di fare che stupirà per primi voi stessi e poi la vostra metà.

Single, una giornata positiva come questa, senz'altro capace di far sentire tutta la sua influenza, varrà la pena di essere vissuta insieme a tutte le persone che amate. Sappiate che non c’è niente di meglio che trascorrere del tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità e gioia di vivere. Parlando di lavoro, scoprirete di avere molti punti in comune con chi opera con voi e che finora non avete avuto modo di apprezzare e magari di conoscere a fondo. Sarete grintosi e determinati, affronterete con piglio deciso ogni questione, anche la più spinosa, mentre per dei vecchi problemi troverete sicuramente una soluzione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 15 marzo, preannuncia una giornata spettacolare in quasi tutti i campi.

In amore, avrete solamente voglia di trascorrere del tempo con chi amate di più al mondo, non avendo perciò bisogno di niente altro. In campo sentimentale, la triade Sole-Venere-Nettuno vi sorridono dalle proprie postazioni, regalando emozioni e sentimenti pieni di sincerità. Sarete più dolci e disponibili nei confronti del vostro partner, si o no? Diciamo che, smorzando eventuali tensioni che si fossero venute a creare in passato, facilmente riuscirete a godere meglio questo inizio settimana. Single, le geometrie planetarie di questo giorno si prospettano molto positive. Anzi, si potrebbero definire addirittura ottime e voi gongolerete. In molti sarete in forma eccellente e di ottimo umore, potendo approfittare del momento di grazia non solo per rilassarsi e ricaricarsi ma soprattutto per pensare.

Nel lavoro, con il vostro atteggiamento attirerete persone positive in grado di dare un sostanzioso aiuto. Non sarà necessario seguire strategie di conquista, basterà essere naturali e colpire nel segno.

