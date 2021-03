Una nuova settimana sta per prendere il via per i segni zodiacali. Sta per partire quella che è la terza settimana del mese di marzo 2021. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del giorno 15 marzo dei segni zodiacali per capire che novità ci saranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore in questa giornata sarà meglio fare attenzione alle parole. La persona amata potrebbe essere contro di voi e portarvi al limite. Nel lavoro non mancano le buone idee anche grazie alla Luna nel segno.

Toro: per i sentimenti ci sono ancora delle piccole preoccupazioni da superare. Fortunatamente più ci si avvicina alla fine del mese più le cose andranno meglio.

Nel lavoro alcuni sentono la necessità di voler cambiare, con Mercurio nel segno ora si potrà fare qualcosa di diverso.

Gemelli: a livello sentimentale le nuove storie finalmente potranno partire. Evitate solo di guardare troppo al passato. Nel lavoro la giornata aiuta, per questo motivo dovrete fare di più.

Cancro: in amore meglio mantenere un certo controllo se qualcosa non andrà come vorreste. Non vi sentite tranquilli al momento. A livello lavorativo potreste valutare qualcosa di nuovo da qui ai prossimi mesi.

Leone: per i sentimenti potreste sentire che qualcosa non va come vorreste, le relazioni con gli altri al momento non decollano. Nel lavoro meglio lasciare da parte alcune incomprensioni, qualcuno avrà ancora da ridire contro di voi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore meglio stare tranquilli in queste ore, in particolare se state vivendo una crisi dall'inizio del mese. Nel lavoro, nonostante la giornata non sia delle migliori riuscirete a ottenere qualcosa in più.

Previsioni e oroscopo del 15 marzo 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti le storie che vanno avanti da tempo al momento procedono bene, non mancherà però qualche momento di nervosismo.

A livello lavorativo avrete un maggiore sostegno da parte dei soci e collaboratori, per questo motivo potrete ottenere qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale giornata favorevole, in particolare per le storie che sono nate adesso. Nel lavoro sentite la necessità di riprendere un determinato discorso bloccato da tempo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento migliore visto che Venere non è più in opposizione.

Nel lavoro, se c'è stato un problema recente questa giornata aiuterà a superarlo.

Capricorno: a livello amoroso non vi sentite in piena forma in questa giornata, per questo motivo cercate di superare ogni pensiero negativo. Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Acquario: per i sentimenti, se una storia si è interrotta in modo brusco dovete evitare di tornare indietro. Nel lavoro ci saranno delle spese da dove a gestire con maggiore attenzione da qui ai prossimi giorni.

Pesci: in amore i nuovi incontri sono positivi, in particolare se siete soli da tempo. Nel lavoro, se arriva qualcosa di nuovo, valutate con attenzione prima di dire sì.