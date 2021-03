Si conclude una nuova settimana del mese di marzo 2021. Scopriamo come inizia il weekend, in particolare per la giornata di venerdì 19 marzo 2021. Di seguito l'Oroscopo le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrete vivere una bella emozione, non mancheranno occasioni speciali. Per quel che riguarda il lato lavorativo, possibili opportunità per portare avanti questi progetti.

Toro: in campo emozionale, state vivendo momenti di transizione, caratterizzato da forti conflitti. Nel lavoro non ci saranno risultati immediati, ma potrete pensare a situazioni interessanti per il futuro.

Gemelli: i nati sotto il terzo segno zodiacale a livello sentimentale, con la luna nel segno, potranno vivere nuove passioni in questo periodo. Nel lavoro se ci sono delle incomprensioni, è meglio che le gestiate.

Cancro: sentite l'esigenza di riposare di più in questo periodo. Nel lavoro non vi sentite a vostro agio, ma state sereni che presto arriverà una buona notizia. Anche in campo sentimentale, avete voglia di tranquillità, potrebbero esserci situazioni spiacevoli in questa giornata.

Leone: nella giornata di venerdì 19 marzo in campo sentimentale potrebbero esserci delle delusioni. Nel lavoro cercate di essere più pazienti, in questo modo troverete soluzioni efficaci.

Vergine: i cercate di non agitarvi in questa giornata, dovrete essere pronti a nuove situazioni.

Piccoli discussioni in campo amoroso, ma presto Venere non sarà più contraria e potrete recuperare.

Astrologia di inizio weekend per i segni

Bilancia: nel lavoro sarà meglio impegnarsi al massimo per concludere dei progetti ai quali tenete. Per quel che riguarda il lato sentimentale, dovrete riuscire a gestire al meglio possibili situazioni difficili.

Scorpione: la luna non è più in opposizione, potrebbero andar meglio le cose in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo è un buon momento, avete voglia di emergere.

Sagittario: a livello professionale con la luna In opposizione sarà meglio essere prudenti. In amore possibili discussioni, cercate di gestire al meglio le problematiche.

Capricorno: possibili crisi in amore, è possibile che ci siano infatti dei disaccordi nelle coppie. A livello lavorativo sarà meglio essere diplomatici, in particolare con la fine del weekend.

Acquario: nel lavoro potrebbero nascere delle buone opportunità. Per quel che riguarda il settore sentimentale, sarà possibile fare nuovi incontri, sfruttate le occasioni.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di venerdì 19 marzo inizierà con la luna contraria e quindi in campo amoroso potrebbero esserci dei malintesi. Nel lavoro sarà però più semplice risolvere eventuali problemi.